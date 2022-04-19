Как сэкономить бизнесу в 2022 году: легальные способы сократить расходы

Правительство поддержит малый и средний бизнес и даже более крупные компании, но помощь преимущественно адресована перспективным технологичным отраслям и сельскому хозяйству. Это значит, что другим предпринимателям стоит самим искать способы экономии.

Кредитные каникулы

Если у компании есть кредиты, проверьте, вправе ли вы обратиться к банку за отсрочкой или уменьшением размера выплат.

Правительство РФ утвердило два перечня пострадавших отраслей:

1. В первом — отрасли, которые могут претендовать на кредитные каникулы (см. постановление Правительства от 10.03.2022 № 337).

В этот список попали, например:

фирмы по производству одежды;

производства мебели;

гостиницы и предприятия общественного питания;

химчистки и прачечные;

парикмахерские и салоны красоты;

IT-компании и др.

2. Во втором — отрасли, которые вправе получить льготный кредит и рефинансирование малого и среднего бизнеса (постановление Правительства от 07.09.2021 № 1513). Этот список действует со времен пандемии и актуален до сих пор.

Итак, с просьбой о предоставлении кредитных каникул на 6 месяцев нужно обратиться к банку до 30 сентября 2022 года. При этом льгота касается только тех заемщиков, кто заключил договор кредитования до 01.03.2022 года (ст. 13 Закона № 46-ФЗ).

Компании, которые не относятся к МСП, могут смягчить условия выплаты кредитов в рублях и займах с плавающими ставками (ст. 10 Закона № 71-ФЗ от 26.03.2022). Но договор должен быть заключен до 27.02.2022, а обратиться с требованием о начислении процентов в особом порядке необходимо до 1 июня 2022 года. Первый месяц процентная ставка не будет превышать 12,5%, второй — 13,5%, а третий 16,5% годовых.

Отказ от бумажных кассовых чеков

Как вы наверняка заметили, существенно подорожала кассовая лента. Связано это с введением санкций и логистическими проблемами. В ответ на жалобы предпринимателей ФНС пообещала не штрафовать за отсутствие бумажного чека. Однако расчет все равно нужно зафиксировать на ККТ.

Допустимые варианты:

отправка покупателям электронных чеков на email или по номеру телефона (при условии получения таких сведений от самих физлиц),

получение покупателем чека через сервис «Мои чеки онлайн» . Для этого покупателю необходимо зарегистрироваться в сервисе и при покупке сообщить продавцу email или номер телефона, чек после покупки будет загружаться в сервис автоматически ( информация ФНС от 16.03.2022 ). При этом самому продавцу передавать данные на телефон или почту не требуется.

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Налоговые отсрочки и послабления

Вот все меры поддержки со стороны ФНС, которые были предоставлены бизнесу за февраль-март 2022, в связи с введением международных санкций:

Продлен дедлайн по уплате авансового платежа по налогу на прибыль за 1 квартал 2022 года , он перенесен с 28 марта до 28 апреля ( постановление Правительства от 25.03.2022 № 470, письмо ФНС от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ ).

постановление Правительства от 25.03.2022 № 470, письмо ФНС от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ Для туристических компаний действует нулевая ставка по НДС . Применить ее можно через месяц после вступления в силу закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода ( ст. 2, ст. 5 Закона № 67-ФЗ от 26.03.2022 ).

ст. 2, ст. 5 Закона № 67-ФЗ от 26.03.2022 Для ИТ-компаний установили нулевую ставку по налогу на прибыль на 2022–2024 годы (раньше она была 3%).

Отменили для юрлиц повышенный размер пени за просрочку уплаты налогов с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Раньше с 31-го дня нарушения штрафная санкция рассчитывалась, исходя из 1/150 ставки рефинансирования. Теперь на любой период просрочки пени составят — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Продлен на 6 месяцев срок уплаты налога по УСН за 2021 год и 1 квартал 2022 года — эта льгота касается не всех, а только ИП и юрлиц в нескольких отраслях ( полный перечень в постановлении Правительства от 30.03.2022 № 512 ). Таким образом, для компаний срок перенесен с 31 марта на 31 октября; а для предпринимателей — с 30 апреля на 30 ноября 2022 года. Аванс за 1 квартал можно не платить вплоть 30 ноября 2022 года.

Более того, после окончания периода отсрочки налог УСН за прошедший год и аванс за первый квартал текущего разрешили растянуть еще на полгода. Эту сумму можно раскидать равными платежами (по ⅙ долга) на следующие 6 месяцев.

Компаниям и ИП, которые числятся в реестре МСП, дадут отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам , а также пеням и штрафам по ним. В отличие от преференции для упрощенцев, о которой говорилось чуть выше, в данном случае сфера деятельности бизнеса не важна. Максимальный срок отсрочки платежей — 1 год, а рассрочки — 3 года. Но для получения отсрочки от полугода и рассрочки больше года необходимо заложить недвижимость или взять банковскую гарантию.

В 2022 году субъектам РФ дали право продлить сроки уплаты по отдельным видам налогов (см. Федеральный закон от 9 марта 2022 года № 52-ФЗ). Перенести можно уплату:

единого налога при УСН;

налога по ПСН;

единого сельхозналога (ЕСХН);

региональных и местных налогов. Следите за информацией местных властей.

Проверить, на какие еще льготы и преференции от государства может претендовать ваш бизнес, можно также на официальном сайте Центра поддержки экономики города Москвы. Выбирайте сферу деятельности, размер бизнеса, организационно-правовую форму, и сервис сделает для вас нужную подборку.

Аналогичный сервис для предпринимателей из других регионов есть на официальном сайте ФНС.

Пересмотреть расходы на бумагу и подключить ЭДО

В последние годы государством был взят курс на перевод документооборота полностью в электронный вид (см. Концепцию ФНС-2020). В обеспечение плана принимаются соответствующие нормативные акты, создается нужная инфраструктура, и аккредитуются операторы ЭДО. На сегодняшний день электронный документооборот используют порядка 30% российских компаний, в основном, это средний и крупный бизнес.

Вероятно, трудности с поставками офисной бумаги подтолкнут и других предпринимателей присоединиться к системам ЭДО.

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В марте 2022 года в России был зафиксирован огромный рост цен на бумагу формата А4. Если раньше стандартная пачка в 500 листов от известных производителей стоила в пределах 300-400 рублей, то в последний месяц цена за упаковку достигла 1500-2000 рублей.

Стоимость одного листа увеличилась с максимум 80 копеек до 4 рублей. В подорожании винят те же международные санкции: сложности с логистикой, уход с рынка таких крупных производителей бумаги как Mondy (Австрия) и International Paper (США), приостановку финской Kemira отгрузки отбеливающих реагентов.

По статистике средний офис с количеством сотрудников 30-50 человек ежемесячно расходует около 10-12 упаковок бумаги. Причем большинство документов распечатываются для «формальности», и без этих затрат вполне можно обойтись.

Например, ведомости о внутреннем перемещении материалов или товаров можно оформлять только в электронном виде или в крайнем случае печатать на черновиках. Для этого стоит издать соответствующий приказ.