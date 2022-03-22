Как бухгалтеру заполнять РСВ в 2022 году: нюансы заполнения, сроки подачи, нулевой расчет и штрафы

С первого квартала 2022 года применяется новая форма расчета по страховым взносам. Основные изменения связаны с тем, что теперь работодатели не указывают в расчете расходы на выплату пособий.

Компании и ИП должны заполнять РСВ по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. В расчете обычно заполняются титульный лист, раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2, Приложения 1 и 2, а также раздел 3. Другие разделы предназначены для отдельных категорий плательщиков.

Например, если компания или ИП перечисляли деньги временно пребывающим иностранцам и применяли тариф 1,8% к взносам на ВНиМ (по временной нетрудоспособности и материнству), то дополнительно надо заполнить Приложение 6 к разделу 1. А если работодатель применяет пониженный размер страховых взносов (не МСП) — Приложения 3, 4, 5 к разд. 1.

Если компания — субъект МСП (применяет пониженные тарифы страховых взносов), то надо заполнить по два приложения 1 и 2, а также два раза подраздел 3.2.1 по отношению к каждому сотруднику.

Срок сдачи РСВ

В 2022 году сдать расчет надо не позднее:

4 мая 2022 ( т. к. с 30 апреля по 3 мая — выходные дни ) — за первый квартал;

т. к. с 30 апреля по 3 мая — выходные дни 1 августа 2022 ( 30 и 31 июля — выходные ) — за полугодие;

30 и 31 июля — выходные 31 октября 2022 ( 30 октября — воскресенье ) — за девять месяцев;

30 октября — воскресенье 30 января 2023 — за год.

Расчет сдается в ФНС в электронном виде при условии, что численность лиц, которые получали вознаграждение в отчетном периоде более 10 человек. Если численность 10 человек или меньше — РСВ можно сдавать на бумаге или по ТКС (по инициативе налогоплательщика).

Заполняем РСВ в 2022 году

Титульный лист расчета заполняется как обычно. Но есть два нюанса:

Среднесписочная численность теперь указывается как по головной организации, так и по обособленным подразделениям. А при сдаче расчета от ОП — поле оставляем пустым. Коды ОКВЭД2 не заполняются.

Если среднесписочная численность — неполное число, округляйте до целого.

Расчет подписывает генеральный директор, ИП или другое ответственное лицо.

Далее заполняется Приложение 1 к расчету. В подразделе 1.1 указываются численность работников, начисленные суммы, база для взносов в ПФР и их размер нарастающим итогом с начала года с разбивкой за три отчетные месяца. В подразделе 1.2 указывается то же самое, но только в отношении взносов на ОМС.

После этого заполняется Приложение 2, которое аналогично по заполнению. В нем проставляет информация по взносам на ВНиМ. Кроме этого из Приложения 2 убрали все поля, связанные с выплатой пособий:

Признак выплаты. С 2022 года ФСС напрямую выплачивает пособие. То есть теперь не надо проставлять в этом поле «1» или «2» ( прямые выплаты или зачетная система соответственно ). Сумму расходов на выплату больничных ( строка 070 прошлогоднего расчета ). Теперь в строке 070 указываются суммы к уплате в бюджет.

После этого заполняется раздел 1 РСВ. В нем указываются суммы взносов в ПФР, ФСС и ФОМС нарастающим итогом с начала года с разбивкой за прошлые три месяца. То есть эти суммы просто берутся из подразделов 1.1 и 1.2 Приложения 1 и Приложения 2.

И переходим к разделу 3, в котором заполняются сведения о каждом работнике, начисленной ему сумме выплат и взносах в ПФР, в том числе по дополнительному тарифу. Конечно, на каждого работника нужно заполнить отдельный раздел 3.

Но это только общие правила. Но в компаниях есть не только стандартный ситуации, когда выплачивается зарплата. Есть также командировочные, материальная помощь и другие выплаты. Расскажем про них.

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Суточные в РСВ

Суточные указываются в расчете одновременно с суммами выплат, положенными работнику.

Обратите внимание: не облагаются взносами суточные в размере 700 рублей для командировок по России и 2 500 руб. — для заграничных командировок. Если размер суточных, установленный локальным актом предприятия, больше указанных норм — то с суммы превышения нужно исчислить взносы.

В строке 030 подраздела 1.1 отображаем полную сумму суточных, 040 — часть суммы в пределах норм, не облагаемая взносами, 050 — часть суммы, с которой исчисляются взносы. Аналогично — подраздел 1.2. В Приложении 2 суточные указываются в строках 020, 030 и 040 (или 050 в зависимости от базы по ВНиМ).

В подразделе 3.2.1 суточные указываются по графам 140 и 150.

Дивиденды

Дивиденды не облагаются взносами. Поэтому их отражать в расчете не нужно.

Материальная помощь при рождении ребенка

Некоторые компании выплачивают своим сотрудникам материальную помощь, если в семье рождается ребенок. Ее можно перечислить в течение года после рождения малыша. Такая матпомощь не облагается взносами, если ее сумма 50 тыс. рублей и меньше (пп. 3 п. 1 ст. 422 НК). Все, что больше этого лимита — облагается страховыми взносами.

Если материальная помощь при рождении ребенка не превысила 50 тыс. рублей, то ее указываем в полной сумме в строках 030 и 040 в подразделах 1.1 и 1.2, в Приложении 2 — в строках 020 и 020, и а подразделе 3.2.1.

Если же сумма превышает 50 тыс. рублей, то разницу, с которой будут исчислять взносы, дополнительно показываем в строках 050 подразделов 1.1 и 1.2 и 040 или 050 в Приложении 2.

Нулевой РСВ за 1 квартал 2022 года

Такой расчет сдается в том случае, если за период январь-март не было произведено никаких выплат физлицам.

В этом случае заполняются:

титульный лист;

раздел 1 без приложений. При этом в поле «Тип плательщика» проставляют код «2», он показывает, что выплат в пользу физлиц в отчетном периоде не было;

раздел 3 — персональные данные на каждое физлицо, застрахованное в системе ОПС, но в пользу которого не было начислений. Например: включаем работников, которые находятся в отпуске без сохранения зарплаты.

Ответственность за несдачу РСВ

Если расчет сдать не вовремя, то налоговики оштрафуют генерального директора на сумму от 300 до 500 рублей по ст. 15.5 КоАП. Однако, на первый раз могут выписать и предупреждение.

Также могут привлечь к ответственности по п. 1 ст. 119 НК. Но в том случае, если работодатель не перечислил взносы или перечислил, но в меньшем размере. В этом случае штраф на компанию в размере 5% от суммы взносов, неуплаченных в срок, за каждый месяц просрочки, но не более 30% от общей суммы задолженности и не менее 1 000 руб.

При условии, если компания не сдала РСВ в течение 20 рабочих дней после срока сдачи, налоговики могут приостановить операции по счетам до даты сдачи расчета (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК).