Как возместить НДС в ускоренном порядке в 2022 году

Что такое ускоренное возмещение НДС

Новый порядок возврата НДС еще называют заявительным, он позволяет получить возврат, не дожидаясь окончания камеральной проверки. Налоговая вернет деньги организации как бы «авансом», а потом доведет проверку до конца.

Возможны 3 варианта исхода событий:

Сумма к возмещению будет подтверждена полностью. Сумма к возмещению будет подтверждена частично. Сумма к возмещению не будет подтверждена.

В случае, если сумма будет не подтверждена или подтверждена частично, излишек придется вернуть обратно, причем с процентами за пользование средствами.

Стандартная процедура, кстати, не перестала действовать, если вы не уверены в исходе проверки, то лучше не рисковать и подождать 3 месяца, чтобы не платить проценты за излишне полученные средства.

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Кто может получить возврат НДС по заявлению

С целью поддержки организаций правительство приняло решение о возмещении НДС в ускоренном порядке и расширило перечень организаций, подпадающих под действие данного закона. Ранее, такой привилегией могли воспользоваться только крупный или средний бизнес, да и то, в случае если имелась банковская гарантия.

В период 2022-2023 годов возместить НДС по заявлению могут все налогоплательщики при соблюдении всего двух обязательных условий:

они не находятся в процедуре ликвидации, банкротства и реорганизации;

заявили к возмещению сумму, которая не превышает сумму уплаченных в 2021 году ( в 2022 году — для ускоренного возмещения, которое будет проводится в 2023 году ) страховых взносов и налогов ( исключение — налоги, уплаченные в связи с перемещением товаров через границу и в качестве налогового агента ), в противном случае будет нужна банковская гарантия на сумму превышения.

Воспользоваться данным правом можно уже за 1 квартал 2022 года.

Как вернуть НДС по заявлению

На самом деле все не сложно — подаем декларацию по НДС, направляем заявление на возмещение и ждем деньги. Налоговая должна вернуть их быстро, а по результатам проведенной камеральной проверки может скорректировать сумму возврата. Но давайте рассмотрим все подробнее.

24 декабря 2021 года была утверждена новая форма декларации по НДС, которая предусматривает специальные строки для возмещения налога в заявительном порядке:

в строке 055 декларации ФНС рекомендует ставить код 07 ( письмо ФНС от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ );

письмо ФНС от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ в строке 056 раздела 1 указать общую сумму НДС, которую необходимо возместить.

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В течение 5 рабочих дней после подачи декларации необходимо направить в инспекцию заявление о возмещении НДС, в котором обязательно нужно указать реквизиты для возврата. Не забудьте упомянуть, что берете на себя обязательство вернуть излишне зачисленные средства, в случае, если проверка выявит расхождения и заплатить проценты с данной суммы.

Специального бланка заявления нет, оно составляется в свободной форме. Конечно лучше составить его на вашем фирменном бланке или указать ИНН, юрадрес и другие реквизиты компании. Подписывает заявление директор.

В течение 5 рабочих дней после получения заявления налоговая примет решение о возмещении вам НДС или отказе в использовании ускоренного порядка, при этом сохранив право на стандартную процедуру.

Принимая решение об ускоренной процедуре возврата НДС обязательно нужно взвесить все «за» и «против» и быть максимально уверенным в положительном исходе проверки, иначе компания может понести убытки.