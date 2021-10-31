Сдаем отчетность за 3 квартал: календарь для бухгалтера

В статье ниже представлены сроки сдачи и актуальные формы отчетов, используя которые, вы пройдете отчетную кампанию по итогам 3 квартала без авралов и ошибок.
Для удобства в таблице ниже приведена группировка по государственным органам, куда необходимо отчитаться.
Дата
Отчет
Актуальная форма
Комментарий
Пенсионный Фонд РФ
15.10.2021
СЗВ-М за сентябрь 2021 г.
Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п
Включите в отчет всех физ.лиц, работающих по трудовым, гражданским договорам. Если компания – нулевая, сдайте СЗВ-М с данными руководителя в качестве застрахованного сотрудника
15.11.2021
СЗВ-М за октябрь 2021 г.
15.12.2021
СЗВ-М за ноябрь 2021 г.
В зависимости от кадрового мероприятия
СЗВ-ТД
Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п
Сдайте отчет не позднее следующего дня после кадрового события – увольнения/приема на работу, при других событиях – до 15 числа месяца следующего за кадровым мероприятием
ИФНС
25.10.2021
Декларация по НДС
Утверждена Приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228
С этого квартала сдавайте декларацию по новой форме. Компании, работающие с прослеживаемыми товарами, должны заполнять дополнительные значения в разделах 8 и 9 декларации
Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже)
25.10.2021
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами
Утвержден Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645
Сдавайте этот отчет вместе с декларацией НДС, если работали с прослеживаемыми товарами
28.10.2021
Декларация по налогу на прибыль
Утверждена Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@
Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже)
20.10.2021
Единая упрощенная декларация (ЕУД)
Утверждена Приказом Минфина России от 10.07.2007 № 62н
Сдавайте данную декларацию, если не было деятельности за 9 месяцев 2021 года и не было движений по расчетным счетам и в кассе. Декларация заменяет нулевую декларацию по НДС, прибыли
01.11.2021
Расчет по страховым взносам
Утвержден Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@
Компании обязаны сдавать этот отчет в любом случае, даже если нет сотрудников
01.11.2021
Расчет 6-НДФЛ
Утвержден Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@
Сдайте отчет, если были начисления или выплаты в адрес физических лиц за 9 месяцев 2021 года
Фонд социального страхования
20.10.2021 (для бумажной сдачи)
25.10.2021 (для электронной сдачи)
Расчет 4-ФСС
Утвержден приказом ФСС РФ № 381 от 26.09.2016 (в ред. Приказа ФСС РФ от 07.06.2017)
Все компании обязаны сдавать данный отчет, даже если не было сотрудников в течение 9 месяцев 2021 года
Таким образом, компании на общей системе налогообложения, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:
- СЗВ-М, ежемесячно;
- Декларация по налогу на прибыль;
- Декларация по НДС;
- Единую упрощенную декларацию (сдается вместо декларации по НДС и прибыли);
- Расчет по страховым взносам нулевой;
- 4-ФСС нулевой.
Компании на упрощенной системе, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:
- СЗВ-М, ежемесячно;
- Расчет по страховым взносам нулевой;
- 4-ФСС нулевой.
Отчет 6-НДФЛ не сдается, если не было выплат физлицам.
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