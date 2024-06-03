Компенсация за незаконное уголовное преследование. Сколько стоит свобода

Каждый гражданин, пострадавший от незаконного уголовного преследования, имеет право на возмещение как имущественного, так и морального вреда. Но легко ли такую компенсацию получить и что для этого необходимо? Разбираемся с законом и судебной практикой.

В случае установления факта незаконности уголовного преследования в отношении гражданина, последний получает право на реабилитацию, которое включает в себя (ст. 133 УПК):

право на возмещение имущественного вреда;

устранение последствий морального вреда;

восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение (ст. 135 УПК):

зарплаты, пенсии, и иных средств, которых гражданин лишился в результате уголовного преследования;

конфискованного или обращенного в доход государства имущества;

штрафов, взысканных во исполнение приговора суда;

сумм, выплаченных за оказание юридической помощи, и иных расходов.

Размеры компенсации из адвокатской практики РОКА «Советник» 2024 года

Гражданка М. и ее сын С. в период расследования уголовного дела провели в СИЗО 11 месяцев. Адвокатам удалось доказать непричастность подозреваемых к преступлению, за ними было признано право на реабилитацию.

Моральный вред, причиненный М. за практически год незаконного пребывания в СИЗО государство оценило в 750 000₽, а год жизни ее сына, который провел в следственном изоляторе тот же срок, удостоился 700 000₽ компенсации.

В рассмотренном случае моральные страдания, причиненные заключением под стражу, государственными органами долго под сомнение не ставились и были компенсированы сравнительно быстро, а вот компенсация имущественного вреда потребовала большой работы защитников и заняла почти 2 года!

В итоге, за время вынужденного нахождения в СИЗО в пользу С. удалось взыскать порядка полумиллиона рублей в качестве возмещения заработной платы. Расходы, понесенные на услуги адвокатов, также были компенсированы.

Стоит отметить, что на практике в подавляющем большинстве случаев размер запрашиваемой компенсации судами существенно снижается.

В последние годы суды стараются ориентироваться на планку в размере 2 000 ₽ за сутки в СИЗО, заданную Верховным Судом в 2018 году в деле № 78-КГ18-38. Тогда ВС указал следующее:

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев перечисленные доводы и установленные судами первой и апелляционной инстанций факты, сложившуюся практику Европейского суда по правам человека, приходит к выводу, что присуждение компенсации морального вреда в размере 150 000 руб. за 38 месяцев незаконного пребывания под стражей (132 рубля за сутки) является явно не справедливой, а испрошенная истцом компенсация в размере 2 000 руб. за сутки или 2 366 000 руб. — разумной.»

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Что влияет на размер компенсации и как увеличить шансы на взыскание более внушительной суммы

В случае, описанном выше, при взыскании имущественного вреда защита строила свою позицию, основываясь на максимально возможном объеме письменных доказательств. В отношении компенсации услуг защитника такими доказательствами могут быть:

акты выполненных работ и отчеты защитников об оказании квалифицированной юридической помощи в форме защиты;

документы об оплате услуг адвокатов по соглашению;

копии листов журнала регистрации Соглашений в прошитом, опечатанном и заверенном надлежащим образом виде;

письменная позиция (объяснения Доверителя с его согласия);

В отношении компенсации заработной платы помимо представленных защитниками документов, подтверждающих трудоустройство, суд запросил у работодателя расчет недополученной гражданином заработной платы за период уголовного преследования с учетом индекса роста потребительских цен по месту работы на дату рассмотрения заявления о реабилитации и возмещении вреда.

В отношении компенсации морального вреда нужно иметь в виду, что моральный вред невозможно объективно оценить или физически ощутить.

Не существует единых критериев или научно обоснованной методологии измерения моральных терзаний человека. Законодатель оставил этот вопрос на усмотрение и внутреннее убеждение судьи, однако суды по-прежнему пестрят противоречивыми решениями.

Стандартно, при оценке морального вреда, основная оценка дается:

медицинским документам, подтверждающим изменения состояния здоровья;

полученным травмам, появлению или обострению хронических заболеваний, вынужденным медицинским вмешательствам;

заключениям психолого-психиатрических исследований о любых изменениях в состоянии гражданина;

документам, подтверждающим изменение условий проживания семьи, последствия утраты работы и заработка, смерть близких родственников и невозможность участия в похоронах;

репутационные последствия, тяжелое имущественное положение также могут быть учтены судом.

Большинство этих критериев неочевидны и наибольшую сложность представляет доказывание связи между нарушением прав истца и последствиями, на которые он ссылается.

Именно поэтому в такой категории дел эффективнее привлекать профессиональных юристов, а не экспериментировать самостоятельно.

На какие факты стоит также обратить внимание:

Длительность незаконного уголовного преследования, а также существенное нарушение разумных сроков судопроизводства, как правило, часто становятся факторами, увеличивающими размер компенсаций.

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу будет стоить «дороже», чем, например, необоснованная подписка о невыезде.

Категория преступления часто влияет на размер компенсации. Чем более тяжкое преступление вменяется, тем выше может быть размер компенсации.

Личность гражданина, его семейное положение, состояние здоровья, которое могло ухудшиться за время пребывания в СИЗО.

К сожалению, рассчитывать на многомилионные компенсации не приходится, однако при должной степени подготовки, правильно расставленных акцентах на документально подтвержденных фактах и обстоятельствах, обоснованных расчетах со ссылкой на региональные показатели вполне можно побороться за максимально возможную компенсацию. Хотя, конечно, оценка реальной стоимости человеческой свободы, отнятой несправедливо, вряд ли приблизится к любой из рассмотренных сумм компенсаций.

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