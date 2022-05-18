Как вернуть уплаченный НДФЛ с материальной выгоды за 2021 год? Алгоритм действий

В 2022 году такой доход освободили от НДФЛ, правда временно, зато с захватом 2021 года, т. е. «задним числом».

С чего все началось

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ добавил в статью 217 НК новый пункт 90, согласно которому материальная выгода, полученная физическим лицами в 2021-2023 годах, освобождается от НДФЛ.

Виды доходов, при которых возникает материальная выгода, перечислены в ст. 212 НК:

от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами от организаций и ИП, с которыми налогоплательщики состоят в трудовых отношениях;

от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у лиц, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику;

от приобретения налогоплательщиками ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Как действовать работодателю?

Если организация, как налоговый агент, в 2021 году удерживала НДФЛ с таких доходов, то эту сумму налога надо будет вернуть. Для такой процедуры в НК предусмотрена статья 231.

Как вы уже догадались, пересчитать налоговую базу за 2021 год по каждому работнику, у которого возникла материальная выгода, и вернуть ему налог должен будет бухгалтер. И именно к нему (точнее работодателю), а не в налоговую инспекцию, должен обратиться работник с заявлением о возврате излишне удержанного налога. Об этом еще раз напоминает ФНС в письме от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@.

В течение трех месяцев с даты получения такого заявления налоговый агент должен вернуть работнику сумму НДФЛ за счет суммы налога, которая подлежит перечислению в бюджет в счет предстоящих платежей как по данному работнику, так и по другим налогоплательщикам, с доходов которых удерживается налог.

Маловероятно, но все таки, может возникнуть ситуация, когда подлежащая возврату работнику сумма налога составит больше суммы налога, исчисленного за три месяца с доходов всех работников организации.

То есть, при получении заявления от работника на возврат налога нужно сразу оценить: достаточно ли будет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по всей организации за ближайшие три месяца, для возврата налога сотруднику или нет?

Если нет, то в таком случае в течение 10 дней со дня подачи работником заявления на возврат налога работодателю следует направить в налоговый орган заявление на возврат налога. Налоговая инспекция вернет налог в течение месяца со дня получения заявления.

Но это еще не все. Так как освобождение предоставлено за истекший налоговый период, то бухгалтеру предстоит проделать работу по формированию и предоставлению уточненных расчетов 6-НДФЛ не только в целом за 2021 год, но и при необходимости за те отчетные периоды 2021 года, в которых работники получили доход в виде материальной выгоды. Например, если такой доход был получен только в декабре 2021 года, то надо будет сдать корректировку только расчета 6-НДФЛ за 2021 год.

А если доход в виде матвыгоды был получен в июне, то надо будет скорректировать еще и 6-НДФЛ за полугодие и за 9 месяцев 2021 года.

К годовому уточненному расчету 6-НДФЛ по тем работникам, для которых корректируются сведения, нужно будет приложить корректирующие справки о доходах и суммах налога физлиц (приложение № 1).

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Алгоритм действий по возврату излишне удержанного НДФЛ в 2021 году

1. Сообщить работнику об излишнем удержании НДФЛ в течение 10 дней с момента, когда такой факт обнаружится. Утвержденной формы сообщения нет, поэтому оно составляется в произвольной форме и передается работнику.

2. Получить от работника заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ с материальной выгоды с указанием реквизитов банковского счета для перечисления денег.

3. В течение трех месяцев зачесть сумму НДФЛ в счет предстоящих платежей. При этом значения не имеет, с кого именно удерживается налог — с этого ли работника, или с других.

4. Если при получении заявления от работника на возврат суммы налога налоговый агент понимает, что он не в состоянии в установленный срок вернуть всю сумму налога (сумма возврата превышает сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет по всей организации за три ближайших месяца), то подать заявление в налоговую инспекцию на возврат уплаченного налога. Форма заявления утверждена Приложением № 8 к приказу ФНС от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

К заявлению приложить:

выписку из налогового регистра по НДФЛ за период, в котором был излишне удержан налог;

справку о доходах на работника за период, когда был излишне удержан налог;

платежное поручение, по которому был излишне перечислен удержанный налог.

5. Вернуть излишне удержанный НДФЛ на счет, указанный в заявлении работника-налогоплательщика.

6. Сформировать и предоставить уточненные расчеты 6-НДФЛ за периоды 2021 года, когда был излишне удержан налог.

В уточненных расчетах 6-НДФЛ в полях 110, 112 и 140 раздела 2 отображаются правильные суммы доходов и налога без материальной выгоды. Удержанный налог в поле 160 корректировать не нужно. Излишне удержанный НДФЛ с материальной выгоды указывается в поле 180. При этом показатели в разделе 1 исправлять не надо.

В справках о доходах работников корректировке подлежат доходы в виде материальной выгоды по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641.

Излишне удержанный налог с матвыгоды указывается в разделе 2 справок.

Сам возврат суммы налога отразится в отчетности за тот период, когда излишне удержанный НДФЛ будет возвращен работнику. Если это случилось в мае 2022 года, то в расчете 6-НДФЛ за полугодие 2022 года данный факт найдет отражение в разделе 1 строки 030 и 032, в разделе 2 строка 190.