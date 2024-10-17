Банкротство и брачный договор

В семье все общее: заключение брака порождает возникновение особого имущественного режима совместной собственности супругов. Общее имущество супруги используют по обоюдному согласию, а доли в праве на такое имущество не определяются, если не возникнет необходимость раздела всего нажитого в браке.

А общие ли у супругов долги? Как банкротство одного из супругов повлияет на имущественное положение второго и поможет ли здесь брачный договор — расскажем в данной статье.

Долги в семье могут быть общими и личными.

Общий долг возникает, если супруги сами это определили или в случае, если судом будет установлено, что все полученное по обязательствам было направлено на нужды семьи.

По общим долгам отвечают общим имуществом, а при его недостаточности личным имуществом каждого из супругов. Общими долгами признаются ипотека, оформленная в браке, а также обязательства из сделок, совершенных с согласия второго супруга.

По общему правилу каждый из супругов отвечает по своим долгам своим личным имуществом. Если личного имущества у него нет, то кредитор не может требовать наложения взыскания на совместное имущество супругов, но может требовать выдела доли должника в том размере, которая должна ему причитаться при разделе общего имущества.

Следовательно, наличие личных долгов одного супруга все равно существенно влияет на права другого.

Если один из супругов признается банкротом, то в конкурсную массу включается не только личное, но и все совместно нажитое имущество.

В процессе банкротства имущество, принадлежащее должнику на праве общей собственности, подлежит реализации в общем порядке: реализуется на торгах. Вместе с этим вырученные денежные средства распределяются между супругами пропорционально их долям в общем имуществе. Доли будут являться равными, если отсутствуют существенные обстоятельства для отступления от данного правила.

Для второго супруга в таком положении дел мало приятного: имущество в натуре будет утеряно, вместо возможности совместного использования целыми вещами останется лишь денежная компенсация половины или даже меньшей части стоимости имущества.

Изменить режим совместной собственности можно заключив брачный договор.

В брачном договоре супруги вправе по своему усмотрению определить кому и в каких долях будет принадлежать то или иное имущество.

А чтобы не отягощать юридический статус имущества наличием долей, можно распределить все по целым частям, например, мужу — машину и дачу, жене — квартиру, а зарплата каждого — личная собственность. Такое положение дел явно удобнее на случай, если один из супругов погрязнет в долгах, по крайней мере часть имущества сохранится целиком во владении супруга.

С другой стороны, брачный договор при банкротстве или угрозе его наступления — возможность злоупотребить гражданскими правами. Если в договоре супруги предусмотрят, что все нажитое в браке становится личным имуществом одного из супругов (не должника), то со второго кредиторам будет нечего взыскивать. А в реальности же супруги будут продолжать совместно использовать имущество и оба ничего не потеряют.

Подобное положение дел недопустимо и в случае банкротства (и не только) брачный договор можно оспорить.

Брачный договор можно оспорить вне рамок банкротства, если он был заключен исключительно в целях нарушения прав кредитора. В таком случае оспаривание произойдет по общим правилам ГК, как правило, в качестве мнимой или притворной сделки.

Так, в одном из дел брачный договор признали недействительным при следующих обстоятельствах: на одного из супругов (мужа) решением суда была возложена обязанность возместить убытки в размере 50 миллионов рублей, чтобы не допустить взыскание, супруги заключили брачный договор, по условиям которого все имущество являлось собственностью жены. (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023 № 88-6077/2023).

Если гражданин уже находится в процессе банкротства, то признать недействительным брачный договор возможно по общегражданским основаниям, как в представленном выше примере, так и по специальным правилам оспаривания сделок, предусмотренных законом о банкротстве.

В частности, брачный договор признают недействительным как подозрительную сделку при наличии следующих условий:

Брачный договор заключен в течение трех лет до принятия заявления о признании одного из супругов банкротом. Будет доказано наличие цели причинения вреда имущественным интересам кредиторов: такая цель предполагается, если после заключения брачного договора должник перестал быть способным исполнить обязательства. В результате совершения сделки был причинен вред имущественным интересам кредиторов: заключение брачного договора повлекло невозможность обратить взыскание на имущество. А вот, что другая сторона знала об указанной цели совершения сделки к моменту ее совершения доказывать не придется, поскольку супруг в силу закона является заинтересованным по отношению к должнику лицом.

В одной из подобных ситуаций суд признал брачный договор недействительной сделкой и дополнительно пояснил следующее. Возможность приобретения имущества на имя супруги должника после заключения брачного договора исключает возможность включения такого имущества в конкурсную массу. Супругами же никак не обоснован экономический мотив заключения брачного договора спустя 20 лет брачных отношений и непосредственно после обращения кредитора в суд с иском о взыскании задолженности (постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.01.2023 № Ф05-32698/2021 по делу № А40-167814/2020).

Выходит, что брачный договор — это легальный способ защитить второго супруга на случай банкротства другого.

Если брачный договор был заключен заблаговременно до возникновения долговых обязательств, а его условия экономически обоснованы и разумны, то условия договора будут действовать независимо от притязаний кредиторов.

Тем не менее, использовать брачный договор в недобросовестных целях не выйдет, поэтому вступая в брак заранее учитывайте возможные риски и предусмотрите, что будет с имуществом на случай финансовой несостоятельности каждого из супругов.

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