«Adidas» и «Abibas»: ответственность за оборот контрафактной продукции

Интеллектуальная собственность в РФ охраняется на законодательном уровне, а за оборот так называемой контрафактной продукции лицо может быть привлечено к гражданско-правовой, административной или даже уголовной ответственности.

На сегодняшний день вопрос оборота контрафактной продукции на отечественном рынке становится особо актуальным вследствие ухода многих производителей из РФ и их заменой всевозможными аналогами, производимыми, по большей части, в Китае.

В 2023 году многие российские СМИ писали о том, что московский предприниматель пытался зарегистрировать товарный знак «Abibas», который до степени смешения сходен с известным всем популярным производителем спортивной одежды.

Поскольку на официальном сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) отсутствует информация об одобрении указанной заявки, то можно сделать вывод о том, что предприимчивому бизнесмену было все-таки отказано.

В связи с указанными обстоятельствами возникает вполне логичный вопрос — что и кому может грозить за оборот контрафактной продукции? Для начала нам нужно разобраться что же все-таки такое «контрафакт»?

В законе отсутствует определение указанного термина, но, как показывает практика, под контрафактной продукцией понимается любой товар, который был изготовлен с нарушением прав интеллектуальной собственности какого-либо лица. Например, нанесение на товар иного (более известного) товарного знака или наименования фирмы-производителя.

Контрафакт отличается от фальсификата тем, что он, в отличие от последнего, может быть весьма неплохого качества. В данной ситуации необходимо понимать, что ответственность наступает не за факт попадания в оборот продукции низкого качества, а именно за нарушение прав интеллектуальной собственности.

Основным характерным признаком контрафактной продукции является отсутствие документации от владельца интеллектуальной собственности, которая бы разрешала реализовывать и распространять такой товар.

Также хотим отметить, что контрафакт по своей сущности является довольно многообразным явлением вследствие чего можно выделить несколько его типов:

1. Использование фирменного наименования или товарного знака, схожего до степени смешения с какой-либо известной маркой.

В данном случае в название либо в товарный знак продукции вносятся незначительные изменения, вследствие чего люди не обращают внимание на тот факт, что они купили неоригинальную продукцию. Например, Salamandder вместо Salamander или Calven Klien вместо Calvin Klein.

2. Использование чужого фирменного наименования или товарного знака без внесения в него изменений с одновременным копированием внешних черт товара.

Подобная ситуация является более редкой, поскольку наличие правонарушения в данном случае выглядит намного очевиднее и в дальнейшем лицо легче привлечь к тому или иному виду ответственности.

3. «Пиратство», то есть распространение результатов интеллектуального труда без ведома правообладателя.

Примечательным является тот факт, что указанная форма оборота контрафактной продукции может реализовываться как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

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Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу данной статьи — обсудим ответственность за оборот контрафактной продукции. Как было сказано ранее, ответственность может быть гражданско-правовой, административной и даже уголовной. Ее вид и размер зависит от целого ряда сопутствующих обстоятельств: вид объекта интеллектуальной собственности, правовой статус нарушителя и, конечно же, характер нарушения и его последствия.

Обращаем внимание, что привлечение к уголовной ответственности либо отказ в привлечении к уголовной ответственности за нарушение интеллектуальных прав не влечет за собой исключение применения к виновному лицу гражданско-правовых мер (изъятие контрафактной продукции из оборота и ее дальнейшее уничтожение без компенсации нарушителю ее стоимости; возмещение убытков; выплата компенсации и т.д.).

За оборот контрафактной продукции, в зависимости от обстоятельств произошедшего, могут привлечь по ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав») — например, за продажу программ, приложений, компьютерных игр и т.д. без соответствующей лицензии правообладателя. В качестве наказания может быть назначен штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы, а также лишение свободы.

В случае незаконного использования товарного знака, знака обслуживания наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров (то есть средств индивидуализации), если данное деяние было совершено неоднократно и причинило крупный ущерб — например, при нанесении этих обозначений на этикетки, упаковки или сами товары, — могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 180 УК («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг»). В качестве наказания по данной статье может быть назначен штраф, исправительные или принудительные работы, а также лишение свободы.

Также за оборот контрафактной продукции могут привлечь и к административной ответственности. На сегодняшний день административная ответственность установлена за реализацию товара с незаконно размещенным чужим товарным знаком — ч. 2 ст. 14.10 КоАП, за незаконную конкуренцию — ч. 2 ст. 14.33 КоАП (недобросовестной конкуренцией, например, может быть признано незаконное использование на товаре обозначения, которое тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком конкурента), за нарушение изобретательских и патентных прав — ч. 2 ст. 7.12 КоАП (например, реализация контрафактных запчастей — полезных моделей), за нарушение авторских и смежных прав — ч. 1 ст. 7.12 КоАП (например, продажа контрафактных музыкальных дисков).

Последний вид ответственности, который может быть применен к правонарушителю — это гражданско-правовая ответственность. В ее рамках могут быть применены следующие меры:

Таким образом, интеллектуальная собственность охраняется на территории РФ на законодательном уровне — за посягательство на указанный объект лицо может быть привлечено к уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности, применение которой по большей части зависит от характера нарушения и его последствий.

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