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Совкомбанк
Личные финансы

Зарабатывайте на партнерстве с Совкомбанком

У вас есть клиент или контрагент, которым для ведения бизнеса нужны банковская гарантия или кредит? Предлагаем сотрудничество: приводите их к нам и становитесь агентом Совкомбанка. Зарабатывайте, получая солидное вознаграждение за свои услуги.
Зарабатывайте на партнерстве с Совкомбанком
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Никакого офиса — вы можете заниматься чем угодно и где пожелаете.

Никаких KPI, планов продаж на день или месяц и других надоевших цифр — только вы решаете, сколько вам комфортно завести заявок. Никто не назовет вас непродуктивным, если в месяц будет всего один клиент.

Если на этом этапе все подходит, давайте знакомиться дальше.

Подробнее о сотрудничестве

Что получают агенты Совкомбанка:

1. Высокое вознаграждение — процент зависит от услуги, которая требуется клиенту, а также от комиссии, которую он платит банку. Заработанные деньги переводим раз в месяц на карту «Халва».

Верхняя планка вознаграждения может достигать 60% от комиссии, которую выплачивает Совкомбанку приведенный вами клиент. К примеру, за выданный ему кредит на 10 млн ₽ мы перечислим вам 90 000 ₽.

2. Договорные отношения — мы заключаем с агентом договор гражданско-правового характера (ГПХ). Это допустимо и в том случае, если на основной работе вы трудоустроены официально, то есть по трудовому договору.

3. Персональные условия — с каждой заявкой мы работаем индивидуально, поэтому сможем согласовать условия, которые подойдут вам и клиенту.

Если по каким-либо причинам мы не можем обеспечить оформление заявки на выдачу кредита или банковской гарантии, предложим передать по одному клику заявку в банки-партнеры, где в 80% случаев ваш клиент получит финансирование.

4. Доступ в личный кабинет на цифровой площадке Совкомбанка — в личном кабинете вы сможете самостоятельно завести заявку на кредит или банковскую гарантию для приведенного вами клиента.

Заявки оформляются удаленно — это упрощает работу с клиентами из любой точки России, так как не нужно посещать офис банка.

5. Обучение — обучаем агентов линейке продуктов банка, за оформление которых можно получить вознаграждение. Также помогаем освоить работу цифровой площадки.

6. Помощь куратора — при регистрации на площадке закрепляем за вами личного куратора. Он поможет разобраться на всех этапах работы: от заведения заявки до выдачи продукта вашему клиенту — юрлицу.

Кураторы поддерживают связь любым удобным вам способом: по телефону, через мессенджеры, по электронной почте. Гарантируем конфиденциальность.

7. Круглосуточная поддержка — в том числе в выходные и праздничные дни.

Присоединяйтесь к команде фриселлеров Совкомбанка

Оформляй кредиты и гарантии для бизнеса

Что мы предлагаем

Наши агенты могут оформить на цифровой площадке следующие банковские продукты:

  • кредиты;

  • банковские гарантии (БГ);

  • расчетно-кассовое обслуживание (РКО);

  • электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Кто может стать агентом Совкомбанка

Мы сотрудничаем со всеми физлицами и с каждым заключаем договор гражданско-правового характера.

Обратите внимание: вы можете заводить заявки на оформление банковских продуктов не только для своего клиента, но и для компании, в которой работаете.

Чем мы поможем, если вы бухгалтер:

  • переведем вас в формат «единого окна» — услуги по получению кредита или банковской гарантии можно получить через один личный кабинет;

  • предложим заработок на выдаче кредита или выпуске банковской гарантии клиенту;

  • обеспечим поддержкой компетентных кураторов по всем бизнес-вопросам.

Что мы предлагаем сотрудникам другого банка:

  • заработать больше, чем предполагает система KPI в вашем банке;

  • помочь клиенту получить банковскую гарантию или кредит, если в вашем банке ему отказали;

  • рассмотреть в ускоренном порядке сделку для вашего клиента;

  • работать на себя.

Что получают от партнерства брокеры или агенты по кредитованию / банковским гарантиям:

  • обеспечение своего клиента выданной сделкой — она может быть оформлена как в Совкомбанке, так и в банках-партнерах;

  • заработок в несколько раз больше привычного — размер нашего вознаграждения выше рынка.

Что мы предлагаем руководителям компании:

  • без посредников подать от имени своего юрлица заявку на получение кредита или на выпуск банковской гарантии;

  • возместить до 60% уплаченной банку комиссии;

  • потратить полученное вознаграждение на погашение кредита / банковской гарантии или на развитие бизнеса;

  • получить индивидуальные условия для вашей компании.

Что получают от партнерства тендерные специалисты, сотрудники лизинговой или страховой компании:

  • полный набор услуг для ваших клиентов — в рамках одной площадки выпустить для них банковскую гарантию, оформить страховку, выдать кредит или открыть РКО;

  • решение по банковской гарантии от пяти минут — если это клиент Совкомбанка;

  • работу на лучшей цифровой площадке страны.

Присоединяйтесь к команде фриселлеров Совкомбанка

Оформляй кредиты и гарантии для бизнеса

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