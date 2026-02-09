Как оформить пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год: шпаргалка для бухгалтера

Общие требования к структуре пояснений

ФСБУ 4/2023 не устанавливает жесткий шаблон для пояснений к отчетности, но требует логики и сопоставимости:

Связывайте пояснения с цифрами в балансе — если строка баланса раскрыта, укажите в документе номер пояснений.

Не переписывайте цифры баланса в текст: цель пояснений — полнее раскрыть содержание отчетности, методы оценок и допущения.

Указывайте источники оценок — например, как определена справедливая стоимость финансовых вложений.

Проверяйте на сопоставимость — данные прошлых периодов должны быть раскрыты для сравнения, где это применимо.

Пояснения удобно выстраивать в той же последовательности, что и строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Это упрощает проверку и снижает риск пропусков.

Рекомендуемая структура пояснений:

общие положения;

учетная политика;

пояснения к основным разделам баланса;

пояснения к доходам и расходам;

прочая существенная информация.

Пояснения можно оформить по образцам, приведенным в приложении 8 к ФСБУ 4/2023, а можно разработать свои собственные формы.

Информация в пояснениях может быть представлена в виде текстовых пояснений, табличных раскрытий или примечаний к отдельным показателям.