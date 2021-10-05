Как заполнять платежные поручения на штрафы с 1 октября 2021

С 1 октября изменились правила заполнения платежек при уплате штрафов. Поправки коснулись полей: 101 «Статус плательщика», 106 «Основание платежа» и 108 «Номер и дата основания платежа». Что еще изменилось в платежах в последнее время, и как не допустить ошибок в оформлении, рассказываем в этой статье.

Нормативное основание

Порядок подготовки платежек на перечисления в бюджет для банка изменился по Приказу Минфина РФ № 199н от 14.09.2020. Некоторые изменения вступили в силу с начала 2021 года, а часть из них начинает действовать только сейчас.

О действующих изменениях напомним ниже, а сейчас разберемся с нововведениями.

Так с 1 октября 2021 года поменялись правила заполнения 3-х полей платежного поручения:

поле 101 (верхняя часть платежки, «шапка») — «Статус плательщика»,

(верхняя часть платежки, «шапка») — «Статус плательщика», поле 106 (это один из реквизитов, заполняемых только для бюджетных платежей) — «Основание платежа»,

(это один из реквизитов, заполняемых только для бюджетных платежей) — «Основание платежа», поле 108 (также поле, применяемое для платежей в бюджет) — «Номер и дата основания платежа».

Изменения коснулись перечислений, связанных с погашением долгов перед бюджетом (читайте: уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей).

Статус составителя поручения — поле 101

С октября упраздняются соответствующие коды: «09», «10», «11», «12», которые раньше использовались ИП, нотариусами, адвокатами и главами крестьянского (фермерского) хозяйства.

Теперь для всех физических лиц код единый — «13».

Важно: остался прежним код, который указывается при оформлении платежки на уплату НДФЛ за работников или НДС (например, при аренде государственного или муниципального имущества). То есть если плательщиком является налоговый агент, в поле 101 вводим код «02».

Добавились и новые коды:

«29» — для политиков, которые перечисляют средства в бюджет с избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума;

«30» — для иностранных лиц, которые не состоят на налоговом учете в РФ, при уплате таможенных платежей.

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Основание платежа — поле 106

Изменяется также порядок заполнения информации при погашении долга перед бюджетом по истекшим налоговым, расчетным (отчетным) периодам.

Перечень кодов, которые указываются в поле теперь сокращен до единого кода — «ЗД». До этого он использовался только при добровольном погашении задолженности.

Также упразднен код «БФ», который использовался для текущего платежа физлица, уплачиваемого с личного счета.

Номер и дата основания платежа — поле 108

Отличить добровольное погашение от принудительного можно будет по полю 108 — «Номер документа».

Порядок следующий:

коды «ТР», «ПР», «АП» и «АР» — те, что ранее использовались для поле 106, указываем в поле 108 ;

но ставим буквенное обозначение перед номером документа-основания.

Пример: ТР0000000000011 — номер требования ИФНС об уплате налога, сбора, страховых взносов; АР0000000000014 — номер исполнительного документа; ПР0000000000012 — номер решения о приостановлении взыскания и т. д.

В поле 109 — «Дата документа-основания платежа» при указании кода ЗД (погашение истекшей задолженности) следует вписать дату одного из документов, на основании которого перечисляются деньги в бюджет:

требования ИФНС,

решения о привлечения к ответственности за налоговое правонарушение;

исполнительного документа,

решения о приостановлении взыскания.

Что будет, если платежка заполнена некорректно

Если сделать ошибку в одной из граф платежного поручения, заполнить документ некорректно, платеж будет отнесен к разряду «невыясненных» поступлений. По данным ФНС РФ, на 1 августа 2021 сумма таких потерянных денежных средств уже составила 104,1 млн рублей. Поэтому так важно следовать новым правилам.

Ошибки потребуют дополнительного времени для уточнения, а также могут привести к начислению пени, недоимки, и (как следствие) приостановлению операций по счетам организации. Или наоборот — придется заплатить налог повторно по правильным реквизитам, чтобы избежать санкций, и образуется переплата. О новых формах по зачету или возврату переплаты рассказали тут.

Что еще изменилось в 2021 году в порядке заполнения платежных поручений

Эти поправки вступили в силу до 1 октября 2021 г. Но даже если вам знакома данная информация, не лишним будет убедиться, что вы все делаете правильно.

ИНН — поле 60

Иностранные лица и граждане РФ указывают в поле 60 код «0», если они не состоят на учете в ФНС (кроме тех случаев, когда платеж администрируется налоговиками). Когда платеж удерживается из дохода физлица на погашение задолженности перед бюджетом, в графе ИНН следует указать его личный номер, а не ИНН организации (правило действует с 17.07.21). Если платежку составляет физлицо, не имеющее счета для перечислению денег в бюджет, в графе 60 нужно указать его личный ИНН или код «0» (при отсутствии ИНН). ИНН банка прописывать запрещено (правило действует с 01.10.21).

Ранее изменения также коснулись следующих полей (см. письмо ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@):

название банка получателя — поле 13;

БИК банка получателя — поле 14;

номер счета банка получателя, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС) — поле 15;

номер казначейского счета (ЕКС) — поле 17.

О бразец заполнения платежного поручения

поле 104 — КБК: 182 1 16 03010 01 6000 140 (в нашем примере — штраф за нарушение установленного способа представления налоговой декларации),

поле 105 — код ОКТМО;

поле 106 — «ЗД», единый код с 01.10.2021;

поле 107 — налоговый период;

поле 108 — АР0000000000014 — номер исполнительного документа;

поле 109 — дата исполнительного документа.