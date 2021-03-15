За год отчитались? Пора готовиться к первому кварталу, а мы напоминаем что, когда и куда сдавать

Как гласит шуточный бухгалтерский календарь — месяцы с января по апрель включительно это... в общем очень тяжелый период :) Потому что не успеваешь закрыть год, сдать баланс и выдохнуть, как тебя накрывает отчетность за первый квартал и все повторяется. В горячке легко что-то забыть или запутаться в формах, поэтому мы подготовили обзор по отчетам за 1 квартал 2021 года — пользуйтесь на здоровье.

Сразу о главном — ФНС

Сюда сдается большинство отчетов, поэтому начнем именно с налоговой.

Набор отчетов зависит от системы налогообложения и статуса — ООО или ИП, а также от наличия работников.

ИП на ОСНО ИП на УСН ИП на патенте ИП на ЕСХН ИП на НПД Декларация по НДС до 26.04.2021 Ничего не сдает (декларация годовая) Ничего не сдает (нет отчетности в принципе) Ничего не сдает (декларация годовая) Ничего не сдает (нет отчетности)



Напомним, что на УСН необходимо заплатить квартальный авансовый платеж по налогу до 26.04.2021 г. Если предприниматель совмещает режимы, то по каждому он отчитывается отдельно.

ООО на ОСНО ООО на УСН ООО на ЕСХН Декларация по НДС до 26.04.2021 Ничего не сдает (декларация годовая) Ничего не сдает (декларация годовая) Декларация по налогу на прибыль при ежемесячной уплате авансов, исходя из фактической прибыли: за январь — 01.03.2021 за февраль — 29.03.2021 за март — с 28.04.2021 - - Декларация по налогу на прибыль до 28.04.2021 (при квартальной и ежемесячной (с доплатой по итогам квартала) уплате авансовых платежей) - -

Если у ИП есть сотрудники, он сдает следующую отчетность в ФНС (в организации есть как минимум директор, поэтому для нее правило работает всегда, даже если других работников нет):

Расчет по страховым взносам (форма утверждена Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751) 6-НДФЛ (форма утверждена приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@) До 30.04.2021

Проще всего следить за сроками и получать напоминания с помощью сервисов сдачи отчетности, например, таких как «Онлайн-Спринтер». Вот как выглядит налоговый календарь:

Слева отражены статусы отчета, по которым можно определить — сдан он, имеются ли ошибки или возможно отчет не принят.

В 2021 году не нужно сдавать отчеты по земельному и транспортному налогам (пункт 9 статьи 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). А вот рассчитать и заплатить налог надо. Оплатить первый платеж (за 1 квартал) в 2021 году нужно до 30 апреля.

Как быть тем, кто пользуется льготами?

Такие организации должны подать в ИФНС (или через МФЦ) заявление, в котором указывают земельные участки или транспорт, имеющиеся льготы и прикладывают подтверждающие документы. Форма заявления утверждена Приказом ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@.

По работникам в ПФР

Отчетность за сотрудников одинакова и для предпринимателей и для организаций. Напоминаем, что ИП, которые применяют режим НПД (налог на профессиональный доход), не могут нанимать работников, но вот заключать договора ГПХ им не запрещено! А по таким физлицам нужно удержать НДФЛ, уплатить взносы и, конечно, отчитаться.

Во-первых, при кадровых изменениях (примем на работу, увольнение, перевод и т.п.) необходимо уведомлять ПФР, подавая форму СЗВ-ТД. Ее же надо отправить в фонд, если работник решил перейти на электронную трудовую книжку.

Для тех сотрудников, которые пришли устраиваться в 2021 году впервые (т.е. не имели трудовой книжки ранее), она сразу заводится в электронном виде, без возможности выбора.

Сроки сдачи СЗВ-ТД при увольнении или приеме ограничены — не позднее следующего за кадровым событием дня. На всякий случай напомним, что с 1 июля 2021 года СЗВ-ТД надо будет сдавать по новой форме, утвержденной Постановлением от 27.10.2020 № 769п. А вот, если имел место перевод, то отправить отчет надо не позднее 15 числа следующего месяца.

Чтобы подавать сведения СЗВ-ТД нужно подключиться к ЭДО с ПФР, для этого потребуется направить специальное заявление. Заполнить и отправить его можно через тот же сервис «Онлайн-Спринтер».

Во-вторых, продолжаем сдавать ежемесячный СЗВ-М, срок его сдачи — до 15 числа следующего за отчетным месяца. А значит ближайшие отчеты — 15 марта (за февраль) и 15 апреля (за март). Причем этот отчет обеспечивает неплохую собираемость по штрафам. Забыть о нем легко, а вот штраф составляет — 500 рублей за каждого работника, на ответственное лицо работодателя (как правило, это директор) накладывают еще административный штраф от 300 до 500 рублей.

ФСС

В Фонд социального страхования мы сдаем отчет 4-ФСС. Форма не меняется вот уже несколько лет (хоть где-то стабильность). Срок сдачи отчета — до 20.04.2021, если отчет сдается на бумаге, до 26.04.2021, если он подается электронно.

Здесь все достаточно просто, но хотелось бы обратить ваше внимание на Таблицу 5. В ней отражаются сведения о СОУТ (специальной оценке условий труда). Она обязательна для сдачи всеми страхователями и большинство ее заполняет (кроме тех, у кого все сотрудники трудятся на удаленке или являются надомниками).

В течение года в таблице показатели не меняются. Обновляются они только в первом квартале нового года — нужно указать количество рабочих мест, в т.ч. с вредными и опасными условиями труда, информацию по медосмотрам. Данные берем на начало года.

Статистика

В 2021 году проводится сплошное статистическое наблюдение для малого бизнеса. Форма для организаций — МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год», и для ИП — 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Сдать отчеты можно разными способами:

через систему web-сбора Росстата (при наличии электронной подписи );

систему web-сбора Росстата электронной подписи через оператора ЭДО, в «Онлайн-Спринтер» можно быстро заполнить и отправить обе формы:

Этими способами можно воспользоваться с 15 января до 1 апреля 2021 года.

через Единый портал государственных услуг — с 1 марта по 30 апреля 2021 года включительно. Ссылка для юридических лиц, ссылка для ИП. Воспользоваться порталом можно, если у вас есть подтвержденная запись и ЭЦП.

А вот на бумаге эти статистические формы нужно сдать до 1 апреля 2021 года. Времени осталось не так много — поторопитесь.

Кроме того для каждой организации и ИП формируется индивидуальный перечень отчетов, которые налогоплательщик обязан сдать в Росстат. Узнать актуальный перечень форм можно на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Немного о будущем (ближайшем)

Лето у бухгалтеров будет весьма насыщенным (вы скажете, а как же отпуск — а вот пора бы привыкнуть, что он нам только снится), потому что кроме утраты некоторыми ИП права на неприменения онлайн-касс с 1 июля, обязательной маркировки мороженого и сыров с 1 июня 2021 года, с 1 июля организациям придется отчитываться по операциям с прослеживаемыми товарами.

Пока еще не понятно — как и по какой форме отчитываться, но обязанность уже есть (см. п. 2.3 ст. 23 НК РФ). Мало того, нужно будет также предоставлять документы по таким товарам, а ФНС будет вправе запрашивать в рамках камералок деклараций по УСН, НДС, ЕСХН подтверждающие документы (в частности счета-фактуры, которые по отслеживаемым товарам могут быть только электронными).

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