Банкротство физического лица: взять кредиты и надеяться, что долги спишут без негативных последствий

Можно ли с помощью банкротства избавиться от долгов и не пострадать: рассмотрим в данной статье.

За период с 2015 года по сегодняшний день банкротами признано уже более миллиона российских граждан. К тому же в подавляющем большинстве случаев должник сам инициирует собственное банкротство.

Такая статистика может навеять мысль о том, что можно необдуманно копить задолженности, ведь если дорогостоящего имущества у тебя нет, то все долги можно списать в ходе банкротства.

О чем стоит в первую очередь знать, прежде чем признать себя несостоятельным?

Долги могут и не списать вовсе

Освобождение гражданина от неисполненных денежных обязательств (статья 213.28. закона о банкротстве) или попросту говоря, списание долгов — далеко не гарантированный исход банкротства.

Долги спишут только, если имущества гражданина окажется недостаточно для покрытия задолженностей.

При этом для формирования конкурсной массы будет проверено не только текущее имущественное состояние должника, но и изучено прошлое гражданина.

Суд может признать недействительными сделки по отчуждению имущества должника, совершенные вплоть до трех лет до подачи заявления о признании гражданина банкротом.

На данном этапе может выясниться факт недобросовестного поведения должника, тогда даже если имущества не хватает, избавиться от долгов не выйдет.

Суд не освободит от неисполненных обязательств, если гражданин, в том числе:

В ходе процедуры банкротства не предоставлял все необходимые документы и сведения о своем имуществе и финансовом положении; До или в течение процедуры банкротства совершил какие-либо действия, направленные на уменьшение собственного имущества (скрыл, уничтожил, подарил, продал за бесценок); В ходе накопления долгов гражданин вводил кредиторов в заблуждение, не позволяя оценить реальные финансовые возможности должника.

Например, в одном из дел (определение ВС от 19. 04. 2021 г. № 306-ЭС20-20820) гражданин взял на выгодных условиях займ у своего работодателя (для приобретения автомобиля). Получив деньги, он сразу же уволился и даже не собирался ничего возвращать. Требования по возврату данного займа были включены в дело о банкротстве. Вышеописанное поведение должника стало основанием для того, что суд посчитал невозможным списание долгов применительно к данному гражданину.

Конечно, долги не спишут, если будет обнаружено преднамеренное или фиктивное банкротство.

Преднамеренное банкротство — должник намеренно оказался в ситуации, где не может отвечать по своим обязательствам, умышленно создал для себя ситуацию неплатежеспособности.

Фиктивное банкротство — должник заявил о своей несостоятельности ради избавления от обязательств, хотя на самом деле имеет возможность вернуть долги.

В таком случае грозит наступление административной или даже уголовной ответственности (ст. 196 и ст.197 УК).

Некоторые долги списать не получится

Существует ряд обязательств, которые в силу своей сущности списанию в ходе банкротства не подлежат:

Обязательства по возмещению морального вреда, возмещению вреда жизни и здоровью, долги по алиментам и иным требованиям, которые неразрывно связаны с личностью кредитора; Долги по текущим платежам (образовались после возбуждения банкротства) или те долги, которые в деле о банкротстве не фигурировали.

А если долги списали, можно быть спокойным?

По завершении процедуры банкротства на гражданина накладывается ряд ограничений и вопреки бытующему мнению, запрета на получение кредитов среди них нет. Однако, еще в течение 5 лет гражданин обязан сообщать о факте своего банкротства, если соберется взять новый займ или кредит.

Не стоит надеяться, что, обанкротившись один раз, можно снова влезать в долговую яму.

В течение 5 лет после завершения процедуры гражданин не может еще раз подать заявление о банкротстве, а вот его кредиторы могут. И если такое произойдет, то возможности списать долг больше не будет.

В качестве итога скажем, что закон не стремится дать возможность списания долгов тем, чья финансовая несостоятельность образовалась из-за собственных необдуманных или недобросовестных действий.

Более того, если в ходе банкротства выясняется, что неплатежеспособность возникла умышленно — человек не только останется с долгами, но и рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

Так что, прежде чем решиться признать себя банкротом, необходимо заранее взвесить возможные риски и соотнести их со степенью вероятности освобождения от долговых обязательств.

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