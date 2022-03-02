СЗВ‑СТАЖ в 2022 году: изменения в порядке заполнения, новые сроки подачи, штрафы

Разберем, какие изменения в правила заполнения формы внес ПФР, в какие сроки и в каким способом сдавать отчет за 2021 год.
Что это за форма
СЗВ-СТАЖ нужна, чтобы ПФР мог получить сведения о страховом стаже каждого физлица. На основании этих сведений людям назначают пенсию.
Одновременно с пачкой форм СЗВ-СТАЖ всегда сдают форму ОДВ-1 — опись, которая содержит данные в целом по страхователю.
Формы и правила их заполнения фонд утвердил постановлением от 06.12.2018 № 507п (в ред. от 06.09.2021). В 2022 году бланки не изменились, но заполнять СЗВ-СТАЖ нужно с учетом новых требований. Подробности ниже.
Когда и в какие сроки сдавать
СЗВ-СТАЖ сдают компании и ИП за всех застрахованных лиц, которые в 2021 году трудились у них как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.
Обратите внимание: в число застрахованных лиц входит гендиректор — единственный учредитель, даже если с ним не заключали трудовой договор. С разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте фонда.
В общем случае срок подачи СЗВ-СТАЖ — не позже 1 марта года, идущего за отчетным.
В некоторых ситуациях подать форму нужно досрочно:
- если ИП прекращает предпринимательскую деятельность — в течение месяца со дня, когда ИП решил закрыть бизнес, но не позже дня подачи уведомления о снятии с учета в ИФНС;
- если юрлицо ликвидируется — в течение месяца со дня, когда был утвержден промежуточный ликвидационный баланс, но не позднее дня подачи уведомления о ликвидации в ИФНС;
- если юрлицо реорганизуется — в течение месяца со дня, когда был утвержден передаточный акт (разделительный баланс), но не позже дня подачи уведомления о реорганизации в ИФНС.
- если ИП или организация проходят процедуру банкротства — до передачи в арбитраж отчета конкурсного управляющего;
- если работник выходит на пенсию — в течение 3-х календарных дней со дня обращения работника (запроса из ПФР).
- единовременной выплаты пенсионных накоплений;
- накопительной пенсии;
- срочной пенсионной выплаты.
В некоторых случаях страхователь обязан выдать сведения о страховом стаже на руки физлицу:
- в день увольнения;
- в день окончания договора ГПХ;
- не позже 5 календарных дней со дня обращения.
Подавать форму в ПФР по этим основаниям не нужно.
Способ подачи
С 10.01 2022 года действуют новые требования к способу подачи формы в ПФР:
- если страхователь сдает сведения за 10 и более застрахованных лиц — отчет можно сдать только в электронной форме;
- если число застрахованных лиц меньше 10 — отчет можно сдать как на бумаге, так и электронно (по инициативе страхователя).
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Порядок заполнения
В разделе 1 указывают сведения о юрлице (ИП):
- рег. номер в ПФР;
- ИНН;
- КПП.
В блоке «Тип сведений» помечают соответствующую ячейку:
- Исходная — для обычного годового отчета;
- Дополняющая — если в ранее поданные сведения нужно внести исправления;
- Назначение пенсии — если отчет сдается по сотрудникам, которые оформляют пенсию до окончания года.
В разделе 2 заполняют отчетный период: «2021».
В разделе 3 указывают информацию о застрахованном лице:
- графы 1-5 — номер п/п, ФИО и СНИЛС;
- графы 6-7 — период работы в рамках отчетного года. Периоды болезни, отпуска, учебы и иные периоды, включаемые и не включаемые в стаж, прописывают отдельной строкой. При этом в графе 11 указывают дополнительные сведения (к примеру, код «ВРНЕТРУД» — соответствует периоду нахождения на больничном), в соответствии с таблицей кодов (п. 2.3.5. постановления № 507п).
Графы 8-10, 12-14 заполняют в особых случаях.
- графу 8 заполняют, если физлицо имеет право на досрочную пенсию в связи с территориальными условиями (например: «РКС» — район Крайнего Севера):
- в графу 9 заносят код особых условий труда, если сотрудник трудился в тяжелых или опасных условиях, которые подтверждены документами, и за них были уплачены взносы по доптарифу;
- в графу 10 вносят код основания исчисления страхового стажа (например, врачам, которые работали с больными COVID-19, указывают код «ВИРУС»);
- в графах 12-13 отражают информацию об условиях назначения досрочной пенсии;
- графу 14 заполняют только по тем застрахованным лицам, дата увольнения которых — 31 декабря отчетного года (например: «31.12.2021»).
Разделы 4 и 5 нужно заполнять только при назначении работнику пенсии.
Что изменилось в 2022 году
В льготный стаж теперь включают периоды повышения квалификации
Поэтому можно одновременно записывать и код особых условий труда в графе 9, и код повышения квалификации — «КВАЛИФ» в графе 11.
Период ухода за детьми до 1,5 лет теперь разрешено включать в сельский стаж. Это значит, что можно одновременно указать территориальные условия (код «СЕЛО») в графе 8 и код «ДЕТИ» в графе 11.
Штрафы для страхователей
Если отчет не сдан в срок или в нем указаны недостоверные сведения, страхователя оштрафуют на 500 руб. за каждое застрахованное лицо.
Если страхователь, который обязан отчитываться электронно, сдаст отчет на бумаге, штраф составит 1 тыс. руб.
Руководителя организации могут дополнительно наказать на сумму от 300 до 500 руб.
Если застрахованному лицу не выдать сведения о стаже по требованию или в день увольнения, наказание будет таким:
- предупреждение или штраф для должностного лица (ИП) — от 1 до 5 тыс. руб.;
- штраф для организации — от 30 до 50 тыс. руб.