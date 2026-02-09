Как оформить пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год: шпаргалка для бухгалтера

Самое главное:
Цель пояснений — максимально раскрыть содержание отчетности, методы оценок и допущения.
Жесткого шаблона для пояснений к балансу нет, но нужно соблюдать принцип сопоставимости.
Рекомендуемая структура пояснений.
В пояснениях нужно раскрыть положения учетной политики, которые влияют на показатели отчетности.
Нужно включать в пояснения всю информацию, которая может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.
К пояснениям АО и ООО установлены особые требования, например, по раскрытию сведений об акциях или долях в уставном капитале.
Роль пояснений в отчетности за 2025 год
Пояснения — обязательная часть финансовой отчетности. Они дополняют бухгалтерский баланс и другие формы отчетности и раскрывают:
содержание показателей отчетных форм;
применяемые способы учета и оценки;
существенные допущения и профессиональные суждения;
информацию, без которой цифры отчетности могут быть поняты неверно.
Пояснения теперь не просто расшифровывают статьи отчетности, а обеспечивают полезность информации для пользователя. Главное требование — ясность и взаимосвязь с формами отчетности. Пояснения не должны дублировать баланс, но должны помогать его читать. Акцент смещен на раскрытие сущности бизнеса, его неопределенностей и ключевых допущений, применяемых при оценке статей.
Общие требования к структуре пояснений
ФСБУ 4/2023 не устанавливает жесткий шаблон для пояснений к отчетности, но требует логики и сопоставимости:
Связывайте пояснения с цифрами в балансе — если строка баланса раскрыта, укажите в документе номер пояснений.
Не переписывайте цифры баланса в текст: цель пояснений — полнее раскрыть содержание отчетности, методы оценок и допущения.
Указывайте источники оценок — например, как определена справедливая стоимость финансовых вложений.
Проверяйте на сопоставимость — данные прошлых периодов должны быть раскрыты для сравнения, где это применимо.
Пояснения удобно выстраивать в той же последовательности, что и строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Это упрощает проверку и снижает риск пропусков.
Рекомендуемая структура пояснений:
общие положения;
учетная политика;
пояснения к основным разделам баланса;
пояснения к доходам и расходам;
прочая существенная информация.
Пояснения можно оформить по образцам, приведенным в приложении 8 к ФСБУ 4/2023, а можно разработать свои собственные формы.
Информация в пояснениях может быть представлена в виде текстовых пояснений, табличных раскрытий или примечаний к отдельным показателям.
Общие положения
В начале пояснений необходимо прямо указать, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.
Это не просто формальность — такое заявление подтверждает соблюдение обязательных требований к отчетности. Если в отчетном периоде компания допускала отклонения от требований стандартов, это следует отметить в пояснениях. Но нужно учитывать, что в этом случае отчетность может быть признана недостоверной.
Во вступительной части приводят краткую информацию об организации: наименование с указанием организационно-правовой формы, основные виды деятельности, также называются лица и / или компании, имеющие контроль над бизнесом.
Этот блок пояснений помогает пользователю понять контекст деятельности и сопоставить данные отчетности с профилем компании.
Учетная политика: что обязательно раскрыть
В пояснения не нужно переписывать всю учетную политику — достаточно раскрыть только те положения, которые влияют на показатели отчетности.
Например, в пояснениях отражаются:
способы оценки активов и обязательств;
методы амортизации основных средств и нематериальных активов;
порядок учета запасов;
принципы признания выручки и расходов;
порядок учета финансовых вложений;
критерии существенности.
Если учетная политика менялась в течение года, в пояснениях указывают суть и причины изменений. Также описывают влияние изменений учетной политики на показатели отчетности, если оно существенно.
Пояснения к активам баланса
Раскрытие требуется по каждой значимой группе активов.
По основным средствам и нематериальным активам, как правило, раскрываются:
состав объектов;
первоначальная или переоцененная стоимость;
сумма начисленной амортизации;
движение за период — поступление, выбытие.
Кроме того, в пояснениях раскрывается информация о способах финансирования внеоборотных активов, а также сведения о ремонтах и модернизации. В случае наличия ограничений при использовании объектов, информация об этом также отражается в пояснениях.
По запасам в пояснениях отражают:
наличие и движение запасов;
структуру запасов;
способы оценки при выбытии;
наличие обесценения (если применимо).
В пояснениях по дебиторской задолженности необходимо раскрыть:
структуру задолженности;
просроченные суммы;
созданные резервы по сомнительным долгам.
Пояснения к обязательствам и капиталу
В блоке «обязательства» раскрываются:
состав кредиторской задолженности;
структура задолженности — долгосрочные и краткосрочные обязательства;
оценочные обязательства;
условные обязательства, если они могут повлиять на финансовое положение.
