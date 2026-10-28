Новые правила учета в строительстве: почему подготовку нельзя откладывать до 2027 года

Один строительный проект — два режима учета

В марте 2026 г. Бухгалтерский методологический центр принял Рекомендацию Р-181/2026-ОК Строй о ситуации, когда в одном комплексе есть проданные по ДДУ и пока не проданные квартиры, помещения и машино-места.

Экономически это не один массив затрат. По непроданным единицам сохраняется рыночный риск, поэтому затраты учитываются как незавершенное производство. По заключенным ДДУ возникает риск исполнения: затраты относятся на себестоимость продаж, а выручка определяется с учетом степени готовности комплекса.

Одновременно признается не предъявленная к оплате начисленная выручка: доход уже отражен с учетом степени готовности, хотя право предъявить эту сумму к оплате еще не наступило. Деньги на счетах эскроу сами по себе оплатой не считаются.