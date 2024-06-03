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Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Право

Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Каждый гражданин, пострадавший от незаконного уголовного преследования, имеет право на возмещение как имущественного, так и морального вреда. Но легко ли такую компенсацию получить и что для этого необходимо? Разбираемся с законом и судебной практикой.
Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В случае установления факта незаконности уголовного преследования в отношении гражданина, последний получает право на реабилитацию, которое включает в себя (ст. 133 УПК):

  • право на возмещение имущественного вреда;

  • устранение последствий морального вреда;

  • восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение (ст. 135 УПК):

  • зарплаты, пенсии, и иных средств, которых гражданин лишился в результате уголовного преследования;

  • конфискованного или обращенного в доход государства имущества;

  • штрафов, взысканных во исполнение приговора суда;

  • сумм, выплаченных за оказание юридической помощи, и иных расходов.

Размеры компенсации из адвокатской практики РОКА «Советник» 2024 года

Гражданка М. и ее сын С. в период расследования уголовного дела провели в СИЗО 11 месяцев. Адвокатам удалось доказать непричастность подозреваемых к преступлению, за ними было признано право на реабилитацию.

Моральный вред, причиненный М. за практически год незаконного пребывания в СИЗО государство оценило в 750 000₽, а год жизни ее сына, который провел в следственном изоляторе тот же срок, удостоился 700 000₽ компенсации.

В рассмотренном случае моральные страдания, причиненные заключением под стражу, государственными органами долго под сомнение не ставились и были компенсированы сравнительно быстро, а вот компенсация имущественного вреда потребовала большой работы защитников и заняла почти 2 года!

В итоге, за время вынужденного нахождения в СИЗО в пользу С. удалось взыскать порядка полумиллиона рублей в качестве возмещения заработной платы. Расходы, понесенные на услуги адвокатов, также были компенсированы.

Стоит отметить, что на практике в подавляющем большинстве случаев размер запрашиваемой компенсации судами существенно снижается.

В последние годы суды стараются ориентироваться на планку в размере 2 000 ₽ за сутки в СИЗО, заданную Верховным Судом в 2018 году в деле № 78-КГ18-38. Тогда ВС указал следующее:

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев перечисленные доводы и установленные судами первой и апелляционной инстанций факты, сложившуюся практику Европейского суда по правам человека, приходит к выводу, что присуждение компенсации морального вреда в размере 150 000 руб. за 38 месяцев незаконного пребывания под стражей (132 рубля за сутки) является явно не справедливой, а испрошенная истцом компенсация в размере 2 000 руб. за сутки или 2 366 000 руб. — разумной

Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»

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Что влияет на размер компенсации и как увеличить шансы на взыскание более внушительной суммы

В случае, описанном выше, при взыскании имущественного вреда защита строила свою позицию, основываясь на максимально возможном объеме письменных доказательств. В отношении компенсации услуг защитника такими доказательствами могут быть:

  • акты выполненных работ и отчеты защитников об оказании квалифицированной юридической помощи в форме защиты;

  • документы об оплате услуг адвокатов по соглашению;

  • копии листов журнала регистрации Соглашений в прошитом, опечатанном и заверенном надлежащим образом виде;

  • письменная позиция (объяснения Доверителя с его согласия);

В отношении компенсации заработной платы помимо представленных защитниками документов, подтверждающих трудоустройство, суд запросил у работодателя расчет недополученной гражданином заработной платы за период уголовного преследования с учетом индекса роста потребительских цен по месту работы на дату рассмотрения заявления о реабилитации и возмещении вреда.

В отношении компенсации морального вреда нужно иметь в виду, что моральный вред невозможно объективно оценить или физически ощутить.

Не существует единых критериев или научно обоснованной методологии измерения моральных терзаний человека. Законодатель оставил этот вопрос на усмотрение и внутреннее убеждение судьи, однако суды по-прежнему пестрят противоречивыми решениями.

Стандартно, при оценке морального вреда, основная оценка дается:

  • медицинским документам, подтверждающим изменения состояния здоровья;

  • полученным травмам, появлению или обострению хронических заболеваний, вынужденным медицинским вмешательствам;

  • заключениям психолого-психиатрических исследований о любых изменениях в состоянии гражданина;

  • документам, подтверждающим изменение условий проживания семьи, последствия утраты работы и заработка, смерть близких родственников и невозможность участия в похоронах;

  • репутационные последствия, тяжелое имущественное положение также могут быть учтены судом.

Большинство этих критериев неочевидны и наибольшую сложность представляет доказывание связи между нарушением прав истца и последствиями, на которые он ссылается.

Именно поэтому в такой категории дел эффективнее привлекать профессиональных юристов, а не экспериментировать самостоятельно.

На какие факты стоит также обратить внимание:

  • Длительность незаконного уголовного преследования, а также существенное нарушение разумных сроков судопроизводства, как правило, часто становятся факторами, увеличивающими размер компенсаций.

  • Применение меры пресечения в виде заключения под стражу будет стоить «дороже», чем, например, необоснованная подписка о невыезде.

  • Категория преступления часто влияет на размер компенсации. Чем более тяжкое преступление вменяется, тем выше может быть размер компенсации.

  • Личность гражданина, его семейное положение, состояние здоровья, которое могло ухудшиться за время пребывания в СИЗО.

К сожалению, рассчитывать на многомилионные компенсации не приходится, однако при должной степени подготовки, правильно расставленных акцентах на документально подтвержденных фактах и обстоятельствах, обоснованных расчетах со ссылкой на региональные показатели вполне можно побороться за максимально возможную компенсацию. Хотя, конечно, оценка реальной стоимости человеческой свободы, отнятой несправедливо, вряд ли приблизится к любой из рассмотренных сумм компенсаций.

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