Зачем самозанятому электронная подпись

Ускорить и упростить работу с заказчиками

Заказчики нередко отказываются от взаимодействия с самозанятыми в том числе из-за того, что возникают трудности с получением закрывающей документации (прежде всего актов). Особенно если заказчики и исполнители располагаются в разных регионах. Получить чек — не проблема, но вот с актами, счетами, дополнительными соглашениями к договорам и т.д. — сложнее. Даже дистанционно договор на оказание услуг заключить непросто. Исполнитель не готов тратить время на отправку по почте, а заказчику документы нужны для подтверждения расходов.

Электронные подписи бывают, как известно, простыми, неквалифицированными и квалифицированными. Во взаимодействии с заказчиками можно ограничиться использованием простой или неквалифицированной ЭП, но для этого надо заключить соглашение сторон о взаимном признании такой подписи. Лишние бумаги и трата времени, особенно если заказчиков много и неизвестно, станет ли кто-то из них постоянным. Проще получить УКЭП, которая признается равной собственноручной без дополнительных бумаг и соглашений.

Самозанятый, получив УКЭП, сможет подключить ЭДО и тем самым упростить жизнь и себе, и заказчикам.

ЭДО ускоряет взаимодействие: необходимые документы поступают адресату моментально, причем в любое время, при 100%-ной безопасности. При этом не придется тратить деньги и время на изготовление бумажных экземпляров (бумага, печать, доставка). Все документы хранятся в цифровом архиве, при необходимости можно моментально найти нужный документ и изготовить его традиционную копию.

УКЭП для самозанятых — от 300 руб., без посещения офиса оператора, заказ онлайн или по телефону. По биометрическому загранпаспорту — полностью дистанционно.

Выгодно приобретать имущество

Реализация имущества банкротов позволяет всем заинтересованным выгодно приобрести необходимый объект (актив). К тому же и сам банкрот, и его кредиторы заинтересованы в скорейшей реализации имущества с тем, чтобы долги были скорее погашены.

КЭП позволяет выступать на электронных торговых площадках (ЭТП) по реализации имущества банкротов различных уровней вне зависимости от региона.

Это позволит самозанятому, например, выгодно купить оборудование или недвижимость для ведения деятельности.

Участие в закупках

Самозанятые, как известно, — полноправные участники системы закупок для государственных и муниципальных нужд, причем нередко они оказываются более выгодны заказчикам, поскольку способны предложить более низкие цены на услуги и работы, а иногда и товары собственного производства.

Налоговая нагрузка на самозанятых ниже, у них нет наемных работников, что позволяет не платить взносы. Поэтому они могут позволить себе устанавливать более низкую цену услуг.

Работают целые спецплощадки именно для малого и среднего бизнеса, что позволяет не опасаться конкуренции со стороны крупных фирм. Наличие КЭП от надежного оператора — необходимое условие для участия в закупках. Заметьте, что если самозанятый является ИП, то электронную подпись он может получить только в ФНС или ее уполномоченных представителей.

Такском поможет самозанятому-ИП получить подпись в налоговой без ошибок:

Проконсультирует и подготовит к получению подписи в ФНС

Доставит USB-токен с сертификатом соответствия

После получения подписи поможет настроить рабочее место

Установит «КриптоПро CSP» с лицензией

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Расти и развиваться далее

Нередко самозанятые, оценив работу «на себя», принимают решение зарегистрироваться в качестве ИП или даже открыть ООО. Это может быть продиктовано в том числе желанием расширить круг заказчиков, поскольку многие из них склонны иметь дело скорее с ИП или ООО (особенно плательщики НДС).

В любом случае КЭП позволит быстро, самостоятельно и выгодно реализовать регистрацию без уплаты госпошлины (800 руб. — при регистрации ИП, 4 000 руб. — ООО). Зарегистрировать ИП или юрлицо можно на портале Госуслуг или через сервис ФНС.

Не только для бизнеса

Получение усиленной КЭП открывает перспективы не только в бизнесе. Этот инструмент позволяет дистанционно получать государственные услуги, подавать документы в приемные комиссии учебных заведений, обращаться в суды, проводить регистрационные действия и решать другие вопросы с недвижимостью, получать патенты.

УКЭП для физических лиц — оформления сделок с недвижимостью, подачи документов в суд, получения госуслуг в электронном виде, для участия в торгах на ЭТП по реализации имущества банкротов, — на 1 год — от 1000 руб., выпуск — за сутки или за час.