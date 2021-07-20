Что делать с переплатой по налогам в 2021 году: памятка для бухгалтера

Если налогоплательщик переплатил налог, то инспекция может вернуть деньги на расчетный счет, зачесть в счет недоимок или будущих платежей. Главное, не проморгать срок исковой давности и успеть распорядиться переплатой. Тем более с новыми правилами вернуть или зачесть переплату стало намного проще. Расскажем, как это сделать.

Откуда берется переплата

Обычно переплата возникает по следующим причинам:

1. Со стороны налогоплательщика:

ошибки при расчете суммы налога: не учли расходы, применили не ту налоговую ставку, не учли вычеты или положенные льготы;

ошибки при отправке платежей в бюджет: указали неправильный КБК, неверную сумму;

уплата авансовых платежей: налог по итогам года оказался меньше, чем сумма перечисленных в бюджет авансов.

2. Со стороны инспекции:

принудительное списание со счета налогов, пеней, штрафов. Когда налогоплательщик долг уже оплатил, но инспекция платеж еще не увидела и списала сумму задолженности повторно.

Как узнать о наличии переплаты

Обнаружить переплату могут инспекторы или сам налогоплательщик.

Если излишек на лицевом счете обнаружили инспекторы, они должны сообщить об этом налогоплательщику в течение 10 рабочих дней. Но на практике ИФНС не спешит уведомлять о переплатах, чтобы не минусовать показатели своей работы. Ведь санкций за неуведомление налогоплательщиков не предусмотрено.

Поэтому компаниям (ИП) лучше проявлять инициативу самим, и регулярно проводить сверку расчетов с бюджетом. Тогда наличие переплаты можно будет выявить по акту сверки, который поступит из ИФНС.

Сверяйте расчеты с ИФНС через сервис Онлайн-Спринтер. К вашим услугам:

электронная подпись + безлимитная замена и продление;

отправка отчетности и переписка с любыми госорганами;

быстрая и удобная сверка с ФНС всего за пару кликов;

квалифицированная техническая поддержка 24/7;

обучение и мероприятия с экспертами ФНС и лидерами бизнеса.

Что можно сделать с переплатой

Поступить можно следующим образом:

1. Зачесть переплату в счет будущих платежей.

Для этого нужно подать в инспекцию заявление по форме КНД 1150057 (приложение № 9 к приказу ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182).

2. Вернуть деньги на расчетный счет.

Для этого тоже нужно подать заявление, только другой формы — КНД 1150058 (приложение № 8 к приказу ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182).

Заявление в ИФНС можно представить любым удобным способом: через Личный кабинет налогоплательщика, по ТКС, почтой или принести в инспекцию лично.

Решение о зачете переплаты или отказе в зачете налоговики должны вынести в течение 10 рабочих дней.

Если подано заявление на возврат — его тоже будут рассматривать 10 рабочих дней. Затем в течение 5 рабочих дней налоговики должны известить налогоплательщика о своем решении. Если оно положительное — переплату вернут на счет в течение одного месяца.

Базовые правила зачета / возврата переплаты

В 2021 году действуют следующие правила зачета / возврата излишне уплаченных сумм в бюджет:

1. Переплату нельзя вернуть, если есть задолженность перед бюджетом.

Получив заявление от налогоплательщика контролеры сначала проверят состояние расчетов с бюджетом. Если у налогоплательщика есть недоимки, набежали пени, висят неоплаченные штрафы, то эти долги погасят за счет переплаты. Если после погашения всех обязательств деньги еще остались — их вернут на расчетный счет заявителя.

2. Зачет нельзя провести при наличии долгов перед казной.

Работает та же схема. Нельзя зачесть излишек в счет будущих платежей, если есть долги перед бюджетом Сначала налоговики погасят все недоимки, а уже потом зачтут остаток средств (при его наличии) в счет будущих платежей.

3. Переплату можно зачесть в счет налога любого уровня.

Например: направить переплату по федеральному налогу в счет будущих платежей по региональному налогу.

Важно: это правило заработало с 01.10.2020, но его можно применить к переплатам, которые образовались до этой даты.

4. Зачет переплаты не работает между разными видами страховых взносов.

Например: нельзя излишек по взносам на медстрахование направить в счет будущих платежей по пенсионному страхованию.

5. Можно вернуть переплату по взносам на пенсионное страхование, даже если ПФР уже разнес суммы по лицевым счетам физлиц.

Возврат не проведут только в том случае, если физлицу, на лицевой счет которого была распределена переплата, уже назначена пенсия.

6. Для возврата или зачета переплаты по НДФЛ действует особый порядок.

Свободно распоряжаться переплатой по НДФЛ работодатель не вправе. Ведь это не его деньги, а деньги физлиц, с которых ошибочно был удержан налог в большей сумме. Поэтому при излишнем удержании налога корректировать ошибки нужно внутри предприятия. То есть в следующем месяце перечислить в бюджет меньше налога, а физлицам вернуть на личные счета излишне удержанные суммы.

Если же организация (ИП) по ошибке перечислила в бюджет собственные средства (то есть перевела деньги до того, как удержала их с дохода работников), то эту сумму можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей. Но только не в счет НДФЛ. Так как денежный излишек не удержан с дохода физлиц, а принадлежит налоговому агенту.

7. Нельзя произвести зачет или возврат переплаты, если истек срок исковой давности.

Срок для зачета или возврата переплаты — три года со дня уплаты налога. Если этот срок истек, то в ответ на обращение налогоплательщика инспекторы вынесут решение об отказе.

Однако можно попытаться оспорить это решение в суде. Дело в том, что по ГК РФ срок исковой давности начинает течь с даты, когда налогоплательщик узнал о переплате.

Например: сумму налога по УСН можно признать излишне уплаченной только с даты подачи декларации за год. А дата внесения авансовых платежей не является датой возникновения переплаты по упрощенному налогу. Поэтому, если с даты подачи декларации три года еще не прошли, есть шанс отстоять свои интересы в суде.