Как открыть строительный бизнес в ОАЭ. Краткая справка для предпринимателя

Направление и формат деятельности

Важно определить с какой целью компания хочет выйти на рынок ОАЭ.

Например:

для кого и какие объекты она планирует строить;

будет ли компания сама возводить здания или обслуживать уже существующие объекты.

Сейчас в Эмиратах бурно развиваются энергетическая отрасль, логистическо-транспортные сети, туризм с его инфраструктурой, жилищное строительство.

Поэтому на рынке востребованы:

строители зданий и сооружений;

компании, занимающиеся отделкой под ключ, ремонтными работами;

консультанты и эксперты в области строительства, особенно, если речь идет о новых технологиях;

сопутствующие товары и услуги: производители и продавцы стройматериалов, инструментов, компании по лизингу и аренде строительной техники, сервисные компании и т. д.

При выходе на рынок важно понимать, кем будет выступать строительная организация:

субподрядчиком;

подрядчиком;

генеральным подрядчиком;

заказчиком;

совмещать несколько функций.

Как компания хочет вести бизнес:

открыть в ОАЭ отдельное юридическое лицо;

купить готовую фирму;

создать подразделение;

вести бизнес в партнерстве с какой-либо компанией, в том числе иностранной;

направлять своих сотрудников строительных специальностей на объекты.

В зависимости от ответов на эти вопросы компания может выстроить свой путь выхода на строительный рынок в Эмиратах.

В ОАЭ практически нет налогов (корпоративных; на доходы физических лиц; дивиденды), за исключением НДС в размере 5% на ряд внутренних операций. Международная деятельность не облагается налогами.

В соответствии с данными Всемирного банка и рейтинга Doing Business по комфортности ведения бизнеса, строительный сектор ОАЭ занимает 2 место. Уровень контроля качества самый высокий. Также бонусом является выход на страны Персидского залива, между которыми существует единое налоговое и таможенное пространство, наличие зоны свободной торговли.

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Контролирующие ведомства

Службы, контролирующие строительный сектор в ОАЭ:

Министерство экономики: регистрирует и выдает разрешения на ведение бизнеса в производственной сфере. Федеральная налоговая служба: ставит налогоплательщиков на учет, контролирует выполнение требований экономического присутствия. Земельный Департамент: утверждает законодательные акты, необходимые для развития сектора недвижимости. Real Estate Regulatory Agency: выдает разрешения на ведение деятельности в секторе недвижимости. Dubai Civil Defense: регулирует безопасность объектов, которые находятся в пределах его юрисдикции. Строительный Департамент: выдает разрешения на строительство и контролирует все аспекты по ведению строительных работ.

Типы компаний

В Эмиратах есть несколько типов компаний:

местная ( локальная ) фирма;

международная компания ( офшор );

офшор резидент СЭЗ ( Свободной Экономической Зоны ).

Местная компания (Mainland) регистрируется на материке (не в СЭЗ). Для таких компаний отсутствуют ограничения в ведении бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами. Она может получить лицензию на любой вид деятельности, если будет соответствовать условиям ее получения.

Раньше обязательно требовалось наличие локального партнера, которому должен был принадлежать контрольный пакет компании (51%). Но это правило для некоторых видов деятельности в ОАЭ отменили.

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Обратите внимание: если компания регистрируется в СЭЗ, то для нее могут действовать ограничения по территории ведения деятельности. Для строительной фирмы это может быть невыгодно.

Лицензия

В ОАЭ лицензируются абсолютно все виды деятельности — это юридическая особенность данной страны. Поэтому лицензия — это основной документ компании.

Определитесь с типом лицензии, которую будет получать компания.

Все проектные лицензии являются профессиональными и могут иметь форму собственности SE — Sole Establishment, CC — Civil Company:

G+1 ( Ground Floor + 1 этаж ) — допускается строительство сооружений высотой до 2 этажей;

Ground Floor + 1 этаж G+4 ( Ground Floor + 4 этажа ) — допускается строительство сооружений высотой до 5 этажей;

Ground Floor + 4 этажа G+12 ( Ground Floor + 12 этажей ) — допускается строительство сооружений высотой до 13 этажей;

Ground Floor + 12 этажей UL ( unlimited ) — ограничения по высоте возводимых сооружений отсутствуют.

Существуют и узкоспециализированные строительные лицензии. Например, лицензии на укладку полов или бетонные работы. Наличие такой лицензии позволяет осуществлять строительную деятельность без учета этажности зданий.

Чем больше возможностей дает лицензия, тем более строгие правила установлены для ее получения. В частности, предъявляются особые требования к офисному помещению, количеству сотрудников с опытом и образованием по специальности и местной аккредитацией, техническому оснащению компании. Часто для получения такого документа следует пройти дополнительные согласования.

Например, для получения лицензии на возведение зданий и сооружений требуется согласование Строительного Департамента.

Лицензия может быть простой. Например, если речь идет о торговле строительными материалами. Такая лицензия выдается непосредственно регистраторами. Получить ее может компания с формой собственности LLC. Наличие местного партнера или агента не требуется. Для получения лицензии нужно предъявить договор аренды, зарегистрированный в Ejari.

