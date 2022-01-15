Штрафы за несдачу отчетности в налоговую, Росстат, ПФР и ФСС в 2022 году

Налоговый период окончен, и отчетная пора для бухгалтеров уже стартовала. Расскажем, какие последствия грозят компаниям и ИП за несвоевременную сдачу отчетности.

Отчетность в Пенсионный фонд

Несдача форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ влечет ответственность для страхователя в размере:

500 рублей за каждое застрахованное лицо, которое нужно было включить в отчет (ст. 17 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Ответственность предусмотрена также для должностного лица (ст. 15.33.2 КоАП):

предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Штраф за неподачу СЗВ-ТД пенсионным законодательством не предусмотрен. Однако должностному лицу может грозить штраф, в том же размере, что указан выше.

Отчетность в Фонд социального страхования

Ежеквартально работодатели (организации и ИП) должны сдавать в Соцстрах расчет 4-ФСС.

Несвоевременное представление расчета (если взносы, которые в нем отражены также не уплачены в срок) влечет штраф в размере:

5% от суммы взносов, которые были начислены к уплате за последние 3 месяца отчетного периода. Причем за неполный месяц просрочка взимается в том же размере.

Штраф не начисляется до бесконечности. Верхняя планка — 30% от суммы взносов к уплате. Далее штраф уже не растет.

Минимальная сумма штрафа — 1 000 рублей. Столько заплатит работодатель, если:

5% от суммы взносов к уплате за 3 месяца меньше 1 000 рублей;

сами взносы были уплачены вовремя;

расчет, который не был вовремя сдан в фонд — нулевой.

Кроме того, раз в году организации и ИП должны сдавать в фонд заявление и справку-подтверждение основного вида деятельности. За непредставление этого документа штрафных санкций нет. Но в этом случае фонд установит для страхователя максимальный тариф страховых взносов на травматизм (п. 13 постановления Правительства от 01.12.2005 № 713).

Например, у ООО в ЕГРЮЛ два ОКВЭД:

оптовая торговля — 1 класс профриска, тариф по взносам на травматизм — 0,2%;

грузоперевозки — 6 класс профриска, тариф — 0,7%.

В 2021 году ООО преимущественно занималось торговлей (90% в общем объеме выручки), а грузы перевозило мало (10% в общем объеме выручки). Но если оно не подтвердит основной вид деятельности в установленный срок (не позднее 15.04.2022) — фонд установит ему тариф по взносам на травматизм на 2022 год по ставке 0,7%.

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Также в 2022 году уже действуют штрафы за непредставление в фонд сведений, необходимых для назначения пособия работникам по электронным больничным листам:

если фонд запросил документы у страхователя, но не получил их — 200 рублей за каждый документ;

— если сведения оказались недостоверными, и фонд переплатил пособие застрахованному лицу — 20% от суммы переплаты, но не менее 1 000 рублей и не более 5 000 рублей;

если сведения для назначения выплат переданы позже установленного срока (3 дня) — 5 000 рублей.

Несдача отчетности в Росстат

Непредставление статформ в территориальное отделение Росстата влечет штрафы (ст. 13.19 КоАП):

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

— для организаций — от 50 000 до 70 000 рублей.

За повторное нарушение:

для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей;

— для организаций — от 100 000 до 150 000 рублей.

Несдача отчетности в налоговую службу

Непредставление промежуточной отчетности (например, по налогу на прибыль) влечет штраф в размере: 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК).

Если же налогоплательщик не сдал декларацию по итогам налогового периода или расчет по страховым взносам, штраф составит (ст. 119 НК):

5% от суммы налога, который не был уплачен вовремя, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц просрочки платежа..

За несдачу формы 6-НДФЛ могут оштрафовать на 1 000 рублей за каждый полный или неполный месяц, которые прошли с последнего дня, установленного для сдачи формы (п. 1.2 ст. 126 НК).

Кроме того, руководителя могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ст. 15.5, 15.6 КоАП).

Если налогоплательщик не сдал в срок декларации и расчеты по взносам и 6-НДФЛ, налоговики вправе приостановить операции по счету. Решение о блокировке будет вынесено спустя 20 дней по окончании срока, установленного для сдачи отчетности.

За несдачу бухгалтерской отчетности заблокировать счет налоговики не могут.

Однако организации, которые размещают баланс в ГИРБО (а это почти все коммерческие структуры), за непредставление бухотчетности заплатят штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей (19.7 КоАП). А руководителя могут также оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (19.7 КоАП).

Если же бухотчетность в ГИРБО не попадает (например, в ресурс не включают отчетность религиозных организаций), то штраф за ее непредставление составит 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК).

В заключение отметим, что налогоплательщик (страхователь), который нарушил сроки сдачи отчетности, вправе ходатайствовать об уменьшении суммы штрафа при наличии смягчающих обстоятельств (п. 1 ст. 112 НК, п. 1 ст. 26.26 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Например: если нарушение совершено из-за тяжелых личных обстоятельств, которые помешали вовремя исполнить требования закона (допустим, руководитель, который ведет учет самостоятельно, лежал в больнице).