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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Товарный знак

Бренду быть?

Бренд, логотип, торговая марка — это обывательские понятия. Мы же, юристы, используем термин «товарный знак».Для того чтобы появился товарный знак, необходим ряд условностей.
Бренду быть?
Иллюстрация: Вера Верина / Клерк

Что следует знать

Во-первых, товарный знак может быть защищен, если он прошел регистрацию в Роспатенте. При положительной регистрации выдается свидетельство, которое удостоверяет право на товарный знак.

Во-вторых, товарный знак регистрируется только в отношении конкретных товаров и услуг/работ. То есть при подаче заявки обязательно указывается, где будет использоваться обозначение. Например, на кружках, в ресторане, при банных услугах и т.д.

В-третьих, не каждое обозначение может быть зарегистрировано и стать товарным знаком. Об этом мы и расскажем в данной статье.

Рассмотрим несколько оснований, по которым Роспатент откажет в регистрации товарного знака.

1. Обозначение не обладает различительной способностью (слишком простое и неизвестно потребителям)

Роспатент не регистрирует обозначения, которые не обладают изначальной или приобретенной различительной способностью.

Такие ограничения были введены для того, чтобы не допустить регистрацию обозначений, не способных индивидуализировать товар/услугу, а также не допустить невозможность свободного использования простых обозначений другими лицами.

Изначальная способность — это способность обозначения быть узнаваемым ввиду уникальности его исполнения (смыслового и графического). Обозначение должно иметь характерные черты отличия.

Приобретенная способность — это способность обозначения, независимо от наличия уникальности исполнения, быть узнаваемым потребителями. Известность и узнаваемость можно добиться посредством, например, массового производства, рекламирования и пр. Роспатент зарегистрирует простое обозначение, если податель заявки докажет, что обозначение до даты подачи уже было известно потребителям.

Рассмотрим несколько примеров.

Так, суды не поддержали предпринимателей и не признали обозначения «СШК», «ALEXANDR VOLKOV» уникальными и подлежащими регистрации.

Пример из судебной практики «Обозначение «СШК» непонятно для потребителя».

Организация пыталась зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение «СШК».

Роспатент и суд посчитали, что обозначение «СШК» не имеет характерного исполнения и отказали в регистрации.

Доводы суда: «… суд соглашается с выводом Роспатента об отсутствии у буквосочетания "СШК" различительной способности, поскольку данное обозначение в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию не воспринимается как слово, в частности, как аббревиатура, в силу отсутствия расшифровки, — не образует лексической единицы, имеющей смысловое значения для потребителей, а также поскольку не имеет какого-либо композиционного построения, оригинального графического и/или цветового исполнения» (решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 по делу № СИП-559/2023).

Пример из судебной практики «Каждый пятый «ALEXANDR VOLKOV»

Предприниматель, оказывающий парикмахерские услуги и имеющий награды в этой области, подал заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ALEXANDR VOLKOV» в черном квадрате и получил отказ.

Отказывая, Роспатент сослался на отсутствие различительной способности как изначальной, так и приобретенной. Суды согласились.

Суды указали, что имя и фамилия, заявленные на регистрацию, распространены и не могут быть различимы. Доказательств известности «бренда» у потребителей заявитель также не представил.

Процитируем суд: «… слова «ALEXANDR» и «VOLKOV» являются транслитерацией слов «Александр» и «Волков», где «Александр» — популярное мужское имя, а «Волков» — широко распространенная русская фамилия.

Президиум СИП полагает обоснованными аргументы суда первой инстанции о том, что такие доказательства, как дипломы, благодарственные письма, не являются доказательствами, подтверждающими использование обозначения как средства индивидуализации товаров и услуг….

само по себе участие в конкурсах не подтверждает оказание услуг (в том числе парикмахерских) потребителям, применительно к восприятию которых устанавливается приобретенная различительная способность обозначения...». (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2023 № С01-633/2023 по делу № СИП-911/2022).

2. Обозначение является ложным

Обозначение не зарегистрируют в качестве товарного знака, если у рядового потребителя будет создаваться ложное представление о товаре, изготовителе или месте товара.