Пояснения по капиталу включают:
изменения уставного капитала;
распределение прибыли;
использование резервов.
Пояснения к доходам и расходам
По отчету о финансовых результатах в пояснениях, как правило, раскрывают:
структуру выручки;
основные виды расходов;
прочие доходы и расходы, если они существенно влияют на финансовый результат.
Задача этого раздела — показать, за счет чего сформирована прибыль или убыток, а не просто повторить итоговые цифры отчетности.
Прочая информация, которую нельзя игнорировать
ФСБУ 4/2023 требует включать в пояснения всю информацию, которая может повлиять на экономические решения пользователей отчетности, даже если она не отражена напрямую в цифрах отчетных форм.
К подобной информации относятся:
существенные события после отчетной даты;
факторы неопределенности и риски;
информация о государственной помощи (если применимо);
иные факты, которые могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности.
Рассмотрим их подробнее.
События после отчетной даты — это факты хозяйственной жизни, произошедшие между отчетной датой (31 декабря 2025 года) и датой подписания отчетности, которые могут повлиять на понимание финансового положения организации.
К таким событиям относятся, например, получение или утрата крупного контракта, чрезвычайные ситуации, влияющие на активы, реорганизация компании или смена собственника.
В пояснениях необходимо:
описать характер события;
оценить его влияние на финансовое положение, если это возможно;
указать, привело ли событие к корректировке отчетности или раскрывается только в пояснениях.
Факторы неопределенности и ключевые риски — ФСБУ 4/2023 усиливает роль профессионального суждения, поэтому в пояснениях необходимо раскрывать основные источники неопределенности, влияющие на оценку активов, обязательств и финансового результата.
Раскрываются не все риски подряд, а только те, которые реально могут изменить показатели отчетности. К ним относятся, например, риск обесценения активов, риски, связанные с судебными спорами или проверками, валютные и процентные риски.
В пояснениях важно указать:
в чем заключается риск;
какие показатели отчетности он затрагивает;
какие допущения использовались при оценке.
Информация о государственной помощи — если организация в 2025 году получала государственную поддержку, этот факт подлежит обязательному раскрытию в пояснениях.
Раскрывается:
форма помощи — субсидии, гранты, компенсации;
условия получения;
порядок признания в бухгалтерском учете;
влияние на финансовый результат и активы.
Важно указать, признается ли помощь в составе доходов, учитывается ли она при формировании стоимости активов, имеются ли обязательства по возврату средств при нарушении условий.
Если государственная помощь получена, но условия еще не выполнены, это также должно быть отражено как фактор неопределенности.
Если помощь не поступала, отдельный раздел можно не выделять — но при существенных ожиданиях, например, одобренное финансирование, информация раскрывается в пояснениях.
Другие факты, влияющие на экономические решения пользователей. Это самый «гибкий», но достаточно важный раздел пояснений. Сюда включается любая информация, без которой отчетность может быть интерпретирована неверно.
Примеры фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть раскрыты в этом разделе:
существенные разовые операции;
нестандартные сделки;
изменения в модели бизнеса;
концентрация выручки на одном источнике;
значительные управленческие решения, влияющие на будущие периоды.
Как составить пояснения: пошаговый алгоритм для бухгалтера
Шаг 1. Определите, что важно. Избегайте излишней детализации. Не нужно расписывать каждую копейку. Информация существенна, если ее пропуск или искажение могут повлиять на решения пользователей.
Шаг 2. Соберите данные для расшифровок. Проведите инвентаризацию на 31 декабря 2025 года. Сверьте данные с первичкой, договорами, налоговыми регистрами. Это основа для достоверных расшифровок.
Шаг 3. Проанализируйте оценки и неопределенности. Обсудите с руководителем: Какие основные предположения вы делали, закрывая год? Какие резервы создавали? Задокументируйте эти решения.
Шаг 4. Опишите учетную политику. Возьмите действующую политику, проверьте, не было ли в 2025 году изменений, добровольных или из-за новых ФСБУ. Опишите только ключевые методы.
Шаг 5. Напишите текст разделов. Используйте ясный, деловой язык. Избегайте бездумного копирования текстов из закона. Пишите так, чтобы это было понятно «не специалисту».
Шаг 6. Сделайте перекрестные ссылки. Пронумеруйте все пункты пояснений. Укажите их в соответствующих строках бухгалтерских отчетов.
Шаг 7. Проверьте на соответствие ФСБУ 4/2023. Пройдитесь по списку обязательных раскрытий из стандарта. Убедитесь, что ничего не упустили.
