ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новые правила учета доходов и расходов с 2027 года

С бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год коммерческие организации учитывают доходы по ФСБУ 9/2025 «Доходы», а расходы по ФСБУ 10/2026 «Расходы». Новые стандарты заменяют ПБУ 9/99, ПБУ 2/2008 и ПБУ 10/99. Заметнее всего меняется учет выручки: момент и сумма ее признания зависят от экономической сути сделки, а скидки, бонусы, отсрочки платежа и изменения договоров получают отдельные правила. Разбираем, что именно утверждено, чем стандарты отличаются от прежних положений, с чего начать подготовку и когда нужен консалтинг по ФСБУ 9/2025.
Что утверждено и с какого срока применять
ФСБУ 9/2025 «Доходы» утвержден приказом Минфина России от 16.05.2025 № 56н (зарегистрирован в Минюсте 08.08.2025 № 83158). Стандарт применяется начиная с отчетности за 2027 год, но организация вправе принять решение о его применении раньше (п. 2 приказа). С 1 января 2027 года утрачивают силу ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (п. 3 приказа).
ФСБУ 10/2026 «Расходы» утвержден приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н (зарегистрирован в Минюсте 01.07.2026 № 87337). Он тоже применяется начиная с отчетности за 2027 год (п. 2 приказа), приказ вступает в силу 1 января 2027 года (п. 4), а ПБУ 10/99 «Расходы организации» утрачивает силу (п. 3). Нормы о досрочном применении в приказе № 53н нет. Поэтому организация, перешедшая на ФСБУ 9/2025 раньше срока, до 2027 года продолжает учитывать расходы по ПБУ 10/99.
Стандарты обязательны для коммерческих организаций. Некоммерческие организации, кроме бюджетных, применяют их в части предпринимательской деятельности (по ФСБУ 10/2026 — предпринимательской и иной). Кредитные и некоторые небанковские финансовые организации учитывают порядок отражения на счетах бухгалтерского учета доходов и расходов с учетом требований Банка России. Доходы от предоставления имущества во временное пользование учитываются по ФСБУ 25/2018, доходы и расходы по договорам страхования, входящим в сферу МСФО (IFRS) 17, по этому стандарту.
Что меняется в учете доходов и расходов: коротко
Тема
Было (ПБУ 9/99, ПБУ 2/2008, ПБУ 10/99)
Станет (ФСБУ 9/2025, ФСБУ 10/2026)
Деление доходов
Доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы
Доходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), — выручка и доходы, отличные от выручки, и не включаемые в нее
Деление расходов
Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы
Расходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), — по обычным видам деятельности и отличные от обычных видов деятельности, и не включаемые в нее (п. 6 ФСБУ 10/2026)
Определение расхода
Акцент на выбытии активов и возникновении обязательств
Уменьшение экономических выгод, не связанное с выплатами или распределением прибыли между собственниками (п. 4 ФСБУ 10/2026)
Длительные договоры
Особые правила только для строительного подряда (ПБУ 2/2008)
Правила распространены на передачу любой продукции (товаров, услуг) в течение длительного периода
Степень готовности
Требования только для строительного подряда
Требования сформулированы для договоров с исполнением в течение длительного периода
Порядок учета выручки
Без деления организаций на группы
Зависит от группы: консолидированная отчетность, обязательный аудит, остальные организации
Доходы: что меняет ФСБУ 9/2025
Стандарт состоит из пяти разделов: общие положения, выручка, доходы, отличные от выручки, раскрытие информации и изменение учетной политики.
Понятие и классификация. Доходом признается увеличение экономических выгод: поступление актива или рост его стоимости, погашение или уменьшение обязательства, если оно ведет к росту капитала, не связанного с вкладами собственников. Доходы делятся на включаемые в чистую прибыль (убыток) и не включаемые в нее. Включаемые состоят из выручки и доходов, отличных от выручки. Если организация не продает продукцию, решение о том, признавать ли доход выручкой, она принимает сама, исходя из требований стандарта, предмета и целей деятельности, вида дохода и условий его получения. Поступления активов по договорам комиссии, поручения и агентским договорам (кроме вознаграждения), а также предоплата за права на результаты интеллектуальной деятельности доходами не признаются.
Условия признания выручки. Выручка признается, когда одновременно выполнены условия раздела II: есть право на выручку, контроль над продукцией, товарами, работами, услугами (далее – совместно продукция) перешел к покупателю, есть уверенность в увеличении экономических выгод, а сумму выручки и расходов можно определить. Несколько договоров с одним контрагентом учитываются как один, если они взаимосвязаны, заключены с одной коммерческой целью, а обязанности по ним фактически составляют одну обязанность.
