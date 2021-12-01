Как и зачем бухгалтеру вести забалансовые счета: проводки, оценка, инвентаризация

О них часто забывают и считают неважными — еще бы, ведь забалансовые счета не фигурируют в отчетах и не оказывают влияние на финансовые результаты. Но на самом их тоже нужно контролировать, а в конце года проводить инвентаризацию, как и по другим счета бухучета. Разберемся с загадочными забалансовыми счетами: что на них отражается, зачем они нужны и как их закрыть.

Что такое — забалансовый счет?

Как и следует из названия — это счета, не учитываемые в балансе. На них отражаются сведения об имуществе, которое не является собственностью организации, но находится в ее распоряжении, или об отдельных обязательствах.

Учет на этих счетах ведется без двойной записи. Для проводок используются только Дебет и Кредит соответствующего счета. По дебету — получение имущества, обязательства, по кредиту — их списание, выбытие матценностей, прекращение обязательств.

Счета за балансом предназначены для контроля и учета, поэтому не стоит относится к ним легкомысленно. Например, при выездной проверке у вас могут запросить данные по забалансу и аналитике учтенного там имущества. Кроме того, такую информацию могут попросить и учредители. Допустим, заходят уточнить какая недвижимость, по какой оценке, где именно сдана предприятием в аренду.

Для управленческого учета эти данные тоже важны — без них точных сведений о положении организации не получить.

Если вас это не пугает, то может в качестве мотивации выступит штраф за недостоверную или искаженную информацию учета: для должностного лица (директора и / или главного бухгалтера) — от 5 до 10 тыс. руб. (ст. 15.11 КОАП РФ).

Виды забалансовых счетов и учет на них

На счете 001 «Арендованные основные средства» отражается имущество, полученное в аренду.

С учетом того, что с 2022 года вступает в силу ФСБУ 25/2018 нужно учесть некоторые нюансы. Если срок аренды составляет более 12 месяцев, то имущество нужно отражать уже не за балансом, а на счете 01, как право пользования активом и начислять амортизацию. При этом СПИ будет равен сроку аренды, а стоимость имущества рассчитывается как сумма обязательств по аренде и тех платежей, которые уже были перечислены до получения недвижимости по договору аренды.

Если имущество передается на срок менее 12 месяцев, то учет нужно вести как и прежде на счете 001.

Можно не применять ФСБУ 25/2018, если вы не собираетесь выкупать предмет аренды или передавать его субарендатору.

Что касается аренды автомобилей, то их обычно арендуют на срок менее года и их учет никак не изменится.

Главное закрепите любой из вариантов в учетной политике, внесите в нее изменения, чтобы правильно вести учет с 2022 года.

По собственным ОС, переданным в аренду учет ведется на счете 011, в разрезе арендаторов, договоров и имущества.

Счет 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».

Здесь нужно учитывать, например, товары, которые поступили в организацию, но она еще не получила на них право собственности.

Пример: организация купила партию бумаги для МФУ на перепродажу, оплатила 50% стоимости поставщику 01 ноября 2021 года. По договору право собственности на товар переходит к покупателю после полной его оплаты. Еще 50% стоимости партии покупатель перечислил 16 ноября 2021 года. В период с 1 по 15 ноября товар учитывался за балансом по Дебету счета 002.

Также на счете 002 учитываются те МПЗ, которые списаны в бухучете, но по факту продолжают использоваться. Например, компания купила и списала в расходы недорогой инструмент, но, хотя фактически его стоимость в БУ равна нулю, сам инструмент рабочие будут использовать долгое время. Его учет ведется по Дебету счета 002, а при списании отражается по Кредиту счета.

Что касается применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», то согласно нового стандарта учет таких ценностей надо вести, но не указано как именно, поэтому забалансовый учет для них не отменяется. Его можно использовать по прежнему, но опять же стоит закрепить это положение в учетной политике.

А еще для учета собственных МПЗ, которые продолжают эксплуатироваться после списания в бухгалтерском учете, можно открыть и отдельный забалансовый счет. Закон этого не запрещает.

Есть и другие счета, связанные с учетом имущества:

003 «Материалы, принятые в переработку».

