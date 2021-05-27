Ликбез по чекам для бухгалтера: какие чеки сейчас можно принимать к учету, что в них обязательно что нет

Разберем, какие обязательные и дополнительные реквизиты должны быть в кассовом чеке. И как принять к налоговому учету чек, оформленный на физлицо, чтобы налоговики не сняли расходы и не доначислили налог.

Какие реквизиты в чеке надо проверить

Кассовый чек, как и любой первичный документ, должен содержать обязательные реквизиты.

Если в чеке необходимых реквизитов нет, то расходы по нему нельзя учесть для целей налогообложения. Ведь получается, что документ оформлен с нарушением законодательства.

Обязательные реквизиты кассового чека перечислены в п. 1 ст. 4.7. закона 54-ФЗ. Этот пункт за последние годы чиновники неоднократно дополняли.

Сейчас основной перечень реквизитов кассового чека выглядит так:

название документа;

номер по порядку за смену;

время, дата и место расчета;

наименование товара, платежа, выплаты, их количество;

цена за единицу товара с указанием ставки НДС (если пользователь применяет ОСНО);

название юрлица или ФИО предпринимателя;

ИНН;

налоговый режим;

признак расчета (приход, возврат, расход, возврат расхода);

Важно: до 01.02.2021 для ИП на спецрежимах действовала отсрочка — они могли не указывать в чеке наименование товара (работы, услуги), его количество и цену. Сейчас отсрочка истекла, поэтому чеки, содержащие наименование без детализации (например: «Свободная продажа») — некорректны, и не могут быть приняты к налоговому учету.

сумма расчета общая;

форма расчета (наличные или безнал) и сумма оплаты;

должность и ФИО сотрудника, который оформил чек (кроме расчетов, которые проводятся через автоматические устройства или в интернете);

регномер ККТ;

заводской номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

адрес сайта, где можно проверить подлинность чека;

если чек направляется в электронном виде — эл. адрес или номер телефона получателя (покупателя) или название сайта, на котором чек может быть получен);

e-mail отправителя чека (при отправке документа в электронной форме);

порядковый номер фискального документа;

номер смены;

фискальный признак сообщения (для чеков, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых ОФД);

QR-код.

Налоговики регулярно указывают на тот факт, что при отсутствии в чеке обязательных реквизитов, подтвердить им расходы невозможно. Например, в письме Минфина от 05.03.2021 № 03-03-07/158191 чиновники разъясняют, что нельзя учесть расходы по чеку, в котором отсутствует QR-код.

Когда часть обязательных реквизитов в чеке может отсутствовать

Положения ст. 4.7 предусматривают ситуации, когда в чеке может отсутствовать часть обязательных реквизитов.

Так, например, платежным агентам разрешается не указывать в чеке ставку и размер НДС (п. 3 ст. 4.7).

А пользователям, использующим кассовую технику в отдаленных местностях, можно некоторые реквизиты не указывать в чеке (п. 2 ст. 4.7):

ссылку на сайт, где можно проверить чек;

абонентский номер либо e-mail покупателя и отправителя.

На бумажном чеке может отсутствовать часть реквизитов, обязательная для электронного. Состав реквизитов для разных форм чека ФНС утвердила в приказе от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Например, реквизиты «номер смены», и «номер чека за смену» обязательны только для электронного чека (причем только для форматов фискальных документов начиная с версии 1.05).

Адрес сайта ФНС нужно включать в чек при передаче документа в ОФД электронным способом (если ранее его оператору не передавали). А для печатной формы чека этот реквизит не обязателен (письмо ФНС от 02.04.2021 № АБ-4-20/4418).

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Дополнительные реквизиты чека

В некоторых случаях положения ст. 4.7 предусматривают дополнительные обязательные реквизиты чека. Так, согласно п. 3 платежные агенты (субагенты), которые ведут деятельность по приему платежей у граждан, должны указывать в чеке:

размер своего вознаграждения;

номера своих контактных телефонов, а также номера телефонов поставщика и оператора по приему платежей.

Если чек был сформирован при расчетах между юрлицами и ИП, то в нем сверх основных обязательных реквизитов должны быть указаны (п. 6.1. ст. 4.7):

наименование покупателя;

его ИНН;

страна происхождения товара;

номер таможенной декларации;

сумма акциза.

Важно: эти реквизиты должны быть в чеке даже тогда, когда покупка оформляется через подотчетное лицо по доверенности.

По собственной инициативе компании и ИП вправе добавлять в чеки необязательные реквизиты. Например, рекламные тексты: сведения об акциях, скидках и другую подобную информацию. Это не является нарушением и не влияет на корректность документа.

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Кассовый чек оформлен на физлицо: как быть с расходами

Часто покупки для работодателя совершают сотрудники, но доверенности при себе у них нет. Означает ли это, что чек, который оформлен на физлицо нельзя принять на расходы для целей налогообложения?

По некоторым разъяснениям Минфина, для учета расходов в целях налогообложения необходимо, чтобы в чеке были отражены сведения о компании-покупателе. Но по нашему мнению, чек без дополнительных реквизитов принять к налоговому учету можно.

Когда сотрудник предприятия приходит в магазин, как физлицо, он совершает розничную покупку. А продавец выдает ему кассовый чек без дополнительных реквизитов, который сотрудник передает в бухгалтерию.

Не забываем, что только документа для принятия расходов в налоговом учете мало. Необходимо соблюдение еще одного условия: расходы должны быть экономически обоснованны (п. 1 ст. 252 НК РФ).

Одного кассового чека не хватит для принятия к НУ, т.к. он подтверждает факт оплаты, но не обоснованность расходов. Однако обосновать расходы можно с помощью других документов. Например: приказа (распоряжения) руководителя о выдаче работнику средств в подотчет на конкретные нужды предприятия и авансового отчета этого работника.

Свою позицию по данному вопросу мы уже описывали вбазе знаний Такском:

Аналогичное мнение высказала ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы» — подраздел «Федеральные вопросы» на портале nalog.ru:

Если продажа происходит с оптового склада, оформляется через отдел по работе с корпоративными клиентами, то и здесь необходимо оформить чек. Так как покупателем является не подотчетник, производящий покупку, а его работодатель — компания или ИП. Продавец в этом случае обязан оформить не только кассовый чек, но и накладную и счет-фактуру. Тогда покупатель может не только принять расходы для целей налогообложения, но и получить вычет по НДС.