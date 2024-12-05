«Имя» компании: как использовать и как противостоять двойнику

В сфере интеллектуальной собственности (сфере IP) довольно часто в новостной повестке освещаются вопросы охраны и защиты брендов, изобретений, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.д. А вот темы, связанные с «именем» коммерческой компании, незаслуженно остаются в стороне. В этой статье мы осветим несколько практических аспектов в этой области. Итак, начнем.

«Имя» коммерческой компании защищается законом. Законодательно оно закреплено под понятием «фирменное наименование».

Фирменное наименование — это то наименование, под которым компания выступает в гражданском обороте, оно фиксируется в учредительных документах и отражается в Едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ).

Фирменное наименование состоит из двух частей:

первая — из указания на организационно-правовую форму (например, АО, ООО и т.д.);

вторая — из собственно наименования компании.

В фирменном наименовании не допускается, чтобы:

С момента, когда фирменное наименование включено в ЕГРЮЛ, компания приобретает право на него: может использовать любыми способами (например, указывать на вывесках, документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет») или защищать от неправомерных действий третьих лиц.

При этом в отличие от других объектов интеллектуальной собственности таких как, например, программы для ЭВМ, товарные знаки, промышленные образцы, фирменным наименованием нельзя распорядиться: полная передача по договору об отчуждении или временная по лицензионному договору недопустима.

Наряду с этим есть еще одно важное ограничение, которое обладает особым практическим интересом. Так, коммерческая организация не может использовать в своем фирменном наименовании наименование, которое ранее уже было придумано другой компанией и внесено в ЕГРЮЛ и применяется в аналогичной сфере деятельности.

Причем такой запрет устанавливается не только в отношении таких же (тождественных) обозначений, но и сходных. Сходство, в частности, определяется наличием одинаковых словесных частей. Например, в одном из дел суд признал сходными названия «ООО «СКП» с «ООО «ЮК «СКП» (см. постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.04.2024 № С01-469/2024 по делу № А40-150027/2023).

При нарушении такого запрета правообладатель может потребовать:

прекратить использование или изменить фирменное наименование (выбор лежит на потенциальном «нарушителе»);

возместить ему причиненные убытки.

Для того, чтобы его требования были удовлетворены, правообладатель должен доказать, что:

его наименование ранее было внесено в ЕГРЮЛ;

наименования компаний тождественны или схожи;

наименования правообладателя и потенциального «нарушителя» фактически используются в аналогичных сферах деятельности. На практике эти обстоятельства доказываются через сравнение ОКВЭД, а также анализа договоров поставки, подряда, услуг, актов приема-сдачи, выполненных работ, оказанных услуг, договоров аренды нежилых помещений, лицензий и т.д.

При наличии у правообладателя необходимых доказательств позиционирование на рынке компании-двойника претерпит изменения, что предотвратит возможные риски добросовестной компании и сохранит ее доброе имя.

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