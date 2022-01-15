Где получать электронные подписи на 2022 год: в ИФНС или в удостоверяющем центре

С января 2022 года меняется порядок получения электронных подписей. Но не все изменения, которые запланировали законодатели, вступят в силу единовременно. Нас ожидает новый переходный период до 2023 года. Расскажем подробно.

Где получать ЭП компаниям и ИП

С 1 января 2022 года руководители юрлиц и индивидуальные предприниматели будут получать ЭП только в налоговой службе и у ее доверенных лиц.

На текущий момент список доверенных лиц ФНС состоит из трех организаций: ПАО «Сбербанк России», АО «Аналитический центр», ПАО Банк ВТБ.

Однако в последние дни года у компаний и ИП остается шанс получить ЭП в аккредитованном удостоверяющем центре (АУЦ).

У вас заканчивается срок действия сертификата ЭП? Успейте заказать новую подпись на организацию или ИП до 29 декабря, до 15:00.

У действующих клиентов компании «Такском» времени немного больше. Они могут до 31 декабря 2021 года включительно:

перевыпустить подпись по действующей ЭП;

выпустить ЭП по ранее созданным и оплаченным заявкам

выпустить ЭП по действующей ЭП через Единый личный кабинет .

Для получения электронной подписи в налоговой службе с 01.01.2022 года руководителю организации (ИП) потребуется лично посетить ФНС и пройти идентификацию и принести с собой защищенный USB-носитель, на который будет записан сертификат ЭП.

Где получать ЭП сотрудникам

Физические лица в новом году будут получать ЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах. Налоговики физлицам выдавать электронные подписи не будут.

При этом сотрудники организаций и ИП на протяжении всего 2022 года по-прежнему смогут получать и использовать электронные подписи, которые содержат реквизиты работодателя.

Ранее законодатели планировали, что уже с начала 2022 года все физлица будут получать ЭП, которые не содержат данных о принадлежности к работодателю. То есть подпись будет универсальна, и физлицо сможет ее использовать и для личных целей, и для рабочих. А чтобы подтвердить полномочия по документу, подписанному по поручению работодателя, к нему надо приложить машиночитаемую доверенность (МЧД).

Однако пока форматы таких доверенностей еще не разработаны и ожидаются 1 марта 2022 года. А полный переход на применение МЧД теперь запланирован на 1 января 2023 года.

Таким образом у компаний и ИП будет время, чтобы подготовиться к переходу на МЧД, и спокойно отладить рабочие процессы.

Компания «Такском» совместно с ЦРПТ и группой компаний «Мегаполис» — уже успешно протестировали, как работает МЧД. Эксперимент был проведен в ходе пилотного проекта по МЧД на цифровой платформе ФНС.

Обратите внимание, что для сдачи отчетности в налоговую службу уже действует электронная доверенность (приказ ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@). Не нужно путать ее с МЧД. Электронная доверенность для ФНС — это документ, который организация (ИП) отдельно направляет в налоговую по каналам ТКС.

Электронная доверенность подтверждает полномочия представителя (например, бухгалтера), который будет сдавать отчетность от лица организации (ИП) и подписывать ее ЭП физлица с реквизитами доверителя. Электронную доверенность нужно передать в налоговую до того, как представитель впервые направит отчетность.

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Где получать ЭП самозанятым

Порядок получения ЭП самозанятыми такой же, как и для обычных физлиц. То есть им нужно получать ЭП в аккредитованном удостоверяющем центре. Налоговики выдавать ЭП самозанятым не будут.