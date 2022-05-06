Субсидия на нового работника: кому, в какой сумме и где ее дадут

Кому положена субсидия

Она предназначена для фирм (включая НКО) и ИП, которые в 2022 году официально оформят на работу молодых людей (до 30-ти лет), в т. ч.:

инвалидов;

окончивших службу по призыву, и не трудоустроившиеся в течение 4-х и более месяцев;

без образования ( как профессионального, так и высшего ) и не проходящих обучение;

как профессионального, так и высшего выпускников, которые со дня выдачи диплома ( иного документа об образовании, квалификации ) так и не трудоустроились в течение 4-х и более месяцев;

иного документа об образовании, квалификации бывших заключенных;

детей-сирот, детей, оставшихся без родительского попечения, лиц из их числа;

«трудных» подростков ( т. е. состоящие на учете в комиссии по несовершеннолетним );

т. е. состоящие на учете в комиссии по несовершеннолетним родителей детей, не достигших совершеннолетия.

Не должно быть препятствий для заключения договора, предусмотренных ТК. Претенденты также должны стоять на учете как безработные, и они не должны быть зарегистрированы как:

ИП;

глава КФХ;

единоличный исполнительный орган юридического лица;

самозанятые.

Получение субсидий на лицо, не отвечающее вышеуказанным признакам, невозможно.

В какой сумме можно получить субсидию

Подчеркнем, что субсидия направлена лишь на частичную компенсацию затрат работодателя. В 2022 году сумма субсидии составляет три МРОТ на каждого трудоустроенного (МРОТ с 01.01.22 — 13 890 руб.), плюс районный коэффициент, если он действует, и страховые взносы.

1-й «транш» будет выплачен ФСС спустя месяц со дня трудоустройства, 2-й — три месяца спустя, 3-й — полгода спустя.

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Куда обращаться

Заявление на госуслугу «Содействие в подборе работников» подается на портал «Работа в России». Это надо сделать не раньше истечения первого месяца работы молодого сотрудника, и не позднее 15 декабря 2022 года. Следует направить заявление на включение в реестр получателей субсидии, которое:

подписывается УКЭП или ПЭП уполномоченного сотрудника;

подается в ФГИС «Соцстрах» ФСС,

причем можно использовать как автоматизированную учетную систему, на которой вы уже работаете, или же ПО, предоставляемого ФСС.

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Что указывается в заявлении

Во-первых, сведения о работодателе (наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, ИНН, КПП, ОГРН) плюс реквизиты для перечисления (наименование банка, БИК, корсчет, расчетный счет или номер банковской карты «МИР»).

Во-вторых, данные по каждому молодому сотруднику: Ф.И.О., год, число, месяц рождения, СНИЛС, сумма страховых взносов, райкоэффициент (если есть). Указываются реквизиты трудового договора и дата начала работы (дата и реквизиты приказа о приеме на работу — если он издавался).

В-третьих, придется подтвердить выполнение ряда условий по включению в реестр на субсидию (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362), в частности:

регистрация бизнеса имела место до 1 января 2022 года;

было отправлено заявление на включение в реестр;

нет долгов по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам свыше 10 тыс. руб.;

нет просроченных возвратов субсидий, инвестиций и т. п. в федеральный бюджет;

отсутствие состояния реорганизации ( присоединение допускается ), ликвидации, банкротства, «заморозки» деятельности. На субсидию может претендовать лишь нормально функционирующий хоз.субъект;

присоединение допускается обращение за этой же субсидией впервые;

в капитале юридического лица средства резидентов офшорных зон не превышают 50% и т. п.

Следует отметить, что ФСС вправе запросить документы, подтверждающие соблюдение условий выдачи субсидии (например, акт сверки с ФНС на предмет отсутствия долгов по налогам) как перед ее выдачей, так и после.

Когда ждать деньги?

ФСС по итогам проверки работодателя и трудоустроенных им граждан (помните, что для субсидии принимаются лишь те, сведения о которых направлены в ФСС!) в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления принимает положительное или отрицательное решение.

При положительном решении перевод от ФСС за первый месяц поступит в течение 10 рабочих дней, по истечение трех и шести месяцев — 102 и 192 дня соответственно после дня, с которого гражданин приступил к работе, но не позднее 27 декабря 2022 года.

Когда субсидию придется вернуть?

Поскольку субсидия целевая, потратить ее законно можно лишь на выплату зарплаты определенным трудоустроенным. Ее придется вернуть, если данное лицо за полгода после трудоустройства получало за счет ФСС пособие по временной нетрудоспособности.

Денежные средства в размере, равном сумме пособий по временной нетрудоспособности, но не более суммы субсидии, предоставленной ФСС в отношении таких трудоустроенных граждан, подлежат возврату работодателем в бюджет ФСС в полном объеме (п. 333 Правил). Срок — 10 рабочих дней со дня поступления требования ФСС.

Еще один случай, когда субсидию придется вернуть: несоблюдение условия о сохранении 100%-ной численности трудоустроенной молодежи в течение полугода. Часть субсидии придется вернуть до 1 июня 2023 года, при этом не имеет значения основание расторжения трудового договора (был уволен или ушел сам). Впрочем, возврата можно избежать, если есть документально подтвержденные доказательства форс-мажора, ставшего причиной нарушения условия по численности.

Сумма возврата определяется по формуле:

V возврата = V суб * k,

где:

V суб — размер предоставленной субсидии;

k — коэффициент возврата субсидии, определяемый по формуле:

k = 1 — TS

где:

T — фактически достигнутое по истечении соответствующих периодов значение результата предоставления субсидии;

S — плановое значение результата предоставления субсидии.

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