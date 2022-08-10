Как зарегистрировать онлайн-кассу в 2022 году

Если использование онлайн-кассы при ведении деятельности предусмотрено законодательством, то кассу перед работой необходимо зарегистрировать в налоговой. Это правило касается всех и закреплено в ст. 1.1 закона № 54-ФЗ. Без регистрации использование кассы невозможно.

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Регистрация ККТ в ФНС возможна тремя способами:

личный кабинет на сайте налоговой;

самостоятельное посещение отделения налоговой инспекции;

личный кабинет оператора фискальных данных.

Перед непосредственной регистрации нужно выполнить подготовительные действия — рассмотрим все этапы регистрации по порядку.

Приобретение квалифицированной электронной подписи (КЭП)

КЭП необходима для электронной регистрации кассы. При подаче заявления на регистрацию ККТ в бумажном виде КЭП не нужна.

Если уже имеется подпись, например, с помощью которой сдавали отчетность в контролирующие органы — можно использовать ее. КЭП позволит обмениваться документами с налоговыми инспекторами во время процедуры регистрации и в процессе работы.

Заключение договора с оператором фискальных данных

Через оператора фискальных данных (ОФД) происходит передача информации в налоговую инспекцию, поэтому заключать договор необходимо всем. Исключением являются только предприятия, находящиеся в местах без доступа к сети интернет, т. е. кассовый аппарат в этом случае будет работать в автономном режиме. Для того чтобы работать автономно, место деятельности должно быть включено в список удаленных от сетей связи — его составляют региональные власти. Данное правило закреплено в п. 7 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

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Подача заявления в ФНС для регистрации кассы

Мы уже ранее отметили, что подать заявление в налоговую можно тремя способами, но у тех, кто внимательно следит за нововведениями в законодательстве, может возникнуть вопрос: «Сохранилась ли возможность подавать заявление на бумажном носителе?»

Этот вопрос возникает из-за приказа ФНС № ЕД-7-20/673@ от 19.07.2021, который вступил в силу 01.03.2022. В нем говорится только об электронном порядке подачи сведений в налоговую через кабинет ККТ. Про документооборот в бумажном виде ничего не сказано.

Возможность документооборота с налоговой на бумажных носителях при регистрации/перерегистрации онлайн-кассы закреплена в Федеральном законе № 54-ФЗ о порядке применения контрольно-кассовой техники. Это основной закон, поэтому можно следовать его пунктам, которые разрешают подачу заявления на бумаге.

Регистрация онлайн-кассы через личный визит в налоговую инспекцию

В этом случае оформление КЭП не требуется.

Для подачи заявления в налоговую на бумаге необходимо взять с собой в ФНС:

паспорт ККТ;

паспорт ФН;

договор с ОФД.

После подачи заявления в бумажном виде, на точке расположения кассы необходимо провести фискализацию с формированием отчета о регистрации ККТ. Инструкцию по фискализации кассы можно найти в ее паспорте или на сайте производителя. Данный документ необходимо снова в бумажном виде отнести в отделение ФНС, а после получить карточку регистрации ККТ.

Теперь рассмотрим электронные способы подачи заявления на регистрацию.

Регистрация онлайн-кассы через сайт налоговой инспекции

Для регистрации онлайн-кассы через сайт ФНС необходимо пройти несколько шагов:

Создать личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица (если ранее этого не было сделано). В личном кабинете найти раздел «Учет контрольно-кассовой техники» и «Зарегистрировать ККТ». Внести параметры заявления. Нужно иметь под рукой следующую информацию:

фактическое место установки кассы — делается выбор из предложенного списка Федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

наименование предприятия, где устанавливается онлайн-касса;

модель аппарата;

заводские номера ККТ и ФН (из паспортов устройств).

При указании номеров система автоматически проверяет, зарегистрирована ли онлайн-касса, на какую организацию и входит ли фискальный накопитель в реестр налоговой. При успешном прохождении проверки можно переходить к следующему шагу.

Эти действия можно произвести заранее на сайте ФНС: проверка ККТ по ссылке ;

ссылке проверка ФН в реестре на сайте nalog.ru .

Случаются ситуации, когда в списке адресов ФИАС нет нужного, поэтому следует проверить наличие адреса на сайте заранее. При наличии хотя бы нужной улицы препятствий для регистрации ККТ нет.

Если улицы нет на сайте ФИАС, то необходимо собрать пакет правоустанавливающих документов на точку, на которой будет производиться деятельность, и подать заявление о включение помещения в адресный справочник в администрацию района.

Указать особые параметры, которые характеризуют ведение деятельности. Например, при работе в автономном режиме отмечается пункт «ККТ предназначена для работы исключительно в автономном режиме». Внести данные ОФД — договор заключен ранее, поэтому на этом этапе только выбор из предложенного списка вашего оператора. Подписать заявление и отправить в налоговую.

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Проведение фискализации

На этом этапе вводятся данные регистрации онлайн-кассы, формируется отчет и передается в ФНС.

Данные, которые необходимо ввести в ККТ:

регистрационный номер ККТ (появится в отдельном окошке личного кабинета после успешной проверки заявления на регистрацию);

ИНН организации, на которую оформлена ККТ;

сведения об ОФД.

На этом этапе нужно особенно внимательно проверять введенные номера, т. к. ошибка даже в одной цифре приводит к тому, что ФН становится недействительным. Скорректировать цифры нельзя, необходимо будет приобретать новый фискальный накопитель.

Далее с кассы распечатывается отчет о регистрации аппарата, в котором указаны параметры фискализации. Они вводятся на сайте ФНС в личном кабинете в окошко «Отчет о регистрации ККТ» вместе с номером и датой фискального документа. После снова отчет подписывается КЭП и отправляется.

Отчет о регистрации ККТ — это традиционный фискальный документ (чек), на котором сверху пробито название документа.

Для фискализации определены сроки:

Провести фискализацию необходимо не позднее следующего рабочего дня после отправления заявления на регистрацию кассы.

Отправить отчет о регистрации ККТ а налоговую нужно не позднее следующего рабочего дня после получения регистрационного номера кассы в личном кабинете ФНС.

При несоблюдении сроков пользоваться ФН нельзя. Иногда есть возможность обнулить его в сервисном центре и заново зарегистрировать.

Гарантией успешного прохождения фискализации является карточка регистрации ККТ в личном кабинете ФНС, которая подписана усиленной подписью ФНС.

Технически можно формировать чеки на онлайн-кассе еще до получения карточки регистрации, но не рекомендуем работать до полного завершения процедуры. Если регистрация кассой пройдена не будет, а на кассе появится фискальный документ, который не будет передан в ФНС (это невозможно сделать до регистрации), то через 30 календарных дней произойдет блокировка кассы.

Введение данных о регистрации в личном кабинете ОФД

Там снова указываются параметры из отчета о регистрации кассы. С этого момента работа на онлайн-кассе разрешена.

Регистрация онлайн-кассы через личный кабинет ОФД

Порядок действий в этом случае аналогичен шагам при регистрации ККТ через личный кабинет ФНС (особенности регистрации кассы и нужные разделы можно уточнить непосредственно у оператора фискальных данных).

Отличием регистрации является то, что отдельно не нужно заводить данные отчета о регистрации кассы в личный кабинет ОФД — они загрузятся автоматически. Это сокращает время на регистрацию и позволяет избежать дополнительных ошибок.

В качестве заключения еще раз напомним о том, что все данные, вводимые при регистрации, необходимо внимательно перепроверять, чтобы избежать ошибок при регистрации и возможных необратимых последствий (блокировка ФН, например).