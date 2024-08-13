Развод и девичья фамилия или как не платить долги за бывшего мужа

Все мы, когда женимся и выходим замуж, хотим жить вместе долго и счастливо, добра наживать и горя не знать. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Количество разводов неумолимо растет, чувства проходят, а на место личным отношениям приходят формально-юридические.

И тут, как правило, выясняется, что затуманенность сознания, направленного на создание молодой семьи, дополняется очень характерным для нашей современности правовым нигилизмом — полным непониманием правовых последствий расторжения брака и раздела имущества.

По статистике больше половины расторгающих брак, придерживаются одного из следующих заблуждений:

то, что куплено мною за мои деньги и оформлено на меня — это мое, какая разница в браке или нет,

кто взял кредит, тот и должен его платить,

если не поделить имущество после расторжения брака, то за каждым из бывших супругов автоматически остается то имущество, которое на него оформлено.

Так вот — это все не так.

Начнем с развенчивания последнего и основного заблуждения.

Если супруги расторгли брак (через ЗАГС или через суд), но никак не поделили имущество, то оно продолжает оставаться в совместной собственности без какого-либо ограничения по времени со всеми юридическими последствиями.

Т.е., например, если через 10 лет после развода бывший супруг решит продать земельный участок, купленный в браке, ему понадобится нотариальное согласие бывшей супруги для этой сделки (реальный случай из практики).

Чтобы этого не допустить, надо определиться с правовым статусом имущества. Это можно сделать тремя основными способами:

1. Превентивный (для продвинутых) — брачный договор (ст. 40 СК).

В нашей стране до сих пор это словосочетание может привести к крупной ссоре еще до начала семейной жизни и воспринимается практически как оскорбление. А очень зря.

Брачный договор позволяет избежать многих проблем в будущей семейной жизни. К слову, его можно заключить как до брака, так и во время (но не после).

Главное понимать — нарушить права одного из супругов может не факт заключения брачного договора, а его условия, которые необходимо тщательно согласовать и вычитать. В нем могут содержаться условия о том, в каких случаях имущество будет совместным, в каких раздельным. Причем это касается также и ответственности по долгам друг друга.

В частности, если один из супругов занимается бизнесом, целесообразно указать, например, что его доля в ООО принадлежит только ему, но и отвечать по обязательствам, связанным с ведением бизнеса, будет он сам, супругу они ни в коем случае не коснутся.

Важно — если у супругов уже имеются кредиторы, их необходимо уведомить о заключении брачного договора, иначе он не будет иметь для них юридической силы.

2. Оптимальный (для миролюбивых) — нотариальное соглашение о разделе имущества (п. 2 ст. 38 СК).

Данное соглашение можно заключить как во время брака, так и после его расторжения.

В таком соглашении, которое в обязательном порядке заключается у нотариуса, бывшие супруги, предварительно договорившись, распределяют между собой нажитое за период брака имущество — движимое, недвижимое, долги и т.п.

Важно понимать, что, если уж вы заключаете такое соглашение, в нем нужно максимально полно прописать весь состав имущества, включая долги, поскольку на все, что не прописано в соглашении, будет продолжать распространяться законный режим собственности.

3. Воинственный (для несогласных) — раздел имущества в судебном порядке.

Если договориться никак не удается, то имущество придется делить в суде. Обычно каждый из супругов предлагает свой вариант раздела, а суд, исследуя все обстоятельства, выбирает оптимальный.

Тут действует базовое правило — все, что приобретено в период брака по возмездным сделкам — совместно нажитое имущество, подлежит разделу по 1/2.

Если это недвижимое имущество, то выделяются доли, если это имущество, не поддающееся фактическому разделу (автомобили и иное движимое имущество), то оно передается в фактическую собственность одному из супругов, второй выплачивает компенсацию стоимости 1/2 доли. Все, что приобретено по безвозмездным сделкам (дарение, наследование, приватизация) — личное имущество того супруга, который его приобрел.

Но все не так просто, есть много тонкостей.

Например, если имущество приобретено во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, оно не является совместно нажитым (п. 15 постановления Пленума ВС от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»).

Согласно Обзору судебной практики ВС № 2 (2017), утв. Президиумом ВС от 26.04.2017, юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака.

Что касается раздела долгов, то тут есть другое существенное обстоятельство — цель получения кредита. Исходя из норм для распределения долга в соответствии с п. 3 ст. 39 СК (поровну между супругами) обязательство должно являться общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязательством одного из супругов, по которому полученное было использовано на нужды семьи (определение ВС от 17.07.2018 № 41-КГ18-23).

Таким образом, при разделе долгов суд будет выяснять, использованы ли полученные средства на нужды семьи. В некоторых случаях это более очевидно (например, ипотека на общую квартиру), а в некоторых требует более тщательного изучения. Так, на практике суды анализируют выписки по кредитным картам с целью установления, были ли по ним траты использованы на нужды семьи или на личные нужды, время и обстоятельства вложения супругом денежных средств в личный бизнес и т.п.

Так что знайте — всегда лучше договориться и не выносить сор из избы, даже после развода, но если договориться никак не получается, обращайтесь к профессионалам, которые смогут учесть все тонкости этих щепетильных дел.

Задайте свой вопрос РОКА «Советник» — ведущим специалистам в области права Первая консультация бесплатно, подключаемся на любой стадии: Отправить

Реклама: Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ИНН: 6164267188, erid: LjN8KKCQ9