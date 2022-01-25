Что ждет налогоплательщиков в 2022 году? Как выиграть в покер у налоговой

Что ждет налогоплательщиков в 2022 году? А о чем еще писать в первом посте нового года? Пожалуй, напишу. Тем более, на мой взгляд, все очевидно. Тренд предыдущих лет усилится. Это будет игра в покер с налоговой.

Налоговое администрирование нынче сводится к взаимному блефу. Налоговики блефуют: «Платите 100, а то придем с налоговой проверкой и будет 200». В реальности они так говорят сотне компаний, в то время как инспектор может проверить только десять, а значит придут заведомо не ко всем, а налогоплательщики (разумеется только те, которых грамотные консультанты сопровождают) говорят: «Вот вам 5, или приходите со своей проверкой, только время потеряете» (хотя, конечно же, этой проверки боятся сильней чем серенького волчка в детстве). Кто лучше блефанет, тот и выиграл. Как говорится, чемпион по покеру был настолько хорош, что после его смерти семья еще четыре дня думала, что он блефует.

Статистика взыскания недоимки в бюджет красноречива.

Поступления в бюджет в результате проверок за 10 месяцев 2021 года составили 116 млрд рублей, а коллекторскими методами, которые в итоговой презентации почему-то названы аналитической работой, собрали 125 млрд рублей.

Низкие сборы по проверкам — следствие пандемии 2020 года. Почти полгода проверок не было вообще. Приведенная статистика учитывает не доначисление недоимки, а поступление денег в бюджет, которое обычно происходит с временным лагом после проверки.

Но просадка поступлений по проверкам не так показательна.

Сборы через запугивания растут из года в год ( 22% в 2021 к 2020 году, те же 22% в 2020 к 2019, 70% в 2019 к 2018, но это был эффект низкой базы), и пандемия им не помеха.

А значит, именно они и будут основным инструментом налоговых органов в 2022 году. И эти деньги добровольно платят не пионеры на полянке, как говорил Антибиотик в культовом сериале, а вполне себе обычные бизнесмены.

Тем более, у налоговиков грозят появиться новые козыри. Задумывались, почему при сравнительно положительной судебной статистике по спорам с банками по 115-ФЗ малый и средний бизнес так страдает от субъективизма сотрудников финмона? Да потому, что когда тебе заблокировали все деньги на единственном счете, и ты не можешь вести свою деятельность, а юристы обещают победу в первой инстанции не раньше, чем через полгода (причем не бесплатно), выбор очевиден. Придется нагибаться в коленопреклонную позу и идти в банк договариваться.

Законопроект о блокировке суммы предполагаемой недоимки в момент начала выездной проверки (или вынесения решения по камеральной) — это вот про то же самое. Помните налоговый спор «Красно-Белого» (я не про восстание Спартака сейчас)? Им отказали в обеспечительных мерах, и они, как говорят в народе, расслабились и получили удовольствие. Ну кто потянет судебные издержки, заморозив на каждом банковском счете по 2 млрд рублей?

На подходе, кстати, и пресловутая АСК ДФЛ. Когда-то же надо уже начинать ее монетизировать. Мне кажется там от нетерпения руки потирают. Особенно в новой межрегиональной инспекции по богатейшим физлицам.

Роль АСК ДФЛ ровно такая же как и АСК НДС-2. Находить «разрывы».

В данном случае между тем, что у конкретного физика коттедж, Ламборгини, яхта на соседнем водохранилище (все эти реестры доступны ФНС России в онлайн-режиме) и на счетах в банках бюджет республики Тыва (это легко смоделировать даже без запроса по автоматически предоставляемым в конце года банками данным, якобы, для расчета НДФЛ с процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей). А задекларированный доход за последние 10 лет раз в пять меньше, чем у дежурного опера УЭБиПК, которого обязательно пригласят на комиссию по побуждению, исключительно в целях соблюдения законности и поддержания правопорядка на мероприятии.

Оперу, кстати, точно придется рассказать, как с такой зарплатой можно накопить на Ламборгини, потому что он со своей смог накопить только на новый Мерседес. С этой комиссии выйдет совершенно новый человек, с неистовым желанием взять уже наконец-то в свои руки ответственность за собственную жизнь и найти себе нормальную работу. Потому что ФИО в отличие от ООО не сольешь.

Что же делать налогоплательщикам? Как выиграть этот покер у налоговой? А как вообще выигрывают в эту игру? Надо уметь считать вероятности. Чем налоговый орган уже давно занимается, применяя риск-ориентированный подход. Меня в одном в одном телеграм-чате спросили, в чем наши сильные компетенции. На что я и ответил — оценка вероятностей разных исходов налоговых мероприятий (причем даже еще начиная с того, попадет ли налогоплательщик за этот карточный стол или нет).

Как вы думаете, что мне сказали на это? Мол, астрологией какой-то пахнет. Да-да. Видимо, Егоров тоже набрал себе штатных астрологов, потому что ровно такое же определение оценки риска при риск-ориентированном подходе закреплено в федеральном законе «О госконтроле» (ст. 22 № 248-ФЗ).

Никакой астрологии здесь нет. Все зависит от комбинации карт на руках игроков. Ключевая карта — сильная правовая позиция (но ее козырность будет снижаться из-за нежелания налогоплательщиков судиться с замороженными на счете деньгами).

Но кроме нее существенную роль играют и наличие достаточного количества иных «вкусных» налогоплательщиков на территории, и правовая доступность для взыскания ликвидных активов у налогоплательщика (в терминах предыдущего тезиса — «вкус» самого налогоплательщика), и личные интересы конкретных инспекторов получить премию сейчас (потому что через три-четыре года после проверки, суда и банкротства или ишак, или эмир точно сдохнут), и даже такая экзотическая карта, как готовность налоговиков по схожим эпизодам идти в суде до конца (с учетом позиции ФНС России по формированию положительной судебной практики). И там в колоде еще много всяких карт, которые не в каждой сдаче играют, но вполне могут стать козырными.

Таким путем мы спасли от ВНП двух налогоплательщиков, как раз в последних числах декабря, когда налоговики особо лютуют, потому что из казенных интересов выпадает целый год.

Один заплатил примерно в пять раз меньше, чем ему насчитали (насчитали, кстати, на удивление очень грамотно. Даже нашли и учли все вычеты с живым НДС с таможни с 3-4 звена и излишне уплаченный УСН. То есть, если бы я считал недоимку в интересах налогоплательщика, то вряд ли смог бы сделать это выгодней при таких эпизодах).

А второй вообще ничего не заплатил (но это отдельный предмет для гордости).

Оба исхода мы предсказали еще на старте побуждений как целевые и вполне достижимые. С хорошей вероятностью.

В первом случае клиент со страхом надеялся отскочить хотя бы за половину и даже не верил, что результат может быть лучше.

Второй вообще ни о чем не думал, просто сказал, что ни копейки не заплатит. О чем мы сразу и заявили с порога на комиссии, мол, приходите со своей проверкой, нас не напугаешь. Не пришли. Хотя, полагаю, в конце этого года еще раз попробуют блефануть.

А сейчас у нас в работе проект, где клиент поднял «планочку» чуть выше, чем мы оценили как достижимую. Что ж... Тем интересней блефовать в этой раздаче. А если не получится — читайте о нас в КАДе, хотя, надеюсь, не придется. Полагаю, у всех коллег есть схожие примеры. И довольные таким «беспроверочным» исходом клиенты. И их количество растет. А значит это устойчивый тренд.