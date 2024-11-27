Изменения в банкротстве юридических лиц в 2024 году: в чем их назначение

Изменения 2024 года в законодательстве о банкротстве организаций затронули несколько ключевых аспектов, включая требования к минимальным размерам долгов, способы подачи заявлений в суд и порядок рассмотрения споров. Эти поправки направлены на упрощение процедур, улучшение эффективности работы судов и повышение прозрачности в деле о банкротстве.

Важно отметить, что изменения затрагивают как процессуальные, так и материальные аспекты банкротства, что, в свою очередь, должно привести к оптимизации работы судов и ускорению разрешения дел.

Одним из наиболее важных изменений стало увеличение минимальных сумм требований, при которых суд может возбудить дело о банкротстве. Ранее достаточно было суммы в 300 тыс. руб., чтобы инициировать процедуру банкротства. Теперь же минимальный размер требований должен составлять не менее 2 миллионов рублей.

Это нововведение касается всех организаций, за исключением некоторых специфических категорий, таких как сельскохозяйственные предприятия, стратегические компании и субъекты естественных монополий.

Для сельскохозяйственных организаций минимальная сумма требований теперь составляет 3 млн руб. (ранее — 500 тыс. руб.).

Для стратегических предприятий и организаций минимальные требования увеличены до 3 млн руб. (ранее — 1 млн руб.).

Для субъектов естественных монополий аналогично установлен минимальный размер требований в 3 млн руб. (ранее — 1 млн руб.).

Такие изменения приведут к экономии ресурсов судебной системы.

С 29.05.2024 г. вступили в силу изменения, касающиеся подачи требований кредиторов. Теперь кредиторы обязаны подавать свои требования исключительно в электронном виде. Ранее эти требования можно было подавать как на бумаге, так и в электронном формате.

Это нововведение направлено на ускорение процесса, уменьшение бюрократической нагрузки и повышение доступности для всех участников.

Аналогичные изменения касаются и подачи требований при внешнем управлении, что позволяет улучшить контроль за процессом и повысить его прозрачность. Электронный формат подачи заявлений также способствует минимизации ошибок, связанных с физическим документооборотом, и позволяет значительно ускорить процесс рассмотрения дел.

В рамках банкротства введен упрощенный порядок для рассмотрения ряда обособленных споров. Теперь судья может единолично решать такие вопросы без проведения заседаний и вызова участников дела:

распределение судебных расходов и издержек на вознаграждение арбитражных управляющих;

продление внешнего управления;

истребование документов и ценностей должника;

освобождение арбитражного управляющего от исполнения обязанностей.

Назначить заседание с вызовом участников суд может только по их мотивированному ходатайству или по своей инициативе. Решение по таким делам принимается в виде резолютивной части определения, и если на него подана апелляционная жалоба, то мотивированное решение будет оформлено в течение 5 рабочих дней. Это нововведение позволяет ускорить процесс разрешения таких споров, снизить нагрузку на суды и уменьшить затраты на судебное разбирательство, что также важно для повышения оперативности в рассмотрении дел.

Теперь введен единый срок — месяц — для подачи апелляционной жалобы на определения о результатах рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб, а также итогов иных обособленных споров. Этот срок исчисляется с момента вынесения определения судом. Ранее сроки для подачи апелляций варьировались и составляли от 10 до 14 рабочих дней в зависимости от типа дела. Новый порядок упрощает процесс и делает его более предсказуемым для всех участников.

Единый срок на подачу апелляций позволяет избежать путаницы и способствует более организованному и прозрачному процессу обжалования, что важно, как для участников дела, так и для самих судов. Такой подход улучшает правовую определенность и уменьшает количество необоснованных или несвоевременно поданных жалоб.

Кредиторы и другие участники дела теперь могут подать заявление об исключении требований из реестра либо об изменении их очередности в случае, если они считают требования необоснованными. Срок подачи такого заявления составляет 3 месяца с момента, когда заявитель узнал или должен был узнать о включении требования в реестр. Если срок пропущен по уважительной причине, суд может восстановить его.

Это нововведение нацелено на обеспечение более справедливого и точного учета требований, что имеет важное значение для участников банкротства, так как напрямую влияет на порядок удовлетворения их претензий. Оно способствует устранению возможных ошибок и недочетов в реестре требований кредиторов и помогает поддерживать баланс интересов всех участников.

Изменения в порядке рассмотрения обособленных споров применяются к заявлениям, которые были поданы после 29 мая 2024 г., независимо от даты введения процедуры банкротства. Изменения, касающиеся единого срока для апелляционного обжалования, распространяются на судебные акты, принятые после этой даты.

Заключение

Внесенные изменения в законодательство о банкротстве организаций направлены на упрощение судебных процедур и повышение эффективности работы судов. Однако увеличение минимальных сумм требований для возбуждения дел о банкротстве и переход на электронную подачу заявлений могут стать вызовом для некоторых кредиторов, особенно для небольших и средних организаций. Тем не менее, эти меры должны способствовать более четкому регулированию и ускорению процессов банкротства. В конечном итоге они помогут создать более прозрачную и эффективную систему, в которой дела о банкротстве будут быстрее разрешаться, а интересы всех сторон будут лучше защищены.

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