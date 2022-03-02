СЗВ‑СТАЖ в 2022 году: изменения в порядке заполнения, новые сроки подачи, штрафы

Разберем, какие изменения в правила заполнения формы внес ПФР, в какие сроки и в каким способом сдавать отчет за 2021 год.

Что это за форма

СЗВ-СТАЖ нужна, чтобы ПФР мог получить сведения о страховом стаже каждого физлица. На основании этих сведений людям назначают пенсию.

Одновременно с пачкой форм СЗВ-СТАЖ всегда сдают форму ОДВ-1 — опись, которая содержит данные в целом по страхователю.

Формы и правила их заполнения фонд утвердил постановлением от 06.12.2018 № 507п (в ред. от 06.09.2021). В 2022 году бланки не изменились, но заполнять СЗВ-СТАЖ нужно с учетом новых требований. Подробности ниже.

Когда и в какие сроки сдавать

СЗВ-СТАЖ сдают компании и ИП за всех застрахованных лиц, которые в 2021 году трудились у них как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ.

Обратите внимание: в число застрахованных лиц входит гендиректор — единственный учредитель, даже если с ним не заключали трудовой договор. С разъяснениями можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

В общем случае срок подачи СЗВ-СТАЖ — не позже 1 марта года, идущего за отчетным.

В некоторых ситуациях подать форму нужно досрочно:

если ИП прекращает предпринимательскую деятельность — в течение месяца со дня, когда ИП решил закрыть бизнес, но не позже дня подачи уведомления о снятии с учета в ИФНС;

если юрлицо ликвидируется — в течение месяца со дня, когда был утвержден промежуточный ликвидационный баланс, но не позднее дня подачи уведомления о ликвидации в ИФНС;

если юрлицо реорганизуется — в течение месяца со дня, когда был утвержден передаточный акт (разделительный баланс), но не позже дня подачи уведомления о реорганизации в ИФНС.

если ИП или организация проходят процедуру банкротства — до передачи в арбитраж отчета конкурсного управляющего;

если работник выходит на пенсию — в течение 3-х календарных дней со дня обращения работника (запроса из ПФР).

Внимание : 01.01.2022 года появились новые основания для подачи формы в 3-х дневный срок. Это обращение физлица об установлении:

единовременной выплаты пенсионных накоплений;

накопительной пенсии;

срочной пенсионной выплаты.

В некоторых случаях страхователь обязан выдать сведения о страховом стаже на руки физлицу:

в день увольнения;

в день окончания договора ГПХ;

не позже 5 календарных дней со дня обращения.

Подавать форму в ПФР по этим основаниям не нужно.

Способ подачи

С 10.01 2022 года действуют новые требования к способу подачи формы в ПФР:

если страхователь сдает сведения за 10 и более застрахованных лиц — отчет можно сдать только в электронной форме;

если число застрахованных лиц меньше 10 — отчет можно сдать как на бумаге, так и электронно (по инициативе страхователя).

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Порядок заполнения

В разделе 1 указывают сведения о юрлице (ИП):

рег. номер в ПФР;

ИНН;

КПП.

В блоке «Тип сведений» помечают соответствующую ячейку:

Исходная — для обычного годового отчета;

Дополняющая — если в ранее поданные сведения нужно внести исправления;

Назначение пенсии — если отчет сдается по сотрудникам, которые оформляют пенсию до окончания года.

В разделе 2 заполняют отчетный период: «2021».

В разделе 3 указывают информацию о застрахованном лице:

графы 1-5 — номер п/п, ФИО и СНИЛС;

графы 6-7 — период работы в рамках отчетного года. Периоды болезни, отпуска, учебы и иные периоды, включаемые и не включаемые в стаж, прописывают отдельной строкой. При этом в графе 11 указывают дополнительные сведения (к примеру, код «ВРНЕТРУД» — соответствует периоду нахождения на больничном), в соответствии с таблицей кодов (п. 2.3.5. постановления № 507п).

Графы 8-10, 12-14 заполняют в особых случаях.

графу 8 заполняют, если физлицо имеет право на досрочную пенсию в связи с территориальными условиями (например: «РКС» — район Крайнего Севера):

в графу 9 заносят код особых условий труда, если сотрудник трудился в тяжелых или опасных условиях, которые подтверждены документами, и за них были уплачены взносы по доптарифу;

в графу 10 вносят код основания исчисления страхового стажа ( например, врачам, которые работали с больными COVID-19, указывают код «ВИРУС» );

например, врачам, которые работали с больными COVID-19, указывают код «ВИРУС» в графах 12-13 отражают информацию об условиях назначения досрочной пенсии;

графу 14 заполняют только по тем застрахованным лицам, дата увольнения которых — 31 декабря отчетного года (например: «31.12.2021»).

Разделы 4 и 5 нужно заполнять только при назначении работнику пенсии.

Что изменилось в 2022 году

В льготный стаж теперь включают периоды повышения квалификации

Поэтому можно одновременно записывать и код особых условий труда в графе 9, и код повышения квалификации — «КВАЛИФ» в графе 11.

Период ухода за детьми до 1,5 лет теперь разрешено включать в сельский стаж. Это значит, что можно одновременно указать территориальные условия (код «СЕЛО») в графе 8 и код «ДЕТИ» в графе 11.

Штрафы для страхователей

Если отчет не сдан в срок или в нем указаны недостоверные сведения, страхователя оштрафуют на 500 руб. за каждое застрахованное лицо.

Если страхователь, который обязан отчитываться электронно, сдаст отчет на бумаге, штраф составит 1 тыс. руб.

Руководителя организации могут дополнительно наказать на сумму от 300 до 500 руб.

Если застрахованному лицу не выдать сведения о стаже по требованию или в день увольнения, наказание будет таким: