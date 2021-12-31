Как составить пояснительную записку к бухгалтерскому балансу

Пояснительная записка и пояснения к бухгалтерскому балансу — это два самостоятельных документа. Какой из них входит в состав отчетности, для кого оформляется записка и что должна включать: расскажем ниже.

Что такое пояснительная записка к балансу

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу — это сопроводительный документ, который составляется в свободной форме и, в целом, просто дает разъяснения финансовой ситуации.

Записка не входит в состав бухгалтерской отчетности и готовится только для представления заинтересованным лицам более полной картины дел в компании. Такая необходимость возникает, например, при принятии экономических решений инвесторами, учредителями, контролирующими субъектами и т. д.

Было время, когда «пояснительная записка» относилась к бухгалтерской отчетности, сдаваемой в налоговые органы. Но с принятием нового закона о бухучете от 06.12.2011 (вступил в силу с 1 января 2013) документ заменили на «пояснения». См. письмо Минфина от 23.05.2013 № 03-02-07/2/18285.

Что включить в пояснительную записку

Законодательные требования к содержанию и оформлению такого документа сейчас отсутствуют, равно как и унифицированный бланк.

Каждая организация самостоятельно решает, какие данные должны сопровождать и пояснять бухгалтерский баланс. Обычно выбор обусловлен конкретными пожеланиями акционеров, участников ООО, совета директоров и т. д., а также текущим экономическим положением дел на предприятии.

Например, если налог на прибыль за отчетный период получился значительно ниже, чем за предыдущий, есть смысл отправить налоговикам сопроводительное письмо о причинах таких перемен. ИФНС все равно запросит эти пояснения, и в лучшем случае — в рамках камеральной проверки, без назначения выездной.

Есть примерный план пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. Обычно в нее входят:

Общие данные компании (юридический адрес, среднегодовая численность персонала, ОКВЭД, сведения о директоре и т. д.). Общие данные учетной политики. Анализ текущих финансовых показателей деятельности фирмы. Текстовые и табличные пояснения.

Оформлена записка может быть как в виде простого текста, так и с помощью диаграмм, таблиц, схем, графиков и прочих вспомогательных материалов.

Главное — из информации, изложенной в документе, должно ясно следовать, что он не входит в состав бухгалтерской отчетности. Для этого соблюдайте следующие правила:

в бухгалтерском балансе не делайте ссылок на записку;

в названии пояснительной записки не указывайте, что она является частью отчетности;

четко разделяйте информацию бухгалтерского баланса и пояснительной записки.

С 2020 года бухгалтерская отчетность подается в налоговые органы только в электронном формате. Подготовить пояснение к балансу, раскрыть более подробно некоторые статьи, а также подать документы можно через сервис Онлайн-Спринтер. Попробовать бесплатно 30 дней

Образец пояснительной записки

Вот пример оформления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

Далее расписываются основные положения учетной политики: методы амортизации, способы оценки активов и обязательств и др.

Следующий раздел: «Анализ финансовой деятельности». В данном разделе необходимо отразить основные факторы и показатели, которые характеризуют основной вид деятельности предприятия. Например, можно прописать:

1) показатели выручки по видам деятельности (или реализуемым продуктам):

2) объемы затрат также по ОКВЭД или реализуемым продуктам;

3) поступление инвестиционных, целевых, государственных денежных средств (субсидий, дотаций, грантов);

4) описание и расшифровка крупных сделок, совершенных в компании;

5) сведения о рисках.

Обычно анализ финансовых результатов деятельности приводится за текущий период. Но при необходимости можно также провести сравнение с прошлыми отчетными годами.

В качестве шаблона пояснительной записки можно использовать форму, утвержденную Минфином для бюджетных учреждений (Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н) — ОКУД 0503760.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка — не одно и то же

Еще раз повторимся, что следует различать пояснительную записку (как самостоятельный, добровольный документ в свободной форме) и пояснения, которые являются частью бухгалтерской отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах необходимо оформлять, в соответствии ч. 1 ст. 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и п. 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. От обязанности освобождены только малые предприятия, имеющие право на упрощенный учет и отчетность, и общественные организации, которые не ведут коммерческой деятельности и не имеют реализации.

Пояснения к бухгалтерскому балансу — это расшифровка статей баланса, а также уточнение отдельных форм отчетности: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и т. д. (см. раздел VIII ПБУ 4/99).

Форма пояснений выглядит следующим образом:

Статьи бухгалтерского баланса в пояснениях можно представить детализировано. Например, статью движения и наличия кредиторской задолженности можно разделить на краткосрочные и долгосрочные долги, отдельно расписать суммы займов, кредитов, задолженности перед поставщиками за прошедшие периоды. Выглядит такая расшифровка примерно следующим образом: