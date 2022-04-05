Как повлияет на работу бухгалтера повышение ключевой ставки

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — инструмент с помощью которого Центробанк проводит денежно-кредитную политику и регулирует курс рубля. С 2016 года к ней приравнивается и ставка рефинансирования, которую называют еще учетной ставкой. То есть это минимальный процент, под который Банк России кредитует коммерческие банки.

Где применяется ключевая ставка

От ключевой ставки и приравненной к ней ставки рефинансирования зависит и ряд установленных на федеральном уровне показателей, так или иначе связанных с пользованием чужими деньгами. Условно их можно разделить на относящиеся к:

налоговому законодательству;

трудовому законодательству;

гражданскому законодательству.

В отдельный блок можно вынести банковские продукты. Они также зависят от величины ключевой ставки.

Налоговое законодательство

На эту часть бухгалтер должен обратить особое внимание.

Пени

Налоговым кодексом определено, что любая просрочка юрлицом платежа по налогам и взносам грозит начислением пени (п. 4 ст. 75 НК), которые считаются за каждый день задержки, пока платеж не поступит в бюджет.

В общем случае если опоздание по платежу составляет 30 и менее дней, то пени считаются по 1/300 ставки рефинансирования от неуплаченной в срок суммы за каждый день. По истечении этого срока ежедневно начисляемые пени увеличиваются до 1/150 ставки рефинансирования.

Когда нарушен срок уплаты страховых взносов по травматизму, пени «капают» ежедневно по 1/300 учетной ставки (п. 6 ст. 26.11 125-ФЗ) на протяжении всего периода просрочки.

В таком же размере платят налоговые пени и индивидуальные предприниматели, опоздавшие с платежом.

Временно для организаций на период 09.03.2022 по 31.12.2023 пени будет рассчитываться также, как для ИП — налоговики посчитают пени по 1/300 ставки рефинансирования независимо от периода просрочки.

Пени считаются исходя из ключевой ставки, действующей в каждый конкретный день. То есть при расчете, например, за период с 16.02.2022 по 30.03.2022, учитывать только ставку, действующую на 15 февраля и равную 9,5% — грубая ошибка, так как за это время ЦБ уже успел поднять ключевую ставку с 28.02.22 до 20%. Поэтому придется рассчитывать пени по разным ставкам за два периода: с 16 по 27 февраля и с 28 февраля по 30 марта.

Если по каким-либо причинам у вашей компании имеется задолженность по налоговым платежам, то в условиях сегодняшней ключевой ставки, размер пени будет существенно выше, чем в начале февраля. И если у вас нет возможности погасить задолженность, то хотя бы правильно рассчитайте пени и спланируйте предстоящие расходы.

Пример.

ООО не заплатило страховые взносы на ОПС за декабрь 2022 в сумме 100 000 рублей, крайний срок уплаты которых приходился на 17.01.2022, так как 15.01.2022 — суббота.

Посчитаем пени по состоянию на 30.03.2022.

Начнем с ключевой ставки, действующей в период с 18.01.2022 по 30.03.2022:

с 18 января по 13 февраля — 8,5%;

с 14 по 27 февраля — 9,5%;

с 28 февраля по 30 марта — 20%.

Первые 30 дней с 18.01.2022 по 16.02.2022 считаем пени по 1/300 ставки рефинансирования. Учитываем изменение ставки.

100 тыс. руб.* (1/300 * 8,5%)* 27 дней = 765,00 100 тыс. руб. * (1/300 * 9,5%) * 3 дня = 95,00

Далее с 17.02.2022 по 08.03.2022 — по 1/150. С 09.03.2022 — снова по 1/300. Опять же не забываем про изменения ставки.

100 тыс. руб * (1/150 * 9,5%) * 11 дней = 696,67 100 тыс. руб. * (1/150 * 20%) * 9 дней = 1 200,00 100 тыс. руб. * (1/300 * 20%) * 22 дня = 1 466,67

Всего пени — 4 223,34

Ошибка бухгалтера в сумме перечисляемых налогов может дорого обойтись организации в период действия ключевой ставки 20%, если сумма недоимки значительная.

От величины действующей ключевой ставки зависит и сумма, которую вернет ФНС компаниям и предпринимателям в случае, когда налоговиками нарушен срок перечисления возврата (ст. 78, 79 и 176 НК). Размер компенсации определяют по действующей ставке рефинансирования в каждый конкретный день задержки платежа.

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НДФЛ

От ключевой ставки зависит, получение работником или учредителем материальной выгоды, если они брали в компании займ.

Если проценты за пользование займом меньше ⅔ ключевой ставки, то нужно удержать и уплатить НДФЛ (пп. 1 п. 2 ст. 212 НК). Делать это нужно ежемесячно в течение всего периода кредитования (пп. 7 п. 1 ст. 223 НК).

Необходимо рассчитывать и сравнивать сумму процентов, начисленных по условиям займа с величиной минимально возможных процентов, исходя из ставки рефинансирования. Если результат сравнения — экономия, то с разницы нужно заплатить НДФЛ, исчисленный по ставке 35%.