Получение лицензии в ОАЭ является платным. Следовательно, чем более серьезный допуск предоставляет лицензия, тем дороже она обходится. Более того, лицензия на деятельность не является бессрочной, она выдается на год, в связи с чем ежегодно нужно проходить процедуру продления лицензии, за что также взимается плата.

Специалисты SORP помогут вам получить лицензию на ведение строительного бизнеса в ОАЭ и решить все сопутствующие вопросы.

Оснащение бизнеса

Важно позаботится о материальном оснащении компании:

офисе ( в зависимости от категории лицензии вам потребуется офис 50-200 кв. м .);

Наличие офиса — обязательное требование для открытия корпоративного банковского счета.

SORP готов предоставить вам в аренду помещения для размещения персонала.

технике и транспорте, в том числе специализированном ( например, для первой категории по 1 понадобится миксер, компрессор, кран, генератор и автобус );

например, для первой категории по 1 понадобится миксер, компрессор, кран, генератор и автобус штате сотрудников необходимых специальностей, в первую очередь строительных ( вам может потребоваться от 30 до 600 рабочих );

вам может потребоваться от 30 до 600 рабочих административном персонале ( от 5 до 33 человек ).

Если речь идет о специалистах, непосредственно занятых в процессе возведения объектов (от первоначальной теоретической части до окончательных работ под ключ), то они должны быть аккредитованы в ОАЭ.

Приведем пример. Компания планирует заниматься дизайном помещений. Для получения лицензии ей нужен инженер со степенью бакалавра по специальности: гражданское строительство или архитектура (5 лет) или инженера-техник в сфере дизайна помещений и опытом работы 2 года. Также нужен офис площадью не менее 50 кв.м. Кроме того, нужно пройти дополнительное согласование в Строительном департаменте. Компания не сможет самостоятельно выполнять инженерные изыскания, но будет вправе привлечь для этих работ другие организации. Также она будет вправе выполнять проекты с внутренней отделкой, если не будут затронуты инженерные и электрические системы здания.

Сертификация

Если вы планируете ввозить и продавать на территории ОАЭ строительные материалы, необходимо пройти обязательную процедуру получения разрешений на ввоз.

После того, как импортер представит международные сертификаты на продукцию, выявляется необходимость дополнительной сертификации и лабораторных исследований. Импортер должен передать в лабораторию до шести образцов продукции, которую он планирует ввезти на территорию ОАЭ.

После проведения испытаний, если ведомство выносит положительное решение, в течение месяца импортер получит сертификат соответствия.

Если вы планируете производить стройматериалы на территории ОАЭ, то процедура сертификации товаров может включать не только лабораторные исследования на соответствие стандартам, но и экспертизу в Министерстве промышленности и передовых технологий (MOIAT), регистрацию в Муниципалитете, Департаменте Гражданской Обороны и других ведомствах.

Кроме того, некоторые виды стройматериалов дополнительно проходят дополнительное тестирование.

Например, для несущих конструкций — Compressive strength, для изоляции и панелей — на водонепроницаемость, износостойкость, воздействие огня и воздуха.

Эксперты SORP подробно расскажут вам о том, как пройти сертификацию, в какие ведомства нужно обращаться и какие исследования и экспертизы необходимо пройти, чтобы вашу продукцию допустили на рынок.

Участие в тендерах

Заказчиками в строительном бизнесе в ОАЭ могут быть как частные лица и инвесторы, так и крупные девелоперы, застройщики, а также муниципалитеты, министерства и иные государственные структуры.

Обычно, чтобы «попасть» на строительный объект, нужно выиграть тендер. Такие тендеры устраиваются на всех уровнях — от частного инвестора для коммерческой малоэтажной застройки до государственных структур, проводящих федеральные тендеры.

Виды тендеров:

Федеральные . Их проводят министерства. Они предназначены для крупных компаний, у которых достаточно ресурсов для подтверждения своей состоятельности.

Локальные. Ихпроводят муниципалитеты и ведомства каждого эмирата. Они опираются на опираются на федеральный закон и локальные нормативные акты, которые могут иметь свои особенности.

Об особенностях тендеров вам подробно расскажут эксперты SORP.

Коммерческие . Их регулярно проводят крупные застройщики. Они объявляют тендеры на выполнение узконаправленных работ и оказание услуг. Такой подход позволяет внедрять проекты в сжатые сроки.

Для участия в торгах допускаются компании, зарегистрированные в ОАЭ или дочерние предприятие иностранной фирмы. Они должны иметь строительную лицензию и пройти дополнительные согласования в контролирующих ведомствах.

В ОАЭ установлены одинаковые условия участия в тендерах для местных и иностранных компаний. К участию в тендере не допустят лиц, которые имеют близкие связи с сотрудниками ведомств, принимающими решения по конкурсам.

Как выиграть тендер?

Получить лицензию. Подтвердить право на участие и наличие необходимых ресурсов на выполнение заказа. Зарегистрироваться в качестве поставщика услуг или работ. Внести банковский депозит. Пройти конкурсный отбор.

В заключение отметим, что строительный рынок ОАЭ — активно растет и каждый новый игрок непременно найдет свою нишу и место в данной сфере.