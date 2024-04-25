Тренды договорной работы — 2024

Качественная работа над договором — это работа по минимизации рисков при его исполнении. Потребность что-то отразить в договоре обычно отражает обычаи делового оборота или новые позиции в судебной практике. Если мы говорим о трендах договорной работы в 2024 году, то здесь мы можем отметить и новое, появившееся в этом году, и то, что сохраняет свою актуальность не первый год. В этой статье остановимся коротко на основных договорных трендах.

1. Тренд подробно прописывать способы согласования и взаимодействия с контрагентом

Это свежий тренд, оформился в качестве такового после того самого дела об эмодзи 👍, когда суд посчитал этот смайл надлежащим согласованием цветом поставляемого фургона (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А32-36944/2022 от 29.06.2023).

Предприниматель Р. обязался передать С. мобильный торговый киоск в виде ретрофургона. Стороны закрепили признавать юридическую силу документов, которые передаются по электронной почте и в мессенджере. В мессенджере предприниматели согласовали цвет киоска таким образом.

С. написала «Хорошо желтая полоска (1003) на белом фоне». В ответ продавец — Р. прислал «👍». С. перечислила задаток, но Р. фургон так и не предоставил.

Суд указал: покупатель выбрал цвет фургона, сообщил об этом продавцу и получил от него подтверждение согласованным в договоре способом. То есть в названом судебном акте суды приняли «👍» вместо подписанных дополнительных соглашений к договору.

Теперь, чтобы не волноваться, что неосторожно брошенный смайл повлечет юридические последствия, составители договоров досконально описывают, что согласованием является, а что нет.

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2. Тренд использования переписки в мессенджерах в качестве допустимой формы обмена сообщениями

Этот тренд связан с первым, но вполне заслуживает того, чтобы быть выделенным в отдельный.

Все чаще в практике делового оборота различные документы направляют не на электронную почту, а через мессенджеры. Через них же зачастую осуществляют необходимые согласования.

Нередко при возникновении споров суды признают переписки в мессенджерах допустимыми доказательствами по делу (например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.02.2023 № Ф05-282/2023 по делу № А40-56943/2022). Но так происходит не всегда, для этого должны были быть установлены ряд обстоятельств. Например, принадлежность номера телефона сотруднику организации, то, что он был уполномочен на ведение соответствующей переписки и обмен документами. Однако подтвердить такие обстоятельства далеко не всегда возможно.

Поэтому более, чем разумным в случае, если стороны собираются вести юридически значимую переписку через мессенджеры, является закрепление договоре такого намерения, а также номеров телефонов тех, кото уполномочен вести переписки/согласования с каждой стороны.

3. Тренд просить заверения об обстоятельствах

Этот тренд перекочевал в 2024 год с прошлых лет уверенно, как юбки плиссе в модных тенденциях.

В заверениях имеет смысл прописывать все, что важно для вас. Как правило, в договор включают следующие заверения:

о наличии необходимых полномочиях у лица, подписывающего договор;

о наличии необходимых лицензий, допусков, согласований и разрешений для заключения договора;

о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том числе в отношении НДС.

В случае нарушения заверений об обстоятельствах можно признать договор недействительным, отказаться от него или взыскать убытки, или неустойку.

Будьте в тренде, успешных Вам сделок!

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