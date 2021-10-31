Сдаем отчетность за 3 квартал: календарь для бухгалтера

В статье ниже представлены сроки сдачи и актуальные формы отчетов, используя которые, вы пройдете отчетную кампанию по итогам 3 квартала без авралов и ошибок.

Для удобства в таблице ниже приведена группировка по государственным органам, куда необходимо отчитаться.

Дата Отчет Актуальная форма Комментарий Пенсионный Фонд РФ 15.10.2021 СЗВ-М за сентябрь 2021 г. Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п Включите в отчет всех физ.лиц, работающих по трудовым, гражданским договорам. Если компания – нулевая, сдайте СЗВ-М с данными руководителя в качестве застрахованного сотрудника 15.11.2021 СЗВ-М за октябрь 2021 г. 15.12.2021 СЗВ-М за ноябрь 2021 г. В зависимости от кадрового мероприятия СЗВ-ТД Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п Сдайте отчет не позднее следующего дня после кадрового события – увольнения/приема на работу, при других событиях – до 15 числа месяца следующего за кадровым мероприятием ИФНС 25.10.2021 Декларация по НДС Утверждена Приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228 С этого квартала сдавайте декларацию по новой форме. Компании, работающие с прослеживаемыми товарами, должны заполнять дополнительные значения в разделах 8 и 9 декларации Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже) 25.10.2021 Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами Утвержден Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645 Сдавайте этот отчет вместе с декларацией НДС, если работали с прослеживаемыми товарами 28.10.2021 Декларация по налогу на прибыль Утверждена Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже) 20.10.2021 Единая упрощенная декларация (ЕУД) Утверждена Приказом Минфина России от 10.07.2007 № 62н Сдавайте данную декларацию, если не было деятельности за 9 месяцев 2021 года и не было движений по расчетным счетам и в кассе. Декларация заменяет нулевую декларацию по НДС, прибыли 01.11.2021 Расчет по страховым взносам Утвержден Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ Компании обязаны сдавать этот отчет в любом случае, даже если нет сотрудников 01.11.2021 Расчет 6-НДФЛ Утвержден Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ Сдайте отчет, если были начисления или выплаты в адрес физических лиц за 9 месяцев 2021 года Фонд социального страхования 20.10.2021 (для бумажной сдачи) 25.10.2021 (для электронной сдачи) Расчет 4-ФСС Утвержден приказом ФСС РФ № 381 от 26.09.2016 (в ред. Приказа ФСС РФ от 07.06.2017) Все компании обязаны сдавать данный отчет, даже если не было сотрудников в течение 9 месяцев 2021 года

Таким образом, компании на общей системе налогообложения, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:

СЗВ-М, ежемесячно;

Декларация по налогу на прибыль;

Декларация по НДС;

Единую упрощенную декларацию (сдается вместо декларации по НДС и прибыли);

Расчет по страховым взносам нулевой;

4-ФСС нулевой.

Компании на упрощенной системе, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:

СЗВ-М, ежемесячно;

Расчет по страховым взносам нулевой;

4-ФСС нулевой.

Отчет 6-НДФЛ не сдается, если не было выплат физлицам.