Изменения в расчете больничного в 2022 году: МРОТ и районные коэффициенты

В 2022 году изменился МРОТ, а также выросли лимиты для расчета пособий по нетрудоспособности работников. Как правильно рассчитать больничный в текущем году, когда применять районный коэффициент, может ли работодатель вообще снять с себя эти обязанности — разбираемся в статье.

Размер больничного за месяц — не ниже МРОТ

Когда началась пандемия в 2020 году, Правительство РФ, для поддержки граждан, приняло следующее правило:

пособие по временной нетрудоспособности при расчете за полный месяц не должно быть ниже установленного МРОТ.

Эта норма начала действовать временно, но затем была продлена бессрочно были внесены правки в закон «Об обязательном социальном страховании» № 255-ФЗ ( см. п.6.1 и 6.2. статьи 14).

Новшества, в первую очередь, оказались выгодны работникам, которые:

получают небольшой оклад, близкий к минимальному размеру оплаты труда,

имеют стаж работы менее 8 лет,

получили больничный уже после увольнения.

Работодатели впредь, рассчитывая пособие по нетрудоспособности в случае болезни сотрудника, должны ориентироваться на установленный законом МРОТ. Если работник трудоустроен на неполный день, размер больничного определяется пропорционально рабочему времени.

Учитываем районный коэффициент

Раньше ФСС применяла районный коэффициент только в том случае, если фактический заработок был ниже среднего заработка сотрудника, рассчитанного из МРОТ. Если же ситуация была обратная (фактический заработок больше минимального размера), то коэффициент отбрасывали.

Из-за этого работник с более низким доходом, чем коллеги, зачастую получал большую сумму пособия по больничному. Законодатель решил, что такой подход не очень-то справедлив и постарался уравнять всех сотрудников в правах.

С 2020 года районный коэффициент, установленный в регионах и местностях, нужно учитывать еще на этапе сравнения среднего заработка работника с МРОТ (см. закон № 175-ФЗ от 08.06.2020).

В сервисе Такском организован электронный документооборот с ФСС. Работодатель получает от сотрудника номер ЭЛН, отправляет запрос в фонд и получает оттуда сведения и частично заполненный листок нетрудоспособности. Работодателю нужно заполнить в нем свою часть и затем отправить обратно в ФСС.

Пример расчета больничного в 2022 году с учетом коэффициента

В ООО «Аспект» работает Иванов Петр Семенович. С 24 января 2022 по 02 февраля 2022 он вынужден взять больничный из-за COVID-19. Страховой стаж работника составляет более 8 лет, то есть ему положено пособие в 100% от оклада. В регионе действует также районный коэффициент — 50%. Доход Иванова за последние 2 года — 350 000 рублей, это больше чем 24 МРОТ (13890*24 = 333 360).

Вычисляем средний заработок: 350 000 руб. / 730 дней = 479,45 руб. Вычисляем минимальную сумму среднедневного заработка, исходя из МРОТ: 24 мес. * 13 890 руб. * 1,5 (рай.коэф.) / 730 дней = 684,98 руб. Сравниваем фактический средний заработок с минимальным: 479,45 руб. < 689,98 руб.

Минимальный заработок с коэффициентом оказался выше, даже несмотря на то, что фактический доход был больше 24 МРОТ.

Рассчитываем итоговую сумму пособия: 689,98 руб. * 10 дней = 6 899,8 руб.

Что изменилось с 2022 года в расчете больничного

С нового года вырос МРОТ, теперь минимальный размер оплаты труда составляет 13890 рублей.

Также изменились лимиты для расчета пособий по нетрудоспособности.

В таблице ниже приведены показатели за 2021 и 2022 года для сравнения (без учета районных коэффициентов).

Т. е. максимальный размер больничного за один день в 2022 году составляет 2 572 рубля 60 копеек. На него могут рассчитывать те работники, которые получают от 78 000 рублей в месяц, и их страховой стаж — больше 8 лет.

Минимальный размер пособия в день — 456,66 руб. Его можно вычислить: МРОТ (3 890 руб.) умножить на 24 месяца и разделить 730 дней.

Оформлять электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) удобно через специальный сервис Такском. Работодатель снимает с себя ответственность за хранение и заведение больничных листков, упрощается и ускоряется документооборот.

Выплаты с 2022 года начисляются проактивно

Это значит, что пособие по нетрудоспособности для работников теперь будет начисляться ФСС автоматически, по факту закрытия больничного листа (см. ст. 1 Закона № 126-ФЗ от 30.04.2021).

Раньше действовал заявительный порядок: работник передавал заявление на основании больничного своему работодателю — бухгалтер передавал данные в ФСС — фонд переводил денежные средства гражданину.

Теперь участие работника сведено к минимуму: не нужны дополнительные заявления и справки. Фонд получит большинство данных путем информационного обмена и перечислит деньги после поступления к нему ЭЛН.

За дополнительными сведениями ФСС сможет обратится в Пенсионный фонд, к налоговикам или работодателю.