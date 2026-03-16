Покупка авто с пробегом: как обеспечить безопасность сделки и избежать рисков

Проверить «юридическую чистоту» автомобиля
Если приобретаете транспортное средство по объявлению на одном из популярных интернет-сервисов, самый простой способ — воспользоваться платным сервисом «Автотека» или аналогичным. Если такой возможности нет, при наличии сведений из свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), воспользуйтесь бесплатными сервисами:
Узнать о залогах можно на сайте нотариата. Поиск возможен по данным собственника и уникальным номерам автомобиля.
Определить, использовался ли автомобиль в такси поможет ФГИС «Такси». Как правило, у таких машин повышен износ деталей, выше пробег.
Узнать историю регистрации транспортного средства, участие в ДТП, нахождение в розыске, наличие ограничений госрегистрации можно с помощью официального сервиса «Проверка автомобиля» Госавтоинспекции.
Важно: распечатывайте веб-страницы сайтов с историей проверок, либо сохраняйте себе принтскрины.
При совершении сделки купли-продажи прежний собственник передает новому владельцу свидетельство о регистрации ТС, расширенную выписку из реестра транспортных средств, подписанный договор (он может быть бумажным или электронным), акт приема-передачи, если он составлялся, бумажный ПТС.
Напоминаем, что собственник автомобиля сведения о полной характеристике принадлежащего ему транспортного средства, а также список всех транспортных средств, находящихся в собственности, может получить бесплатно в МРЭО или на Госуслугах. Для остальных лиц выписка из реестра транспортных средств является платной.
«Не бита, не крашена»? Проведите натурный осмотр автомобиля
Плюсом для покупателя является «свежая» диагностическая карта технического осмотра транспортного средства, или акт об очередном техобслуживании.
С согласия продавца, проведите совместный тест-драйв, для определения качества.
Сверьте VIN коды с документами на автомобиль, они должны совпадать.
Уточните у Продавца, какие изменения вносились в конструкцию транспортного средства, и проверьте соответствующие отметки в ПТС. Помните, что внесение неправомерных изменений в конструкцию транспортного средства помимо штрафов для владельца влечет аннулирование его постановки на учет в ГИБДД.
Проверяйте автомобиль при первом осмотре и при подписании договора. Фиксируйте недостатки на фото или видео. Также можно зафиксировать недостатки в договоре купли-продажи или в акте приема-передачи к нему.
За время между подписанием соглашения о задатке, и окончательным расчетом автомобиль может попасть в ДТП, получить иной дефект (например, проявятся стуки и шумы в двигателе, подвеске). Кроме того, в случае предъявления к Вам в будущем иска о возврате автомобиля, или доплате до рыночной стоимости, письменные доказательства помогут в проведении оценочной экспертизы.
С виду целый автомобиль на самом деле мог пройти несколько ремонтов. Если автомобиль на гарантии, и по результатам предыдущей проверки, не было зафиксировано ДТП, проверьте записи в сервисной книжке: при прохождении очередного ТО, автосервисы вносят записи об имеющихся повреждениях.
Проверьте продавца
Реализация имущества должников, находящихся в процедуре банкротства, возможна только арбитражным управляющим на торгах. Заключать сделки с имуществом самостоятельно должник не имеет права. Проверить наличие процедуры можно на сервисе «Картотека арбитражных дел», и на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Сервис ФССП «Банк данных исполнительных производств» позволит узнать, есть ли в отношении должника исполнительные производства. Если автомобиль арестован приставами, новый собственник не сможет зарегистрировать купленный автомобиль.
При обсуждении условий сделки и заключении договора безопаснее общаться непосредственно с собственником автомобиля, указанным в СТС и выписке из реестра транспортных средств. Если автомобиль продается по доверенности, проверьте ее действительность на сайте ФНП (срок действия и то, отменена ли она), право поверенного на отчуждение автомобиля, и может ли представитель получать деньги.
Заключите письменный договор купли-продажи
Идти к нотариусу не обязательно. Достаточно простой письменной формы.
Договор можно составить от руки, либо довнести необходимые сведения в готовый бланк, распечатать и подписать. Делимся примером договора от наших экспертов.
При наличии у Продавца и Покупателя подтвержденных учетных записей на Госуслугах и «Госключ», вместо бумажного, можно оформить электронный договор купли-продажи (ЭДКП). Это бесплатно. Распечатывать ничего не нужно.
Завершите расчеты
О способе оплаты стороны договариваются самостоятельно.
Вариантов много: наличные, банковская ячейка, депозит нотариуса, аккредитивы с условием о выдаче денег после регистрации авто, и т.д.
При оформлении ЭДКП на Госуслугах можно выбрать способ расчёта «Безопасная сделка через аккредитив». Опция доступна только гражданам.
При переводе на банковскую карту проверьте правильность реквизитов, и доступный лимит по банковской операции. Для покупателя данный способ надежнее наличных, однако учитывайте, что операции на сумму свыше 1 000 000 руб. подлежат обязательному контролю по закону от 07.08.2001 №115-ФЗ о легализации доходов и финансировании терроризма. Банк может заморозить платеж, запросить копию договора и историю происхождения денег.
При расчётах наличными не передавайте деньги без свидетелей и в безлюдных местах. Заранее обратитесь в банк, чтобы проверить подлинность купюр и пересчитать сумму. Во избежание споров, в договоре или расписке продавец должен зафиксировать всю полученную сумму, и поставить подпись.
В интересах покупателя, чтобы цена, указанная в договоре, соответствовала реально оплаченной сумме.
Пример: допустим, автомобиль стоит 1 300 000,00 рублей, но продавец настаивает, чтобы в документах указывалась сумма в 1 000 000,00 руб. Делается это в целях ухода от налогов от продажи, либо сокрытия дохода от кредиторов. Не соглашайтесь.
Сумма, указанная в договоре, будет указываться и при подаче заявления на государственную регистрацию в МРЭО. В дальнейшем, если, например через полгода продавец станет банкротом, финансовый управляющий будет анализировать все сделки по отчуждению имущества, исходя из имеющихся документов.
Один миллион рублей — это заниженная стоимость, а потому сделка может быть оспорена в судебном порядке. В таком случае автомобиль будет возвращен продавцу, а покупатель может претендовать только на возмещение суммы, указанной в договоре. Напротив, указание реальных сумм, соответствующих рыночным, позволит избежать претензий.
Не затягивайте с регистрацией автомобиля на покупателя
При передаче документов продавец и покупатель должны поставить подписи в ПТС, если он бумажный.
Сведения о собственнике в электронном паспорте транспортного средства носят исключительно информационный характер и не имеют правоустанавливающего значения. Владельца в свидетельство о регистрации сотрудники МРЭО вносят на основании правоустанавливающего документа: договора купли-продажи. Распечатанная выписка из ЭПТС нужна сотрудникам МРЭО для осмотра авто и проверки совпадения VIN номера.
Однако, если сведения о продавце как собственнике внесены в ЭПТС, рекомендуем сразу же переоформить смену владельца на портале ЭПТС.
Новый собственник обязан поставить подержанный автомобиль на учёт в ГИБДД в течение 10 календарных дней с момента покупки. Если не успеть, можно получить штраф от 1 500 до 2 000 рублей.
Кроме того, по истечении 10 дней предыдущий собственник может самостоятельно обратиться в ГИБДД, и прекратить регистрацию ТС.