Кроме того, ключевая ставка участвует при определении величины доходов и расходов по долговым обязательствам по контролируемым сделкам (ст. 269 НК), а также при расчете базы по НДС в отношении процента (дисконта) по векселям (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК).

Обратите внимание, что Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ задним числом освободил от обложения НДФЛ материальную выгоду — в 2021 году и также в 2022 и 2023 годах (п.п. 90 статьи 217 НК). Поэтому удерживать НДФЛ с материальной выгоды сейчас не нужно, а если НДФЛ по матвыгоде удерживали у работника в 2021 году, нужно пересчитать налог.

Трудовое законодательство

Любая задержка работодателем заработной платы и иных аналогичных выплат должна сопровождаться выплатой компенсации за нарушение срока выплаты (ст. 236 ТК РФ). Рассчитывают ее также отталкиваясь от актуальных значений ключевой ставки. Минимум — 1/150, но работодатель вправе платить больше.

Пример.

Иванов И. И. ушел в отпуск 14.03.2022, работодатель должен был выплатить отпускные в размере 50 000 рублей 10.03.2022, но не сделал этого. Фактически перевел деньги на карту Иванова И. И. только 28.03.2022.

Ключевая ставка рефинансирования с 28 февраля — 20%. Просрочка выплаты составила — 18 дней.

50 000 * (1/150 * 20%) * 18 = 1 200 руб.

Если не выплатить компенсацию добровольно и в беззаявительном порядке, то есть риск обращение работника в ГИТ, что наверняка обернется дополнительными расходами в виде штрафа по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.

Гражданское законодательство

Неустойка

В договорных отношениях с таким явлением как неустойка стороны сталкиваются, когда одна из сторон безосновательно удерживает деньги. Это может выражаться в несвоевременной оплате за оказанные услуги, поставленные товары, в отказе или уклонении вернуть излишне уплаченные средства, нарушении срока поставки товара по предоплате или возврата займа и др.

Если в договоре размер неустойки не прописан, то применяют нормы ст. 395 и 809 ГК, которые указывают на ключевую ставку ЦБ как на отправную точку в расчете процентов за пользование чужими деньгами.

Принцип таков: проценты капают, начиная со дня следующим за крайним днем выполнения обязательств по оплате или поставке по день их фактического исполнения. Нужно учитывать ставку, действующую в каждый конкретный день.

Пример.

Исполнителем оказаны услуги 21.02.2022, по условиям договора оплата 500 000 рублей должна была поступить не позднее 24.02.2022 года, но покупатель перечислил деньги исполнителю лишь 10.03.2022 года.

Рассчитаем неустойку. С 25 по 27 февраля 2022 года действовала ключевая ставка 9,5%, а с 28 февраля по 10 марта — 20%.

(500 тыс. руб. * 9,5%) / 365 дней * 3 дня (500 тыс. руб. * 20%) / 365 * 11 дней = 3 404,11 руб.

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Ответственность банка

По тому же принципу, что и при уплате неустойки контрагентам, банк платит проценты, если не исполнил поручение своего клиента либо самовольно списал деньги (ст. 856 ГК).

Очень часто в работе бухгалтеру нужно срочно перечислить деньги контрагенту, чтобы не нарушить условия договора. Рост ключевой ставки и, как следствие, ответственности кредитной организации, простимулирует банковских работников к своевременному и безошибочному исполнению поручений клиента.

Банковские продукты

Кредиты

Так как по сути ключевая ставка — это ставка межбанковского кредитования, то от ее величины зависит стоимость полученных банками кредитов. Чтобы компенсировать проценты, уплаченные в пользу ЦБ, банки устанавливают ставки на выдаваемые кредиты выше ключевой.

Если компания регулярно берет банковские кредиты, нужно понимать, что с повышением учетной ставки, кредиты будут обходиться дороже. Поэтому стоит рассмотреть льготные программы кредитования, где ставка существенно ниже.

Сейчас бухгалтеру (особенно в малом бизнесе) нужно стать стратегом и прогнозировать влияние тех или иных изменений на бизнес в будущем.

У большинства компаний кредиты выданы с условием фиксированной ставки, а значит по действующим обязательствам ничего не меняется (хотя советуем проверить действующие договоры — нет ли в них условия о плавающей ставке). Но вот кредитование в новых реалиях может привести к существенному удорожанию продукции или услуг. Поэтому нужно заранее продумать варианты сокращения издержек, если ваш бизнес зависим от заемных средств.

Вклады и депозиты

В повышении ставки есть и свои плюсы — банки могут привлекать средства клиентов на депозиты и вклады на более выгодных для них условиях. Если компания располагает свободными деньгами, можете перевести их на депозитный счет.

На момент подготовки материала банки предлагают хранить деньги у себя с доходностью до 15 — 17%. В то время как весной 2021 года в период действия ключевой ставки, равной 4,5%, заработать на депозите больше 3 — 4% было нереально.