За год отчитались? Пора готовиться к первому кварталу, а мы напоминаем что, когда и куда сдавать

Как гласит шуточный бухгалтерский календарь — месяцы с января по апрель включительно это... в общем очень тяжелый период :) Потому что не успеваешь закрыть год, сдать баланс и выдохнуть, как тебя накрывает отчетность за первый квартал и все повторяется. В горячке легко что-то забыть или запутаться в формах, поэтому мы подготовили обзор по отчетам за 1 квартал 2021 года — пользуйтесь на здоровье.
Сразу о главном — ФНС
Сюда сдается большинство отчетов, поэтому начнем именно с налоговой.
Набор отчетов зависит от системы налогообложения и статуса — ООО или ИП, а также от наличия работников.
Напомним, что на УСН необходимо заплатить квартальный авансовый платеж по налогу до 26.04.2021 г. Если предприниматель совмещает режимы, то по каждому он отчитывается отдельно.
Если у ИП есть сотрудники, он сдает следующую отчетность в ФНС (в организации есть как минимум директор, поэтому для нее правило работает всегда, даже если других работников нет):
Проще всего следить за сроками и получать напоминания с помощью сервисов сдачи отчетности, например, таких как «Онлайн-Спринтер». Вот как выглядит налоговый календарь:
Слева отражены статусы отчета, по которым можно определить — сдан он, имеются ли ошибки или возможно отчет не принят.
В 2021 году не нужно сдавать отчеты по земельному и транспортному налогам (пункт 9 статьи 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). А вот рассчитать и заплатить налог надо. Оплатить первый платеж (за 1 квартал) в 2021 году нужно до 30 апреля.
Как быть тем, кто пользуется льготами?
Такие организации должны подать в ИФНС (или через МФЦ) заявление, в котором указывают земельные участки или транспорт, имеющиеся льготы и прикладывают подтверждающие документы. Форма заявления утверждена Приказом ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.
По работникам в ПФР
Отчетность за сотрудников одинакова и для предпринимателей и для организаций. Напоминаем, что ИП, которые применяют режим НПД (налог на профессиональный доход), не могут нанимать работников, но вот заключать договора ГПХ им не запрещено! А по таким физлицам нужно удержать НДФЛ, уплатить взносы и, конечно, отчитаться.
Во-первых, при кадровых изменениях (примем на работу, увольнение, перевод и т.п.) необходимо уведомлять ПФР, подавая форму СЗВ-ТД. Ее же надо отправить в фонд, если работник решил перейти на электронную трудовую книжку.
Для тех сотрудников, которые пришли устраиваться в 2021 году впервые (т.е. не имели трудовой книжки ранее), она сразу заводится в электронном виде, без возможности выбора.
Сроки сдачи СЗВ-ТД при увольнении или приеме ограничены — не позднее следующего за кадровым событием дня. На всякий случай напомним, что с 1 июля 2021 года СЗВ-ТД надо будет сдавать по новой форме, утвержденной Постановлением от 27.10.2020 № 769п. А вот, если имел место перевод, то отправить отчет надо не позднее 15 числа следующего месяца.
Чтобы подавать сведения СЗВ-ТД нужно подключиться к ЭДО с ПФР, для этого потребуется направить специальное заявление. Заполнить и отправить его можно через тот же сервис «Онлайн-Спринтер».
Во-вторых, продолжаем сдавать ежемесячный СЗВ-М, срок его сдачи — до 15 числа следующего за отчетным месяца. А значит ближайшие отчеты — 15 марта (за февраль) и 15 апреля (за март). Причем этот отчет обеспечивает неплохую собираемость по штрафам. Забыть о нем легко, а вот штраф составляет — 500 рублей за каждого работника, на ответственное лицо работодателя (как правило, это директор) накладывают еще административный штраф от 300 до 500 рублей.
ФСС
В Фонд социального страхования мы сдаем отчет 4-ФСС. Форма не меняется вот уже несколько лет (хоть где-то стабильность). Срок сдачи отчета — до 20.04.2021, если отчет сдается на бумаге, до 26.04.2021, если он подается электронно.
Здесь все достаточно просто, но хотелось бы обратить ваше внимание на Таблицу 5. В ней отражаются сведения о СОУТ (специальной оценке условий труда). Она обязательна для сдачи всеми страхователями и большинство ее заполняет (кроме тех, у кого все сотрудники трудятся на удаленке или являются надомниками).
В течение года в таблице показатели не меняются. Обновляются они только в первом квартале нового года — нужно указать количество рабочих мест, в т.ч. с вредными и опасными условиями труда, информацию по медосмотрам. Данные берем на начало года.
Статистика
В 2021 году проводится сплошное статистическое наблюдение для малого бизнеса. Форма для организаций — МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год», и для ИП — 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».
Сдать отчеты можно разными способами:
- через систему web-сбора Росстата (при наличии электронной подписи);
- через оператора ЭДО, в «Онлайн-Спринтер» можно быстро заполнить и отправить обе формы:
Этими способами можно воспользоваться с 15 января до 1 апреля 2021 года.
- через Единый портал государственных услуг — с 1 марта по 30 апреля 2021 года включительно. Ссылка для юридических лиц, ссылка для ИП. Воспользоваться порталом можно, если у вас есть подтвержденная запись и ЭЦП.
А вот на бумаге эти статистические формы нужно сдать до 1 апреля 2021 года. Времени осталось не так много — поторопитесь.
Кроме того для каждой организации и ИП формируется индивидуальный перечень отчетов, которые налогоплательщик обязан сдать в Росстат. Узнать актуальный перечень форм можно на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Немного о будущем (ближайшем)
Лето у бухгалтеров будет весьма насыщенным (вы скажете, а как же отпуск — а вот пора бы привыкнуть, что он нам только снится), потому что кроме утраты некоторыми ИП права на неприменения онлайн-касс с 1 июля, обязательной маркировки мороженого и сыров с 1 июня 2021 года, с 1 июля организациям придется отчитываться по операциям с прослеживаемыми товарами.
Пока еще не понятно — как и по какой форме отчитываться, но обязанность уже есть (см. п. 2.3 ст. 23 НК РФ). Мало того, нужно будет также предоставлять документы по таким товарам, а ФНС будет вправе запрашивать в рамках камералок деклараций по УСН, НДС, ЕСХН подтверждающие документы (в частности счета-фактуры, которые по отслеживаемым товарам могут быть только электронными).
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