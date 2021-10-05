Как заполнять платежные поручения на штрафы с 1 октября 2021

С 1 октября изменились правила заполнения платежек при уплате штрафов. Поправки коснулись полей: 101 «Статус плательщика», 106 «Основание платежа» и 108 «Номер и дата основания платежа». Что еще изменилось в платежах в последнее время, и как не допустить ошибок в оформлении, рассказываем в этой статье.
Нормативное основание
Порядок подготовки платежек на перечисления в бюджет для банка изменился по Приказу Минфина РФ № 199н от 14.09.2020. Некоторые изменения вступили в силу с начала 2021 года, а часть из них начинает действовать только сейчас.
О действующих изменениях напомним ниже, а сейчас разберемся с нововведениями.
Так с 1 октября 2021 года поменялись правила заполнения 3-х полей платежного поручения:
- поле 101 (верхняя часть платежки, «шапка») — «Статус плательщика»,
- поле 106 (это один из реквизитов, заполняемых только для бюджетных платежей) — «Основание платежа»,
- поле 108 (также поле, применяемое для платежей в бюджет) — «Номер и дата основания платежа».
Изменения коснулись перечислений, связанных с погашением долгов перед бюджетом (читайте: уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей).
Статус составителя поручения — поле 101
С октября упраздняются соответствующие коды: «09», «10», «11», «12», которые раньше использовались ИП, нотариусами, адвокатами и главами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Теперь для всех физических лиц код единый — «13».
Важно: остался прежним код, который указывается при оформлении платежки на уплату НДФЛ за работников или НДС (например, при аренде государственного или муниципального имущества). То есть если плательщиком является налоговый агент, в поле 101 вводим код «02».
Добавились и новые коды:
- «29» — для политиков, которые перечисляют средства в бюджет с избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума;
- «30» — для иностранных лиц, которые не состоят на налоговом учете в РФ, при уплате таможенных платежей.
Открываете счет в банке? А вы знаете, что 1С:Фреш и некоторые банки проводят совместную акцию — получить учет в облаке при открытии счета можно со скидкой от 40% до 86%. Подробности тут.
Основание платежа — поле 106
Изменяется также порядок заполнения информации при погашении долга перед бюджетом по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам.
Перечень кодов, которые указываются в поле теперь сокращен до единого кода — «ЗД». До этого он использовался только при добровольном погашении задолженности.
Также упразднен код «БФ», который использовался для текущего платежа физлица, уплачиваемого с личного счета.
Номер и дата основания платежа — поле 108
Отличить добровольное погашение от принудительного можно будет по полю 108 — «Номер документа».
Порядок следующий:
- коды «ТР», «ПР», «АП» и «АР» — те, что ранее использовались для поле 106, указываем в поле 108;
- но ставим буквенное обозначение перед номером документа-основания.
Пример:
- ТР0000000000011 — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов;
- АР0000000000014 — номер исполнительного документа;
- ПР0000000000012 — номер решения о приостановлении взыскания и т. д.
В поле 109 — «Дата документа-основания платежа» при указании кода ЗД (погашение истекшей задолженности) следует вписать дату одного из документов, на основании которого перечисляются деньги в бюджет:
- требования ИФНС,
- решения о привлечения к ответственности за налоговое правонарушение;
- исполнительного документа,
- решения о приостановлении взыскания.
Что будет, если платежка заполнена некорректно
Если сделать ошибку в одной из граф платежного поручения, заполнить документ некорректно, платеж будет отнесен к разряду «невыясненных» поступлений. По данным ФНС РФ, на 1 августа 2021 сумма таких потерянных денежных средств уже составила 104,1 млн рублей. Поэтому так важно следовать новым правилам.
Ошибки потребуют дополнительного времени для уточнения, а также могут привести к начислению пени, недоимки, и (как следствие) приостановлению операций по счетам организации. Или наоборот — придется заплатить налог повторно по правильным реквизитам, чтобы избежать санкций, и образуется переплата. О новых формах по зачету или возврату переплаты рассказали тут.
Что еще изменилось в 2021 году в порядке заполнения платежных поручений
Эти поправки вступили в силу до 1 октября 2021 г. Но даже если вам знакома данная информация, не лишним будет убедиться, что вы все делаете правильно.
ИНН — поле 60
- Иностранные лица и граждане РФ указывают в поле 60 код «0», если они не состоят на учете в ФНС (кроме тех случаев, когда платеж администрируется налоговиками).
- Когда платеж удерживается из дохода физлица на погашение задолженности перед бюджетом, в графе ИНН следует указать его личный номер, а не ИНН организации (правило действует с 17.07.21).
- Если платежку составляет физлицо, не имеющее счета для перечислению денег в бюджет, в графе 60 нужно указать его личный ИНН или код «0» (при отсутствии ИНН). ИНН банка прописывать запрещено (правило действует с 01.10.21).
Ранее изменения также коснулись следующих полей (см. письмо ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@):
- название банка получателя — поле 13;
- БИК банка получателя — поле 14;
- номер счета банка получателя, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС) — поле 15;
- номер казначейского счета (ЕКС) — поле 17.
Образец заполнения платежного поручения
- поле 104 — КБК: 182 1 16 03010 01 6000 140 (в нашем примере — штраф за нарушение установленного способа представления налоговой декларации),
- поле 105 — код ОКТМО;
- поле 106 — «ЗД», единый код с 01.10.2021;
- поле 107 — налоговый период;
- поле 108 — АР0000000000014 — номер исполнительного документа;
- поле 109 — дата исполнительного документа.
Ошибиться можно не только в платежке, но и в отчетности. Не допустить ошибок в заполнении документов поможет Такском. Здесь вы найдете не только сервис для передачи отчетности в ФНС с техподдержкой 24/7, но и качественный электронный документооборот, работу с маркировкой товара, онлайн-кассы, ОФД для передачи чеков и многое другое. А для тех, кто хочет оставаться в курсе Такском регулярно проводит очные и онлайн-мероприятия. Узнать о ближайших можно на сайте.