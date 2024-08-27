Не украл, а вдохновился? Правила игры в социальных сетях

Рассмотрим интересный пример судебной практики по делу, в котором суд анализировал право на компенсацию за незаконное использование reels.

В публичном пространстве активно обсуждается дело между двумя предпринимателями (экспертами по недвижимости) о взыскании компенсации за незаконное использование рилс (reels — короткий видеоролик) в Instagram (организация Meta, а также ее продукты Instagram, Facebook и WhatsApp признаны экстремистскими на территории РФ. Деятельность Meta Platforms Inc. запрещена на территории РФ, прим. редакции).

Популярность дела вызвана тем, что оно является первым известным случаем, когда суд анализировал право на рилс и возможность получения компенсации за его незаконное использование.

Кратко о споре

В июле 2023 года Юмина Ю.И. разместила на своей странице в Instagram рилс «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки».

Спустя время Булавин С.В. в своем аккаунте Instagram разместил видеоролик со схожим содержанием.

Юмина, посчитав, что ее право нарушено, обратилась в суд с требованием о взыскании с Булавина компенсации в размере 500 тыс. рублей.

По итогу суд установил: право Юминой нарушено, с Булавина подлежит взысканию компенсация в размере 300 тыс. рублей. В середине июля этого года решение устояло в суде апелляционной инстанции.

Почему именно к таким выводам пришел суд? Рассмотрим последовательно по блокам.

Авторство

Перед тем как перейти к вопросу о правомерности/неправомерности использования произведения, суд определяет автора спорного объекта.

При установлении авторства действует следующий принцип: по общему правилу, автором считается тот, кто указан на оригинале произведения.

Однако бывают ситуации, когда на оригинале произведения может и не быть какого-либо имени. В таком случае в качестве доказательства авторства суд может принять первичные (исходные) файлы, имеющие более раннюю дату создания.

Так, в абз.2 п. 110 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано «при этом отсутствует исчерпывающий перечень доказательств авторства. Например, об авторстве конкретного лица на фотографию может свидетельствовать в числе прочего представление этим лицом необработанной фотографии».

В рассматриваемом деле в подтверждение своих авторских прав на рилс и входящих в него объектов Юмина представила первичный сценарий в текстовом формате, видеоролик и информацию о его размещении в сети в июле 2023 года. При этом суд по тексту решения отметил, что Булавин не сообщил сведений об исходных файлах рилс, имеющих более раннюю дату создания.

Суд признал право авторства за Юминой.

Примечательно, что уже при обжаловании судебного решения Булавин ссылался на то, что Юмина совершила плагиат видеоролика и не является его автором. Однако в приобщении новых документов суд вышестоящей инстанции отказал.

Незаконное использование

По общему правилу, использовать чужое произведение (видео, фото, текст книги и т.д.) можно только с согласия автора или иного правообладателя.

Так, согласно абз. 1 п.89 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1–11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда Гражданским кодексом Российской Федерации допускается свободное использование произведения».

Под использованием понимают широкий перечень действий: например, сообщение в эфир, распространение, прокат или переработку.

В рассматриваемом деле суд установил, что при съемке своего видеоролика Булавин скопировал текстовое произведение, последовательность, структуру и содержание видеоролика Юминой, а также разместил схожее изображение на фоне текста.

Контрдоводы ответчика о наличии аналогичных видеороликов, снятых по юридическому алгоритму закрытия ипотеки, суд не принял. В частности, из-за того, что последний шаг закрытия ипотеки, озвученный Юминой в рилс и использованный Булавиным, носит юмористическую окраску — предложение взять новую ипотеку. Таких рекомендаций закон не дает.

При использовании чужого произведения нужно иметь доказательства правомерности такого использования (например, наличие лицензионного договора). Поскольку у Булавина не было таковых, суд принял решение об удовлетворении требований Юминой.

Компенсация

По закону размер компенсации может варьироваться от 10 тыс. до 5 млн. рублей.

Суд принимает решение о размере компенсации исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из решения следует, что при определении размера суд учел следующее:

Булавин незаконно переработал рилс, разместив публично в Instagram;

Булавин использовал рилс в целях продвижения и рекламы услуг для привлечения потребителей;

для создания рилс Юмина потратила на услуги маркетолога 246 тыс рублей.

Юминой было заявлено 500 тыс. рублей, суд снизил и удовлетворил размер компенсации в размере 300 тыс. рублей.

Подведем итоги

Для того чтобы защитить свое право на видео, фото или иной контент, подлежащей охране, стоит придерживаться следующих основных правил:

При создании видео/фото обязательно сохраняйте исходные файлы. В случае спора дата создания файла будет учитываться в качестве доказательства авторства. Если вам приглянулся чужой контент, заключите с автором, например, лицензионный договор о предоставлении прав на его использование, предусмотрев условия, которые вам интересны (например, переработку, размещение в социальных сетях и т.д.).

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