Момент признания. Если обязанность исполняется в течение одного отчетного периода, выручка признается в момент передачи контроля. Если исполнение продолжается дольше, выручка признается по мере передачи контроля. Раньше особые правила для таких случаев действовали только для строительного подряда по ПБУ 2/2008, теперь они охватывают передачу любой продукции в течение длительного периода.
Степень готовности. Организация выбирает один из способов: по доле переданного объема или по доле понесенных расходов. Выбранный способ применяется на протяжении всего срока исполнения обязанности.
Скидки и бонусы. Скидка учитывается при определении выручки, если ее сумму можно определить, а покупатель имеет право на скидку или такое право вероятно. Условный пример: поставщик отгружает партию за 1 000 000 ₽ и предоставляет бонус 5% от стоимости отгрузок за квартал, если покупатель выберет не менее пяти партий. По оценке поставщика Покупатель выберет пять партий в каждом квартале с вероятностью 100%. Выручка по партии оценивается с учетом вероятного бонуса: 950 000 ₽, а не 1 000 000 ₽.
Отсрочка и рассрочка. Выручка определяется как сумма, которая была бы получена без отсрочки. Если отсрочка не превышает 12 месяцев с момента перехода контроля, допускается оценка по номинальной сумме по выбору организации.
Неденежные расчеты. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного актива. Если ее определить нельзя, применяются иные критерии, установленные стандартом.
Изменение договора. Если после изменения продукция отличается от прежней, выручка по ней определяется отдельно. Если продукция та же, сумма выручки корректируется единовременно с учетом изменения цены и степени готовности. Ранее признанная выручка в общем случае не пересчитывается.
Дифференцированный порядок. Порядок учета выручки и раскрытия информации о ней зависит от группы организации: обязанные составлять консолидированную отчетность, подлежащие обязательному аудиту, остальные. Для организаций, применяющих упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотрены упрощения.
Раскрытие. С учетом существенности раскрываются сопоставление детализированной выручки с выручкой по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010), сверки остатков дебиторской задолженности и резервов по сомнительным долгам, начисленной, но не предъявленной к оплате выручки и кредиторской задолженности по договорам, а также обязанности организации по договорам с контрагентами. Раскрывать выручку по договорам с оплатой неденежными средствами больше не требуется.
Расходы: что меняет ФСБУ 10/2026
Стандарт состоит из четырех разделов: общие положения (пп. 1–11), расходы по обычным видам деятельности (пп. 12–27), расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности (пп. 28–30), раскрытие информации (пп. 31–33).
Определение. Расходом признается уменьшение экономических выгод, не связанное с выплатами или распределением прибыли между собственниками (п. 4). В ПБУ 10/99 акцент делался на выбытии активов и возникновении обязательств, теперь он смещен на уменьшение экономических выгод и капитала. Перечень операций, которые расходами не признаются, расширен: капитальные и финансовые вложения, приобретение запасов, авансы, задатки, залог, погашение кредитов и займов (п. 5).
Классификация. Расходы делятся на включаемые в чистую прибыль (убыток) и не включаемые в нее (п. 6). Случаи, когда расходы не включаются в чистую прибыль, определяются другими федеральными стандартами (п. 8). Включаемые расходы делятся на расходы по обычным видам деятельности (п. 12) и отличные от них (п. 28), к которым относятся, например, неустойки, возмещение убытков, благотворительность, убытки прошлых лет.
Условия признания. По общему правилу расход признается, когда выполнены три условия: он осуществляется по договору или иной подтвержденной обязанности, есть уверенность, что экономические выгоды уменьшатся, и сумму расхода можно определить (п. 16).
Оценка. Основа оценки — цена договора или цена, вытекающая из его условий, а при ее отсутствии обычная для организации цена аналогичных расходов (п. 18). Расход определяется с учетом всех скидок (п. 19). По разъяснению Минфина (информационное сообщение от 06.07.2026 № ИС-учет-66), если размер скидки заранее неизвестен, допускается средневзвешенное или наиболее вероятное значение, способ выбирает организация. При оплате неденежными средствами расход оценивается по справедливой стоимости выбывающего актива, а если определить ее нельзя, по обычной цене аналогичных расходов. При отсрочке или рассрочке платежа допускается номинальная величина расхода при соблюдении условий стандарта (п. 22) и выбору организации, в частности при сроке отсрочки до 12 месяцев.
Коммерческие и управленческие расходы. Они признаются в отчете о финансовых результатах полностью в периоде возникновения, за исключением той части, которая включается в стоимость активов (п. 24).
