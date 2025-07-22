Правила сделки с недвижимостью: как проверить квартиру перед покупкой и купить без посредников

Проверяем отсутствие долгов по коммунальным услугам

Проверьте отсутствие долгов по коммунальным услугам. Оптимально — попросите единый жилищный документ (ЕЖД), который содержит сведения о недвижимости и зарегистрированных жильцах, данные о другой жилплощади собственника, информацию о наличии жилищных льгот, счетчиках и задолженности по коммуналке.

Оформить документ можно в МФЦ, а в некоторых городах, например, в Москве, только онлайн на портале госуслуг Москвы — «Мосуслуги». Иначе продавцу придется заказывать целый ворох отдельных документов, подтверждающих отсутствие долгов у ТСЖ (управляющей компании) и поставщиков коммунальных услуг, а также заказывать адресные справки о проживающих.