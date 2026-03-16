Покупка авто с пробегом: как обеспечить безопасность сделки и избежать рисков

Завершите расчеты

О способе оплаты стороны договариваются самостоятельно.

Вариантов много: наличные, банковская ячейка, депозит нотариуса, аккредитивы с условием о выдаче денег после регистрации авто, и т.д.

При оформлении ЭДКП на Госуслугах можно выбрать способ расчёта «Безопасная сделка через аккредитив». Опция доступна только гражданам.

При переводе на банковскую карту проверьте правильность реквизитов, и доступный лимит по банковской операции. Для покупателя данный способ надежнее наличных, однако учитывайте, что операции на сумму свыше 1 000 000 руб. подлежат обязательному контролю по закону от 07.08.2001 №115-ФЗ о легализации доходов и финансировании терроризма. Банк может заморозить платеж, запросить копию договора и историю происхождения денег.

При расчётах наличными не передавайте деньги без свидетелей и в безлюдных местах. Заранее обратитесь в банк, чтобы проверить подлинность купюр и пересчитать сумму. Во избежание споров, в договоре или расписке продавец должен зафиксировать всю полученную сумму, и поставить подпись.

В интересах покупателя, чтобы цена, указанная в договоре, соответствовала реально оплаченной сумме.

Пример: допустим, автомобиль стоит 1 300 000,00 рублей, но продавец настаивает, чтобы в документах указывалась сумма в 1 000 000,00 руб. Делается это в целях ухода от налогов от продажи, либо сокрытия дохода от кредиторов. Не соглашайтесь.

Сумма, указанная в договоре, будет указываться и при подаче заявления на государственную регистрацию в МРЭО. В дальнейшем, если, например через полгода продавец станет банкротом, финансовый управляющий будет анализировать все сделки по отчуждению имущества, исходя из имеющихся документов.

Один миллион рублей — это заниженная стоимость, а потому сделка может быть оспорена в судебном порядке. В таком случае автомобиль будет возвращен продавцу, а покупатель может претендовать только на возмещение суммы, указанной в договоре. Напротив, указание реальных сумм, соответствующих рыночным, позволит избежать претензий.