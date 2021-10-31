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Сдаем отчетность за 3 квартал: календарь для бухгалтера

Для рубрики Отчетность
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В статье ниже представлены сроки сдачи и актуальные формы отчетов, используя которые, вы пройдете отчетную кампанию по итогам 3 квартала без авралов и ошибок.

Для удобства в таблице ниже приведена группировка по государственным органам, куда необходимо отчитаться.

Дата

Отчет

Актуальная форма

Комментарий

Пенсионный Фонд РФ

15.10.2021

СЗВ-М за сентябрь 2021 г.

Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п

Включите в отчет всех физ.лиц, работающих по трудовым, гражданским договорам. Если компания – нулевая, сдайте СЗВ-М с данными руководителя в качестве застрахованного сотрудника

15.11.2021

СЗВ-М за октябрь 2021 г.

15.12.2021

СЗВ-М за ноябрь 2021 г.

В зависимости от кадрового мероприятия

СЗВ-ТД

Утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п

Сдайте отчет не позднее следующего дня после кадрового события – увольнения/приема на работу, при других событиях – до 15 числа месяца следующего за кадровым мероприятием

ИФНС

25.10.2021

Декларация по НДС

Утверждена Приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228

С этого квартала сдавайте декларацию по новой форме. Компании, работающие с прослеживаемыми товарами, должны заполнять дополнительные значения в разделах 8 и 9 декларации

Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже)

25.10.2021

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами

Утвержден Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645

Сдавайте этот отчет вместе с декларацией НДС, если работали с прослеживаемыми товарами

28.10.2021

Декларация по налогу на прибыль

Утверждена Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@

Если деятельности не было, вместо нее можно сдать ЕУД (см. ниже)

20.10.2021

Единая упрощенная декларация (ЕУД)

Утверждена Приказом Минфина России от 10.07.2007 № 62н

Сдавайте данную декларацию, если не было деятельности за 9 месяцев 2021 года и не было движений по расчетным счетам и в кассе. Декларация заменяет нулевую декларацию по НДС, прибыли

01.11.2021

Расчет по страховым взносам

Утвержден Приказом ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@

Компании обязаны сдавать этот отчет в любом случае, даже если нет сотрудников

01.11.2021

Расчет 6-НДФЛ

Утвержден Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@

Сдайте отчет, если были начисления или выплаты в адрес физических лиц за 9 месяцев 2021 года

Фонд социального страхования

20.10.2021 (для бумажной сдачи)

25.10.2021 (для электронной сдачи)

Расчет 4-ФСС

Утвержден приказом ФСС РФ № 381 от 26.09.2016 (в ред. Приказа ФСС РФ от 07.06.2017)

Все компании обязаны сдавать данный отчет, даже если не было сотрудников в течение 9 месяцев 2021 года

Таким образом, компании на общей системе налогообложения, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:

  • СЗВ-М, ежемесячно;
  • Декларация по налогу на прибыль;
  • Декларация по НДС;
  • Единую упрощенную декларацию (сдается вместо декларации по НДС и прибыли);
  • Расчет по страховым взносам нулевой;
  • 4-ФСС нулевой.

Компании на упрощенной системе, которые не вели деятельность в течение 9 месяцев 2021 года, должны сдать следующие отчеты:

  • СЗВ-М, ежемесячно;
  • Расчет по страховым взносам нулевой;
  • 4-ФСС нулевой.

Отчет 6-НДФЛ не сдается, если не было выплат физлицам.

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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