НДС для компаний на упрощенке

НДС может появиться в жизни предпринимателей скоро, даже если он к нему не стремился. Компании с годовым доходом от 10 млн рублей теперь будут обязаны платить НДС. Объясняем суть поправок в Налоговый кодекс и что можно сделать уже сейчас, чтобы минимизировать риски.

С 1 января 2026 года компании сегмента малого и среднего предпринимательства, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут работать по новым налоговым правилам — с учетом серьёзных поправок, которые планируют внести в налоговое законодательство с 2026 года ( Законопроект № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики).

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Изменение условий специальных налоговых режимов, рост ставки НДС, корректировка правил по страховым взносам, т.е., увеличение налоговой нагрузки, может сильно «ударить» по компаниям сегмента малого и среднего бизнеса. После введения поправок прогнозируется неизбежный рост цен на товары и услуги.

«Эта новость, о внесении изменений в НК РФ, согласно которым снижен порог дохода для освобождения от НДС с 60 до 10 млн рублей, всколыхнула предпринимательское сообщество. Если ваш бизнес работает «на упрощенке» — внимательно смотрите на цифры. НДС может появиться в жизни предпринимателей скоро, даже если он к нему не стремился, а это новая отчетность, другой документооборот, корректировки в ценообразовании», — отмечает руководитель практики правового сопровождения бизнеса РОКА «Советник», адвокат Ирина Антюфеева.

Суть нововведений

Сейчас те, кто на УСН, не платят НДС, если доходы не превышают 60 млн рублей.

В проекте — снижение до 10 млн рублей. Это удар по малому бизнесу: резко вырастет налоговая нагрузка.

Предлагается при доходе от 10 млн рублей до 250 млн рублей ввести обязанность уплаты НДС 5 % (без права его возмещения) или 22% (с правом возмещения). Выбор лежит на предпринимателе.

Идет обсуждение — есть предложение сделать снижение поэтапным. Финальные цифры могут быть мягче: 20–40 млн рублей.

Что можно сделать уже сейчас? Пересчитать доходы: насколько близки вы к новым порогам.

Обсудить с бухгалтером: готовы ли вы к переходу на НДС.

Проверить структуру расходов и маржинальность: возможно, пора законно оптимизировать, в т.ч. путем выбора иного налогового режима.

Как реагирует бизнес-сообщество

Представители делового сообщества Ростовской области направили губернатору Юрию Слюсарю обращение с предложением ввести на территории региона особый налоговый режим для малого бизнеса. Речь идет об автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН), которую предлагают внедрить с 1 января 2026 года .



С инициативой выступили ТТП РО, региональное отделение «Опора России» и омбудсмен по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал торгово-промышленной палаты Дона (ТТП РО).



АУСН — это специальный налоговый режим, при котором организациям и предпринимателям не нужно самостоятельно считать налог, сдавать декларацию и прочую отчетность, а также платить страховые взносы за работников и проходить налоговые проверки. В рамках данной системы налогообложения могут работать ИП и компании в тех регионах, власти которых приняли законы о введении спецрежима на своих территориях.



Алгоритм работы с АУСН

Все необходимые данные налоговая получает через контрольно-кассовую технику, от уполномоченных банков, а также на основе сведений, указанных в личном кабинете налогоплательщика.

Отчетность на автоматизированной УСН сводится к минимуму. В большинстве случаев бизнесу не приходится отчитываться ни в налоговую, ни в Социальный фонд.

ФНС рассчитывает налог самостоятельно и уведомляет налогоплательщика о сумме, которую необходимо выплатить.

Напомним, что АУСН была введена в 2022 году в качестве экспериментального проекта по снижению налоговой нагрузки малого бизнеса в четырех регионах страны. С 1 октября 2025 года он действует во многих субъектах РФ. Список субъектов опубликован на официальном сайте АУСН. Эксперимент по внедрению АУСН продлится по 31 декабря 2027 года. Особый режим предназначен для микропредприятий, включая организации и индивидуальных предпринимателей, чья годовая выручка не превышает 60 млн рублей, а штат сотрудников — не более пяти человек.

Рекомендуем не терять время и провести инвентаризацию всех своих доходов и расходов, заблаговременно просчитать все возможные налоговые обязательства для вашего вида деятельности на разных режимах налогообложения и выбрать оптимальный.