004 «Товары, принятые на комиссию».

005 «Оборудование, принятое для монтажа».

На них учитывают имущество, которое другая организация, ИП или физлицо передало для проведения каких-то манипуляций. Права собственности нет, а учесть материалы, товары или оборудование как-то надо, чтобы не потерялось. Аналитика ведется по контрагентам, договорам и самому имуществу.

Пример: Дебет 004 — 5 000 рублей, приняты товары комиссионером для продажи по стоимости, указанной в передаточном акте от комитента. Кредит 004 — 2 000 рублей, проданы товары по договору комиссии, списание на основании отчета комиссионера.

Счет 006 «Бланки строгой отчетности». На нем могут учитываться билеты, предназначенные для выдачи командированным лицам, бланки документов (удостоверений, дипломов и пр.), другие БСО, в т. ч. такие, которые утвердит сама компания. Например, это могут быть талоны на питание для сотрудников в корпоративной столовой.

Кроме того, сейчас БСО могут быть и электронными. Те же билеты, к примеру. Можно ли рассматривать коды маркировки в качестве БСО? Нет. Затраты на коды — операционные, учитывать коды за балансом не нужно.

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По счету 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» ведется учет неисполненных вашими должниками обязательств еще 5 лет после списания. Зачем учитывать такие безнадежные долги? Вот примеры нескольких причин:

Допустим, что вы списали задолженность по истечении срока исковой давности, но дебитор решил быть честным и все же выплатил вам долг, пусть и со значительным опозданием.

Или компания-дебитор стала банкротом и была ликвидирована, но вы судитесь с ее собственниками, т.к. есть факты, указывающие на фиктивное банкротство и «слив» организации с долгами. Вы пытаетесь взыскать долг с учредителей субсидиарно.

Физлицо брало у компании заем, не выплатило его, организация подала в суд и получила исполнительный лист. На должника приставы завели исполнительное производство, но за невозможностью взыскания (нет имущества, источников дохода и т.п.) оно было закрыто. При этом у предприятия остается право в будущем, если материальное положение физлица изменится, снова обратиться к приставам и потребовать взыскать долг за счет нового имущества.

По истечение пяти лет долг списывается проводкой Кредит 007.

Вовремя проводите сверки с контрагентами. Подписанный акт сверки — согласие дебитора с долгом и продление срока исковой давности. Проще и быстрее всего проводить сверку через ЭДО.

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По счетам 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» собирается информации о наличии и движении различных гарантийных обязательств и обеспечений.

Примерами могут служить: залог имущества по договору займа, обеспечение при участии в госзакупках, гарантийные обязательства при продаже оборудования и т.д.

В случае если по данным бухучета размер гарантии нельзя установить, то сумма определяется на основании условий договора.

Инвентаризация забалансовых счетов

К концу года по всем счетам стоит провести проверку, инвентаризацию числящегося на них имущества и обязательств. Если обнаружены неточности, нужно внести корректировку, если имущество, подлежащее учету отсутствует — составить акт и бухгалтерскую справку.

Например, бухгалтер обнаружил, что инструменты, которые числились на счете 002 успели прийти в негодность, сломаться и были сданы в металлолом. Нужно составить бухгалтерскую справку, указать в ней подтверждающие документы (акт сдачу в металлолом, заключение эксперта о поломке и др.) и сделать проводку Кредит 002 по списанному инструменту.

Как вы догадались, на 31 декабря на забалансовых счетах может быть остаток. Он обязательно должен быть дебетовым. Если у вас остаток в Кредите забалансового счета — что-то пошло не так.

Важные нюансы:

При аренде имущества договором не всегда установлена его оценка. Можно запросить данные для учета у арендодателя, провести оценку с помощью эксперта или подписать допсоглашение, в котором будет установлена цена имущества.

При проведении инвентаризации имущество, учитываемое за балансом описывается обособленно от другого имущества организации.

ИП не обязан вести бухучет, но может учитывать имущество и обязательства, которые отражаются компаниями на забалансовых счетах по аналогии.

Есть имущество, которое сложно оценить. Придется применять или рыночную или условную оценку. Например, это относится к стоимости бланков БСО.