Посмотрим на примере.

Пример из судебной практики «Бани — это не закусочные»

Предприниматель проживал и вел бизнес в Кировском районе г. Новосибирска. Свой логотип со словосочетанием «Бани кировские» он планировал использовать не только для услуг бань, но также для услуг питания, кальянных и салонов красоты. Направил заявку на регистрацию в Роспатент и получил отказ.

Суды указали, что «кировские» могут восприниматься потребителями как указание на место указания услуг — г. Киров, а слово «бани» вводить в заблуждение потребителей при желании посетить кальянные или воспользоваться услугами питания.

Вот на что обратил внимание суд: «Словесный элемент «Кировские» для большинства российских потребителей будет являться производным словом от названия города Киров. Поскольку заявитель оказывает услуги бань в г. Новосибирске регистрация обозначения на его имя может ввести в заблуждение потребителя относительно места оказания услуг… .

Для иных заявленных услуг, не являющихся «банями» и не связанных напрямую с данными видом услуги, обозначение, включающее название конкретной услуги, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вила услуги… ». (решение Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2024 по делу № СИП-1290/2023).

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

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3. Обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали

Товарный знак не пройдет регистрацию, если Роспатент увидит в обозначении, например: неэтично примененную государственную символику (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания и др.

«Скандальное» обозначение зарегистрировать не получится.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример из судебной практики «Сорвать большой куш» не удалось»

Компания подала заявку на регистрацию обозначения «Сорви большой куш!». Роспатент и суд отказали в регистрации, сославшись на то, что выражение «сорвать куш» присутствует в воровской лексике. Заявитель не согласился с таким решением и подал кассационную жалобу, рассмотрение жалобы назначено на 01 июля 2024 года.

Суд, поддержавший Роспатент, высказал такую позицию: « …административный орган обращает внимание на то, что выражение "Сорвать куш" в значении "богатая добыча" присутствует в Словаре воровского жаргона 2014 года ….

Судебная коллегия соглашается с доводом административного органа о том, что принадлежность выражения "Сорвать куш" к воровской лексике приводит к выводу о негативной семантике этого словосочетания и образованного на его основе выражения "Сорви большой куш!" в составе заявленного обозначения как о чем-то, полученным нечестным, незаконным путем». (решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2024 по делу № СИП-1233/2023).

Пример из судебной практики «Все знают об инфоцыганах»

Ассоциация специалистов онлайн образования подала заявку на обозначение «Инфоцыгане».

Роспатент отказал, указав, что такое обозначение обладает негативной коннотацией и широко используется для обозначения людей, которые продают обучающие материалы, не имеющие никакой реальной ценности.

Ассоциация не согласилась и обратилась в суд, сославшись на то, что термин «Инфоцыган» является новым и ассоциация намерена проводить грамотную просветительскую работу и изменить мнение о термине.

Суд поддержал Роспатент: «… административный орган мотивированно исходил из того, что в глазах рядового потребителя словесный элемент "ИНФОЦЫГАН" имеет исключительно негативную коннотацию, поскольку ассоциируется с неприятным опытом прохождения бесполезных курсов за деньги. В связи с этим заявленное обозначение несет в себе отрицательные ассоциации, связанные с тем, что человека хотят обмануть за его собственные деньги.

Кроме того, будучи образованным с использованием указания на национальную принадлежность, обозначение будет носить унижающий характер для лиц, относящихся к этической группе "цыгане"». (решение Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 по делу № СИП-375/2023).

Отсутствие различительной способности, ложное представление, противоречие гуманности и морали — это далеко не все основания, по которым Роспатент и суд могут отказать в регистрации товарного знака. Существуют также иные основания, например: воспроизведение или имитирование официальных символов, наименований и отличительных знаков, воспроизведение тождественных или сходных товарных знаков других лиц при отсутствии соответствующего согласия.

В каждом конкретном случае необходимо проводить анализ самого обозначения и определять перспективы регистрации. Внимательный подход сэкономит для бизнеса время, деньги и репутацию.

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