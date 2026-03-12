Гайд: в каких случаях Росреестр может отказать в регистрации права собственности на землю

Купили землю, но из Росреестра пришло уведомление о приостановлении государственной регистрации права собственности. Ольга Айгензер, адвокат РОКА «Советник», рассказывает, почему могут приостановить регистрацию и как это исправить.

В каких случаях Росреестр может отказать в регистрации права собственности на землю? Если в срок, указанной в уведомлении Росреестра, не устранить причину приостановки, регистратор откажет в регистрации сделки. Рассказываем, как обеспечить безопасность сделки и избежать рисков.

1. Внимательно ознакомьтесь с уведомлением о приостановке госрегистрации. Это не отказ, а временная мера до устранения причины. Возможно, есть следующие причины:

неполный пакет документов (не был приложен какой-либо документ или согласие);

границы земельного участка не определены в соответствии с действующим законодательством и эти сведения отсутствуют в ЕГРН;

документы на регистрацию подало неуполномоченное лицо (возникли вопросы к доверенности, полномочиям директора, либо допсоглашение подано на регистрацию только от имени одной из сторон);

приставы наложили запрет госрегистрации и аресты в рамках исполнительного производства. Перед подачей документов на регистрацию права собственности проверяйте недвижимость на наличие ограничений и обременений. Это поможет избежать задержек при регистрации в большинстве случаев.

покупатель является военнообязанным, но игнорирует повестки военкомата , и т.п.

2. В зависимости от ситуации, обратитесь к продавцу или в компетентный государственный орган, для устранения недочетов и препятствий к регистрации.

3. Регистрация будет продолжена, как только будут устранены препятствия. Для этого подайте через МФЦ дополнительные (исправленные) документы для возобновления регистрации права собственности. Пристав-исполнитель самостоятельно выносит постановление об окончании исполнительного производства и снятии ареста после погашения долга, и направляет копию постановления для исполнения.

4. Если вы полагаете, что приостановка регистрации была совершена по надуманной причине, или противоречит действующему законодательству, с 01.01.2026 года, граждане могут обжаловать решение государственного регистратора:

А) во внесудебном порядке (ч. 1, 3 ст. 31.1 Закона о госрегистрации недвижимости):

в центральную апелляционную комиссию, если, в частности, уведомление о приостановлении направил Росреестр;

в региональную или межрегиональную апелляционную комиссию – на решения (уведомления) территориальных органов Росреестра.

Список комиссий размещается на сайте Росреестра.

Заявление направляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты его принятия: в письменной форме при личном обращении; на почтовый адрес апелляционной комиссии (в каждом регионе она своя); в электронной форме с использованием сети Интернет, включая единый портал.

Форма заявления об обжаловании решения о приостановлении размещена на официальном сайте Росреестра в разделе «Деятельность» (подраздел «Государственные услуги и функции», рубрика «Апелляционные комиссии»).

Б) в суд в порядке административного судопроизводства (ч. 12 ст. 29 Закона о госрегистрации недвижимости).

