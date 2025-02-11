Роман Роза: защита персональных данных в 2025 году — что можно, что нельзя

Как государство сегодня защищает персональные данные россиян и что грозит тем, кто не будет следовать букве закона.

Тема защиты персональных данных в 2025 году продолжает оставаться актуальной и вызывать интерес целого круга лиц. Со стороны государства предпринимаются меры, направленные на упорядочивание оборота данных сведений, а также на усовершенствование законодательства, предусматривающего различные виды ответственности за их незаконное аккумулирование.

В данной публикации мы расскажем о том, какие изменения совсем недавно были внесены в рассматриваемой области, что на сегодняшний день можно делать, а что нельзя с чужими персональными данными.

Итак, в ст. 3 закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» содержится следующее определение: «персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

Данный закон выступает в качестве одного из средств защиты рассматриваемой информации, так как он устанавливает:

основные принципы и условия обработки персональных данных;

меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке;

а также указывает на тот факт, что лицо, виновное в нарушении требований данного закона, несет предусмотренную законодательством ответственность.

Отметим, что за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, виновное лицо в зависимости от обстоятельств произошедшего могут привлечь к следующим видам ответственности: дисциплинарная, материальная (в соответствии с положениями ТК), гражданско-правовая, административная; уголовная.

В связи с тем, что вопрос защиты персональных данных продолжает оставаться достаточно важным для государства и всего общества в целом, законодателем в ноябре 2024 года были приняты законы, вносящие ряд изменений в УК и КоАП.

Что появилось нового

Самое серьезное нововведение — это ст. 272.1 УК. За что теперь могут привлечь к уголовной ответственности? Если кратко, то за следующие действия:

незаконное использование компьютерной информации, содержащей персональные данные;

незаконная передача компьютерной информации, содержащей персональные данные;

незаконный сбор компьютерной информации, содержащей персональные данные;

незаконное хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные;

создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для незаконного хранения и (или) распространения компьютерной информации, содержащей персональные данные.

В последнем пункте речь идет об известных многим из нас ресурсах, в том числе, Telegram-каналах, которые предоставляют за денежное вознаграждение не являющуюся общедоступной информацию о других лицах.

Кстати, вот довольно интересный факт — в день опубликования данного ФЗ многие из таких информационных ресурсов прекратили свою деятельность. Почему? Потому что ст. 272.1 УК предусматривает довольно серьезную уголовную ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 10 лет!

Разумеется, ответственность варьируется в зависимости от обстоятельств произошедшего, а также от наличия или отсутствия квалифицированных признаков:

Также обращаем внимание, что к уголовной ответственности по ст. 272.1 УК могут привлечь исключительно за незаконный оборот персональных данных.

Подчеркиваем, что некоторые сведения находятся в свободном для каждого из нас доступе и их использование, не повлечет за собой никаких уголовно-правовых последствий. В качестве примера можно привести, в частности, следующие информационные базы данных и хранящиеся в них сведения:

Также продолжают оставаться незапрещенными и ресурсы, занимающиеся аккумулированием находящихся в свободном доступе сведений. Например, многим из нас известный «Контур.Фокус».

В КоАП также был разработан целый ряд масштабных изменений, но большая часть из них вступит в законную силу только 30 мая 2025 года.

На сегодняшний день к административной ответственности могут привлечь за совершения следующих действий:

Несмотря на довольно обширный перечень нормативных положений, за нарушение которых могут привлечь к тому или иному виду административной ответственности, необходимо понимать, что по большей части из них привлечь могут только должностных лиц.

Обращаем ваше внимание на необходимость оставаться предельно внимательными и предусмотрительными. В случае возникновения каких-либо сомнений относительно правомерности использования того или иного сервиса или сведений, находящихся на них, лучше проконсультироваться со специалистами.

Об авторе

Роман Роза — юрист уголовно-правовой практики Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник», постоянный участник юридических всероссийских и международных научно-практических конференций, автор статей по актуальным проблемам уголовного права и уголовного процесса.

Роман Роза

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