Раскрытие. Раскрываются величина признанных расходов, способы их оценки и допущения с учетом существенности (п. 31). Расходы группируются по экономическим элементам и по статьям. При угрозе экономических потерь или ущерба деловой репутации допускается ограниченное раскрытие (п. 33).
Как связаны доходы и расходы
Правила оценки скидок, отсрочки платежа и расчетов неденежными средствами в двух стандартах построены по одной логике. Поэтому решения по выручке и по связанным с ней расходам лучше принимать вместе и фиксировать в учетной политике единообразно.
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Как перейти на ФСБУ 9/2025
Порядок перехода на ФСБУ 9/2025 установлен разделом V стандарта.
Общее правило (п. 43): последствия применения стандарта отражаются ретроспективно по ПБУ 1/2008.
Упрощения при ретроспективном переходе (п. 44): можно не применять стандарт к договорам, обязанности по которым полностью исполнены до начала самого раннего периода, представленного в отчетности, использовать фактически предоставленные скидки на дату исполнения обязанностей и вместо пересчета отразить единовременную корректировку по всем изменениям договоров, внесенным до этой даты.
Без пересчета сравнительных показателей (п. 45): последствия отражаются единовременной корректировкой нераспределенной прибыли и соответствующих статей баланса на начало года применения стандарта. Учитываются только договоры, обязанности по которым не исполнены на эту дату.
Перспективно (п. 46) начать применять стандарт вправе только организации, которые могут использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. В первой отчетности по стандарту раскрываются выбранный способ и последствия перехода (п. 47).
В ФСБУ 10/2026 отдельного раздела о переходе нет, поэтому последствия отражаются по общим правилам ПБУ 1/2008: ретроспективно либо, для организаций с упрощенным учетом, перспективно.
Налоговые последствия и обязательный аудит
Налог на прибыль определяется по главе 25 Налогового кодекса РФ, в том числе по статьям 271 и 272 при методе начисления, а база по НДС по главе 21. Новые стандарты на эти правила не влияют. Если момент признания выручки или расходов в бухгалтерском учете сместится, а налоговый учет останется прежним, возникнут временные разницы, которые отражаются по ПБУ 18/02.
Для организаций, приближающихся к критериям обязательного аудита, действует п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ: аудит обязателен, если выручка за предшествующий год превышает 800 млн ₽ или сумма активов баланса на конец года превышает 400 млн ₽. Выручка для этого критерия определяется по законодательству о налогах и сборах, поэтому ФСБУ 9/2025 на нее прямо не влияет. Размер активов считается по данным бухгалтерского баланса, на который переход может повлиять через корректировки входящих остатков. Кроме того, подлежащие обязательному аудиту организации выделены в отдельную группу при дифференцированном порядке учета и раскрытия выручки.
План подготовки до начала 2027 года
Определить группу организации по ФСБУ 9/2025 (консолидированная отчетность, обязательный аудит, остальные) и выяснить, вправе ли организация применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.
Составить реестр договоров с покупателями и разделить их по типам: разовые поставки, длительные договоры, договоры с отсрочкой платежа, с оплатой неденежными средствами, с бонусами и скидками.
Проанализировать условия каждого типа договоров: момент перехода контроля, цену, переменные условия, порядок изменения договора, связанные договоры с одним контрагентом.
Выбрать подходы: способ определения степени готовности, оценку вероятных скидок и бонусов, отражение эффекта отсрочки, оценку неденежных расчетов. Те же решения принять для расходов по ФСБУ 10/2026.
Рассчитать эффект перехода на входящие остатки и показатели отчетности и выбрать допустимый для организации способ перехода.
Обновить учетную политику, рабочий план счетов, первичные документы и внутренние регламенты.
Подготовить раскрытие: сверки дебиторской и кредиторской задолженности по договорам, информацию о выручке по сегментам.
Обучить бухгалтерскую службу и другие подразделения, предоставляющие необходимую информацию для правильного учета доходов и расходов.
Аудиторская компания «СТЕК» помогает с подготовкой к новым стандартам: разрабатывает изменения в учетную политику с учетом специфики компании, анализирует договоры с точки зрения признания и оценки выручки, проводит выездные семинары на территории компании с разбором ее собственных операций и помогает с расчетами и проводками. Объем работ зависит от числа и сложности договоров, деятельности компании.
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Источники
Приказ Минфина России от 16.05.2025 № 56н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы»
Приказ Минфина России от 24.04.2026 № 53н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 10/2026 «Расходы»
Информационное сообщение Минфина России от 11.09.2025 № ИС-учет-59 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии»
Информационное сообщение Минфина России от 06.07.2026 № ИС-учет-66 «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии»
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
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