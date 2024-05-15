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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Банкротство юридических лиц

Как начать процедуру банкротства в отношении юридического лица. Инструкция для кредитора

Возврат дебиторской задолженности зачастую является длительным и трудоемким процессом. Если у должника недостаточно денег, но есть имущество, воспользуйтесь процедурой банкротства.
Как начать процедуру банкротства в отношении юридического лица. Инструкция для кредитора
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Подать заявление может любой кредитор, и даже сотрудник предприятия, долг перед которым превышает 300 000 рублей.

При этом учитывается только сумма основного долга, в том числе суммы займа с учетом процентов. Проценты за пользование чужими денежными средствами, штрафы, пени и неустойки для инициирования банкротства не подходят.

2. Для любого кредитора, кроме налоговой службы и банка, необходимы решение суда или судебный приказ о взыскании задолженности, вступившие в законную силу. Обращаться к судебным приставам не обязательно, но просрочка погашения долга не может быть менее 3 месяцев.

3. Если все условия соблюдены, опубликуйте уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. (https://fedresurs.ru/). Сделать это можно самостоятельно. Если актуальной электронной цифровой подписи нет, обратитесь к нотариусу.

Подать заявление в суд нужно не раньше, чем через 15 календарных дней с момента публикации уведомления, но не позже, чем через 30 дней, иначе публикация «сгорит».

4. Сформируйте заявление и пакет приложений. Обязательный перечень сведений и прилагаемых документов закреплен в ст. 39, 40 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Укажите все известные данные о должнике и кредиторе, опишите обстоятельства возникновения долга, и его сумму. Не забудьте подписать. Копию заявления нужно обязательно направить должнику, а квитанцию об отправке приложить к заявлению. Также приложите квитанцию об оплате госпошлины (если обращается гражданин — 300 рублей; если организация — 6 000 рублей).

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

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5. Заявление о банкротстве юридического лица всегда подается в арбитражный суд того региона, в котором зарегистрирован должник.

Сдать заявление кредитор может в окошко приемной суда либо электронно посредством системы Мой арбитр (если есть подтвержденный аккаунт на Госуслугах), так же направив пакет документов Почтой России в адрес Арбитражного суда.

К подаваемому заявлению директору юрлица (кредитору) необходимо приложить копию приказа о возложении на него полномочий, а представителю, — доверенность со специальными полномочиями на представление интересов в деле о банкротстве.

В заявлении кредитор может по своему усмотрению указать кандидатуру конкретного арбитражного управляющего, либо же название саморегулируемой организации, из числа членов которой будет случайно выбран управляющий.

Арбитражный управляющий — это человек, который ведет процедуру банкротства. Он следит за сохранностью имущества должника, анализирует его финансовое состояние, ведет реестр требований кредиторов и в итоге распоряжается конкурсной массой, то есть активами должника.

За работу арбитражный управляющий получает вознаграждение. Стандартно — 30 000 рублей в месяц.

6. После принятия заявления к производству, арбитражный суд по почте известит кредитора и должника о дате судебного заседания.

Многим должникам невыгодно вводить банкротство, в связи с чем они добровольно погашают долг, либо заключают мировое соглашение.

В противном случае суд признает заявление обоснованным, утвердит арбитражного управляющего и введет в отношении должника процедуру наблюдения.

Отслеживать, что происходит по делу, можно из отчетов арбитражного управляющего, на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве — в нем публикуются сведения о процедурах банкротства на территории РФ (https://bankrot.fedresurs.ru/) или в Картотеке арбитражных дел (https://kad.arbitr.ru/). Для поиска введите ИНН, ОГРН или название компании в поле «Участник дела» и выберите из списка дела со значком «Б» — банкротство.

После открытия процедуры банкротства компании–должника иные кредиторы также смогут подать заявления о включении задолженности в реестр кредиторов.

Во время процедуры наблюдения проводится финансовый анализ деятельности должника, директор продолжает действовать, но ограничен в совершении некоторых сделок. По итогу процедуры созывается первое собрание кредиторов, для голосования о выборе дальнейшей процедуры: финансовое оздоровление, внешнее управление (редко), конкурсное производство (99% случаев), либо прекращение дела в связи с заключением мирового соглашения.

Учитывайте, что количество голосов у кредитора будет пропорционально сумме его требований в реестре.

В среднем наблюдение занимает 6–12 месяцев.

Конкурсное производство может длиться годами.

Отсутствие у должника денег или имущества на проведение процедуры банкротства и выплату вознаграждения управляющему — это основание для прекращения производства по делу, поэтому кредитору стоит тщательно взвешивать все риски.

У кредитора есть возможность финансировать процедуру за свой счет, в надежде, что арбитражный управляющий сможет наполнить конкурсную массу и рассчитаться с кредиторами.

В некоторых случаях суд сразу вводит конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения, что позволяет сэкономить время и деньги. Это возможно, если:

  • Компания должник начала добровольную ликвидацию и будет установлено, что имущества заведомо недостаточно для погашения всех требований кредиторов;

  • руководитель компании-должника отсутствует, и установить его местонахождение невозможно;

  • компания не ведет хозяйственную деятельность более 12 месяцев за предшествующий период и не сдает отчетность.

  • Решать, вводить ли упрощенную процедуру банкротства, вправе только арбитражный суд

Если Вам нужна помощь во взыскании задолженности с юридического лица — адвокаты РОКА «Советник» помогут правильно составить заявление, проконсультируют по всем вопросам и сопроводят в деле до получения причитающихся вам денежных средств.

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