ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026: новые правила учета доходов и расходов с 2027 года

Доходы: что меняет ФСБУ 9/2025

Стандарт состоит из пяти разделов: общие положения, выручка, доходы, отличные от выручки, раскрытие информации и изменение учетной политики.

Понятие и классификация. Доходом признается увеличение экономических выгод: поступление актива или рост его стоимости, погашение или уменьшение обязательства, если оно ведет к росту капитала, не связанного с вкладами собственников. Доходы делятся на включаемые в чистую прибыль (убыток) и не включаемые в нее. Включаемые состоят из выручки и доходов, отличных от выручки. Если организация не продает продукцию, решение о том, признавать ли доход выручкой, она принимает сама, исходя из требований стандарта, предмета и целей деятельности, вида дохода и условий его получения. Поступления активов по договорам комиссии, поручения и агентским договорам (кроме вознаграждения), а также предоплата за права на результаты интеллектуальной деятельности доходами не признаются.

Условия признания выручки. Выручка признается, когда одновременно выполнены условия раздела II: есть право на выручку, контроль над продукцией, товарами, работами, услугами (далее – совместно продукция) перешел к покупателю, есть уверенность в увеличении экономических выгод, а сумму выручки и расходов можно определить. Несколько договоров с одним контрагентом учитываются как один, если они взаимосвязаны, заключены с одной коммерческой целью, а обязанности по ним фактически составляют одну обязанность.

Момент признания. Если обязанность исполняется в течение одного отчетного периода, выручка признается в момент передачи контроля. Если исполнение продолжается дольше, выручка признается по мере передачи контроля. Раньше особые правила для таких случаев действовали только для строительного подряда по ПБУ 2/2008, теперь они охватывают передачу любой продукции в течение длительного периода.

Степень готовности. Организация выбирает один из способов: по доле переданного объема или по доле понесенных расходов. Выбранный способ применяется на протяжении всего срока исполнения обязанности.

Скидки и бонусы. Скидка учитывается при определении выручки, если ее сумму можно определить, а покупатель имеет право на скидку или такое право вероятно. Условный пример: поставщик отгружает партию за 1 000 000 ₽ и предоставляет бонус 5% от стоимости отгрузок за квартал, если покупатель выберет не менее пяти партий. По оценке поставщика Покупатель выберет пять партий в каждом квартале с вероятностью 100%. Выручка по партии оценивается с учетом вероятного бонуса: 950 000 ₽, а не 1 000 000 ₽.

Отсрочка и рассрочка. Выручка определяется как сумма, которая была бы получена без отсрочки. Если отсрочка не превышает 12 месяцев с момента перехода контроля, допускается оценка по номинальной сумме по выбору организации.

Неденежные расчеты. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного актива. Если ее определить нельзя, применяются иные критерии, установленные стандартом.

Изменение договора. Если после изменения продукция отличается от прежней, выручка по ней определяется отдельно. Если продукция та же, сумма выручки корректируется единовременно с учетом изменения цены и степени готовности. Ранее признанная выручка в общем случае не пересчитывается.

Дифференцированный порядок. Порядок учета выручки и раскрытия информации о ней зависит от группы организации: обязанные составлять консолидированную отчетность, подлежащие обязательному аудиту, остальные. Для организаций, применяющих упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотрены упрощения.

Раскрытие. С учетом существенности раскрываются сопоставление детализированной выручки с выручкой по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010), сверки остатков дебиторской задолженности и резервов по сомнительным долгам, начисленной, но не предъявленной к оплате выручки и кредиторской задолженности по договорам, а также обязанности организации по договорам с контрагентами. Раскрывать выручку по договорам с оплатой неденежными средствами больше не требуется.