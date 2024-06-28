Зарабатывайте на партнерстве с Совкомбанком

Никакого офиса — вы можете заниматься чем угодно и где пожелаете.
Никаких KPI, планов продаж на день или месяц и других надоевших цифр — только вы решаете, сколько вам комфортно завести заявок. Никто не назовет вас непродуктивным, если в месяц будет всего один клиент.
Если на этом этапе все подходит, давайте знакомиться дальше.
Подробнее о сотрудничестве
Что получают агенты Совкомбанка:
1. Высокое вознаграждение — процент зависит от услуги, которая требуется клиенту, а также от комиссии, которую он платит банку. Заработанные деньги переводим раз в месяц на карту «Халва».
Верхняя планка вознаграждения может достигать 60% от комиссии, которую выплачивает Совкомбанку приведенный вами клиент. К примеру, за выданный ему кредит на 10 млн ₽ мы перечислим вам 90 000 ₽.
2. Договорные отношения — мы заключаем с агентом договор гражданско-правового характера (ГПХ). Это допустимо и в том случае, если на основной работе вы трудоустроены официально, то есть по трудовому договору.
3. Персональные условия — с каждой заявкой мы работаем индивидуально, поэтому сможем согласовать условия, которые подойдут вам и клиенту.
Если по каким-либо причинам мы не можем обеспечить оформление заявки на выдачу кредита или банковской гарантии, предложим передать по одному клику заявку в банки-партнеры, где в 80% случаев ваш клиент получит финансирование.
4. Доступ в личный кабинет на цифровой площадке Совкомбанка — в личном кабинете вы сможете самостоятельно завести заявку на кредит или банковскую гарантию для приведенного вами клиента.
Заявки оформляются удаленно — это упрощает работу с клиентами из любой точки России, так как не нужно посещать офис банка.
5. Обучение — обучаем агентов линейке продуктов банка, за оформление которых можно получить вознаграждение. Также помогаем освоить работу цифровой площадки.
6. Помощь куратора — при регистрации на площадке закрепляем за вами личного куратора. Он поможет разобраться на всех этапах работы: от заведения заявки до выдачи продукта вашему клиенту — юрлицу.
Кураторы поддерживают связь любым удобным вам способом: по телефону, через мессенджеры, по электронной почте. Гарантируем конфиденциальность.
7. Круглосуточная поддержка — в том числе в выходные и праздничные дни.
Присоединяйтесь к команде фриселлеров Совкомбанка
Оформляй кредиты и гарантии для бизнеса
Что мы предлагаем
Наши агенты могут оформить на цифровой площадке следующие банковские продукты:
кредиты;
банковские гарантии (БГ);
расчетно-кассовое обслуживание (РКО);
электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Кто может стать агентом Совкомбанка
Мы сотрудничаем со всеми физлицами и с каждым заключаем договор гражданско-правового характера.
Обратите внимание: вы можете заводить заявки на оформление банковских продуктов не только для своего клиента, но и для компании, в которой работаете.
Чем мы поможем, если вы бухгалтер:
переведем вас в формат «единого окна» — услуги по получению кредита или банковской гарантии можно получить через один личный кабинет;
предложим заработок на выдаче кредита или выпуске банковской гарантии клиенту;
обеспечим поддержкой компетентных кураторов по всем бизнес-вопросам.
Что мы предлагаем сотрудникам другого банка:
заработать больше, чем предполагает система KPI в вашем банке;
помочь клиенту получить банковскую гарантию или кредит, если в вашем банке ему отказали;
рассмотреть в ускоренном порядке сделку для вашего клиента;
работать на себя.
Что получают от партнерства брокеры или агенты по кредитованию / банковским гарантиям:
обеспечение своего клиента выданной сделкой — она может быть оформлена как в Совкомбанке, так и в банках-партнерах;
заработок в несколько раз больше привычного — размер нашего вознаграждения выше рынка.
Что мы предлагаем руководителям компании:
без посредников подать от имени своего юрлица заявку на получение кредита или на выпуск банковской гарантии;
возместить до 60% уплаченной банку комиссии;
потратить полученное вознаграждение на погашение кредита / банковской гарантии или на развитие бизнеса;
получить индивидуальные условия для вашей компании.
Что получают от партнерства тендерные специалисты, сотрудники лизинговой или страховой компании:
полный набор услуг для ваших клиентов — в рамках одной площадки выпустить для них банковскую гарантию, оформить страховку, выдать кредит или открыть РКО;
решение по банковской гарантии от пяти минут — если это клиент Совкомбанка;
работу на лучшей цифровой площадке страны.
Присоединяйтесь к команде фриселлеров Совкомбанка
Оформляй кредиты и гарантии для бизнеса
Реклама: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, erid: LjN8KSctn
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