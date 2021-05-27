Ликбез по чекам для бухгалтера: какие чеки сейчас можно принимать к учету, что в них обязательно что нет

Разберем, какие обязательные и дополнительные реквизиты должны быть в кассовом чеке. И как принять к налоговому учету чек, оформленный на физлицо, чтобы налоговики не сняли расходы и не доначислили налог.
Какие реквизиты в чеке надо проверить
Кассовый чек, как и любой первичный документ, должен содержать обязательные реквизиты.
Если в чеке необходимых реквизитов нет, то расходы по нему нельзя учесть для целей налогообложения. Ведь получается, что документ оформлен с нарушением законодательства.
Обязательные реквизиты кассового чека перечислены в п. 1 ст. 4.7. закона 54-ФЗ. Этот пункт за последние годы чиновники неоднократно дополняли.
Сейчас основной перечень реквизитов кассового чека выглядит так:
- название документа;
- номер по порядку за смену;
- время, дата и место расчета;
- наименование товара, платежа, выплаты, их количество;
- цена за единицу товара с указанием ставки НДС (если пользователь применяет ОСНО);
- название юрлица или ФИО предпринимателя;
- ИНН;
- налоговый режим;
- признак расчета (приход, возврат, расход, возврат расхода);
Важно: до 01.02.2021 для ИП на спецрежимах действовала отсрочка — они могли не указывать в чеке наименование товара (работы, услуги), его количество и цену. Сейчас отсрочка истекла, поэтому чеки, содержащие наименование без детализации (например: «Свободная продажа») — некорректны, и не могут быть приняты к налоговому учету.
- сумма расчета общая;
- форма расчета (наличные или безнал) и сумма оплаты;
- должность и ФИО сотрудника, который оформил чек (кроме расчетов, которые проводятся через автоматические устройства или в интернете);
- регномер ККТ;
- заводской номер фискального накопителя;
- фискальный признак документа;
- адрес сайта, где можно проверить подлинность чека;
- если чек направляется в электронном виде — эл. адрес или номер телефона получателя (покупателя) или название сайта, на котором чек может быть получен);
- e-mail отправителя чека (при отправке документа в электронной форме);
- порядковый номер фискального документа;
- номер смены;
- фискальный признак сообщения (для чеков, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых ОФД);
- QR-код.
Налоговики регулярно указывают на тот факт, что при отсутствии в чеке обязательных реквизитов, подтвердить им расходы невозможно. Например, в письме Минфина от 05.03.2021 № 03-03-07/158191 чиновники разъясняют, что нельзя учесть расходы по чеку, в котором отсутствует QR-код.
Когда часть обязательных реквизитов в чеке может отсутствовать
Положения ст. 4.7 предусматривают ситуации, когда в чеке может отсутствовать часть обязательных реквизитов.
Так, например, платежным агентам разрешается не указывать в чеке ставку и размер НДС (п. 3 ст. 4.7).
А пользователям, использующим кассовую технику в отдаленных местностях, можно некоторые реквизиты не указывать в чеке (п. 2 ст. 4.7):
- ссылку на сайт, где можно проверить чек;
- абонентский номер либо e-mail покупателя и отправителя.
На бумажном чеке может отсутствовать часть реквизитов, обязательная для электронного. Состав реквизитов для разных форм чека ФНС утвердила в приказе от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Например, реквизиты «номер смены», и «номер чека за смену» обязательны только для электронного чека (причем только для форматов фискальных документов начиная с версии 1.05).
Адрес сайта ФНС нужно включать в чек при передаче документа в ОФД электронным способом (если ранее его оператору не передавали). А для печатной формы чека этот реквизит не обязателен (письмо ФНС от 02.04.2021 № АБ-4-20/4418).
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Дополнительные реквизиты чека
В некоторых случаях положения ст. 4.7 предусматривают дополнительные обязательные реквизиты чека. Так, согласно п. 3 платежные агенты (субагенты), которые ведут деятельность по приему платежей у граждан, должны указывать в чеке:
- размер своего вознаграждения;
- номера своих контактных телефонов, а также номера телефонов поставщика и оператора по приему платежей.
Если чек был сформирован при расчетах между юрлицами и ИП, то в нем сверх основных обязательных реквизитов должны быть указаны (п. 6.1. ст. 4.7):
- наименование покупателя;
- его ИНН;
- страна происхождения товара;
- номер таможенной декларации;
- сумма акциза.
Важно: эти реквизиты должны быть в чеке даже тогда, когда покупка оформляется через подотчетное лицо по доверенности.
По собственной инициативе компании и ИП вправе добавлять в чеки необязательные реквизиты. Например, рекламные тексты: сведения об акциях, скидках и другую подобную информацию. Это не является нарушением и не влияет на корректность документа.
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Кассовый чек оформлен на физлицо: как быть с расходами
Часто покупки для работодателя совершают сотрудники, но доверенности при себе у них нет. Означает ли это, что чек, который оформлен на физлицо нельзя принять на расходы для целей налогообложения?
По некоторым разъяснениям Минфина, для учета расходов в целях налогообложения необходимо, чтобы в чеке были отражены сведения о компании-покупателе. Но по нашему мнению, чек без дополнительных реквизитов принять к налоговому учету можно.
Когда сотрудник предприятия приходит в магазин, как физлицо, он совершает розничную покупку. А продавец выдает ему кассовый чек без дополнительных реквизитов, который сотрудник передает в бухгалтерию.
Не забываем, что только документа для принятия расходов в налоговом учете мало. Необходимо соблюдение еще одного условия: расходы должны быть экономически обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Одного кассового чека не хватит для принятия к НУ, т.к. он подтверждает факт оплаты, но не обоснованность расходов. Однако обосновать расходы можно с помощью других документов. Например: приказа (распоряжения) руководителя о выдаче работнику средств в подотчет на конкретные нужды предприятия и авансового отчета этого работника.
Свою позицию по данному вопросу мы уже описывали вбазе знаний Такском:
Аналогичное мнение высказала ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы» — подраздел «Федеральные вопросы» на портале nalog.ru:
Если продажа происходит с оптового склада, оформляется через отдел по работе с корпоративными клиентами, то и здесь необходимо оформить чек. Так как покупателем является не подотчетник, производящий покупку, а его работодатель — компания или ИП. Продавец в этом случае обязан оформить не только кассовый чек, но и накладную и счет-фактуру. Тогда покупатель может не только принять расходы для целей налогообложения, но и получить вычет по НДС.