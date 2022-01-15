Новая форма РСВ в 2022 году: что изменилось, как заполнять

Последний расчет по страховым взносам за 2021 год будем сдавать как прежде. Обновленная форма РСВ вступает в силу для страховых взносов сотрудников с 1 квартала 2022 года. Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ установил форму и правила ее заполнения. Рассказываем, к чему готовится бухгалтеру.

Изменения начинаются с правил заполнения титульного листа. Теперь указывать «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД2» не требуется.

Решился еще один спорный вопрос: как указывать среднесписочную численность головной компании с обособленными подразделениями. Если подразделения самостоятельно сдают свои отчеты, то поле остается пустым. Сведения отражаются в отчете у головной компании.

На протяжении всего 2021 года работодатели на всей территории России привыкали к тому, что ФСС выплачивает больничные напрямую сотруднику. В связи с этим некоторые позиции в РСВ стали не нужны.

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Из Раздела 1 РСВ пропали последние 4 строки с 120 по 123. Там раньше размещались суммы, превышающие расходы страхователя на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за расчетный (отчетный) период.

В Приложении № 2 к Разделу 1 больше не надо выбирать между «1» — прямые выплаты или «2» — зачетная система.

Продолжаем перекраивать Приложение № 2 к Разделу 1. Строка 070 больше не содержит сумму, произведенных «расходов на выплату страхового обеспечения», а принимает значение из бывшей строки 080 — сумма возмещенных страховых взносов за периоды 2017-2020 гг. Обновленная строка 080 содержит суммы к уплате в бюджет и равна сумме строк 060 и 070.

Новая форма

Следующим в составе Расчета идет Раздел 2, его по-прежнему заполняют главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а Раздел 3 остался для учета персонифицированных сведений о работниках.

Запутанная нумерация приложений поменялась и стала более понятной.

Приложение 1 — заполняют все страхователи, которые уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

Приложение 2 — заполняют страхователи, которым нужно заплатить страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Приложения с 3 по 5 разработаны для организаций, которым положены пониженные тарифы, если выполнили требования, указанные в статьях 425 и 427 НК.

Приложение 3, оно же бывшее 5.1, предназначено для организаций, работающих по ОКВЭДам 63 и 26, отнесенным к пп. 3 или пп. 18 п. 1 ст. 427 НК РФ. Сюда входят компании, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, а также организации, осуществляющие деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Напомним, какие пониженные тарифы для них установлены: на ОПС — 6,0%,

на ОМС — 0,1%,

на случай ВНиМ — 1,5%.

Приложение 4 нужно заполнять некоммерческим организациям, которые занимаются социальным обслуживанием граждан, проводят научные исследования и разработки, занимаются образованием, здравоохранением, культурой и искусством (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов), а также участвуют в развитии массового спорта (за исключением профессионального).

Согласно пп 7 пункта 1 статьи 427 НК РФ для них до 2025 года установлены следующие тарифы: на ОПС — 20,0%,

на случай ВНиМ — 0%,

на ОМС — 0%

Приложение 5 предназначено для организаций с ОКВЭДом 59. В соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 427 они должны осуществлять производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.

Для них пониженные тарифы установлены в следующих размерах: на ОПС — 6,0%,

на ОМС — 0,1%,

на случай ВНиМ — 1,5%

Приложение 6 заполняют работодатели, которые заключили трудовые договора с иностранными гражданами, лицами без гражданства. В это приложение не попадают доходы и страховые выплаты за высококвалифицированных специалистов и работников, являющихся гражданами государств — членов ЕАЭС.

Если какие-то работы или услуги вам оказывают студенты-очники из студенческих отрядов, получающих государственную поддержку, то сведения по ним предстоит заносить в отдельное Приложение 7, согласно пп. 1 п. 3 ст. 422 НК. Для заполнения вам потребуется собрать информацию:

о форме обучения (дату и номер документа);

о членстве в студенческом отряде (дата и номер документа, наименование объединения);

указать дату и номер записи в реестре.

Такском следит за правильностью заполнения РСВ и подсказывает, какие приложения нужно заполнить, чтобы сдать отчетность без ошибок с первого раза. А еще проведет проверку по контрольным соотношениям и сверит отчет с данными прошлого периода.

Нулевая отчетность сохранилась, ее сдают плательщики, не производящие выплаты физлицам. Она состоит из трех частей: