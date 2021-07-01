Всё, о чем вы спрашивали, но не поняли до конца: бесплатная ЭП от ФНС по новым правилам

Мы подготовили обзор о новых ЭП на базе вопросов наших клиентов. Читайте в материале: кто будет выдавать подписи, что будет с действующими ЭП, зачем нужна машиночитаемая доверенность, сколько стоит «бесплатная» подпись. Пошаговая инструкция получения подписи в ФНС тоже есть.

Кто будет выдавать ЭП после 1 июля 2021

Выдавать электронные подписи будут:

1. Точки выдачи УЦ ФНС

Кто это такие?

Точки выдачи УЦ ФНС — это территориальные отделения налоговых инспекций. Но не во всех регионах функции УЦ будет выполнять каждое отделение ФНС без исключений. Поэтому выдача электронных подписей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

То есть, если ваша инспекция, где вы состоите на учете, выдавать подписи не будет — вы можете обратиться в любой удобный вам УЦ ФНС. Перечень УЦ ФНС ищите на региональном сайте налоговой службы.

Кому будут выдавать электронные подписи УЦ ФНС?

1) Организациям. Получить подпись сможет только лицо, которое вправе действовать от имени организации без доверенности, то есть ее руководитель.

2) ИП и нотариусам, которые должны обратиться за получением ЭП лично.

Выдачей электронных подписей физическим лицам, включая сотрудников организаций УЦ ФНС заниматься не будут.

2. Аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ)

Кто это такие?

АУЦ — это коммерческие УЦ, которые смогли пройти аккредитацию по новым правилам в полном объеме.

На текущий момент в России насчитывается несколько сотен коммерческих УЦ. Пройти аккредитацию смогут далеко не все. Отсев будет серьезный, так как требования к УЦ значительно ужесточены. В частности, согласно п. 3 ст. 16 закона от 06.04.20211 № 63-ФЗ (новая редакция) размер собственного капитала центра должен составлять не меньше 1 млрд. рублей.

Кому будут выдавать электронные подписи АУЦ?

С 01.07.2021 и до конца года установлен переходный период.

АУЦ будут выдавать ЭП: организациям, ИП и физическим лицам.

Далее с 01.01.2022 АУЦ смогут выдавать электронные подписи только физическим лицам: обычным гражданам и сотрудникам организаций (тем, кто уполномочен выполнять какие-либо действия по доверенности).

УЦ «Такском» первым в России получил аккредитацию по новым правилам.

После 1 июля 2021 года УЦ «Такском» продолжит выпускать электронные подписи для ИП, юридических и физических лиц, в отличие от УЦ, не получивших такую аккредитацию.

3. Доверенные лица УЦ ФНС

Кто это такие?

Доверенные лица УЦ ФНС — это АУЦ, которые пройдут еще более жесткое горнило проверки и будут определены ФНС РФ в установленном Правительством РФ порядке. Такие АУЦ получат право быть дополнительной точкой выдачи ЭП от имени налоговой службы.

Кому будут выдавать электронные подписи Доверенные лица УЦ ФНС?

Организациям, ИП и физическим лицам как АУЦ.

На сегодняшний день единственным УЦ, который в рамках пилотного проекта выступает доверенным лицом ФНС, является УЦ РОСЭЛТОРГ. Услуга по получению СКПЭП доступна до 31.12.2021.

О сроках действия ЭП

Все электронные подписи, которыми на текущий момент подписывают документы организации (ИП), можно будет использовать до истечения срока их действия или до 31.12.2021 включительно (в зависимости от того, какая дата наступит раньше).

На какой срок будут выдавать новые подписи организациям (ИП) УЦ ФНС?

На 15 месяцев.

Бесплатная ЭП вовсе не бесплатная

Чтобы получить электронную подпись в ФНС, нужно прийти со своим носителем. Приобретать носитель нужно самостоятельно. Обычная флешка для этой цели не подойдет! ФНС РФ исключила возможность записи квалифицированного сертификата на обычный флеш-накопитель.

Цитируем налоговую службу:

«Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным требованиям».

Купить защищённые USB-носители можно на сайте Такском. Компания предлагает несколько вариантов на выбор:

Рутокен Lite. USB-носитель для записи и хранения электронных подписей. Стоимость — 1 100 руб.

Рутокен ЭЦП 2.0. Специальный USB-носитель электронной подписи для работы в системе ЕГАИС ФСРАР. Стоимость — 1 700 руб.

JaCarta SE 2.0. Специальный USB-носитель электронной подписи для работы в системе ЕГАИС ФСРАР. Стоимость — 1 500 руб.

Также вам может понадобиться лицензия «КриптоПро», которая необходима для создания и проверки электронной подписи, для обеспечения юридической значимости электронных документов. Средняя стоимость на рынке — от 1 до 2 тыс. рублей.

Так что совсем бесплатно получить электронную подпись не выйдет.

Почему новые ЭП сотрудников будут другими

Те подписи сотрудников, которые в ходу сейчас, содержат информацию не только о самом физлице, но и о его принадлежности к конкретной организации.

Новые подписи такой информации содержать не будут. Это будет просто подпись физического лица. А полномочия сотрудника будет подтверждать электронная доверенность в машиночитаемом виде (МЧД).

То есть, если гражданин будет заверять электронный документ для личных целей — он подпишет его новой ЭП физического лица. Если гражданин будет действовать, как сотрудник организации (ИП), то к документу, подписанному этой же ЭП физического лица, должна быть приложена электронная доверенность в машиночитаемом виде.

На текущий момент требований к формату МЧД, содержанию в ней обязательных реквизитов, порядка ее направления, отзыва и хранения, еще нет. Но они должны быть утверждены в ближайшее время. У ФНС РФ свои требования к МЧД, но они не связаны с нормативными актами, устанавливаемыми Правительством РФ по МЧД.

Рекомендуем прочитать ответы насамые часто задаваемые вопросы от бизнеса про ЭП на нашем сайте.

Как получить ЭП в ФНС: пошаговая инструкция

1. Купите ключевой носитель для ЭП.

2. Подготовьте документы:

заявление на выдачу ЭП;

Утвержденной формы заявления нет, но в п. 17 приказа ФНС от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@ подробно перечислено, какие сведения должны в нем содержаться.

паспорт;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

сертификат соответствия на носитель.

3. Запишитесь на прием в УЦ ФНС. Это важно! Налоговая служба не будет принимать заявителей без предварительной записи.

4. В назначенное время подойдите на прием и представьте документы. Сотрудники УЦ ФНС проведут идентификацию личности и запишут на предъявленный носитель ключи электронной подписи и сертификат к ним.

Можно упростить процедуру получения подписи, если подать заявление в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика. После заполнения электронной формы заявителю будет предложено выбрать удобное время для визита в УЦ ФНС, чтобы подтвердить личность и получить на руки ЭП.

Важно: руководители организаций, которые решили подать заявление электронным способом, должны это сделать через Личный кабинет налогоплательщика — физического лица.

5. Загрузите необходимое программное обеспечение (КриптоПро CSP и другое нужное ПО) и установите сертификат ЭП на свое рабочее место.

Вот и все, новая подпись готова к работе.

Существенно упростить процедуру получения ЭП для организаций и ИП можно обратившись в Такском. Компания обеспечит предварительную подготовку и проверку документов, предоставит защищённые USB-носители и лицензии, «под ключ» настроит рабочее место. Всё, что останется сделать руководителям — посетить офис ФНС для идентификации личности и получения сертификата.