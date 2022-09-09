Страховой стаж для больничного листа: как считать

Пособие по больничному листу

Размер пособия по больничному считают так:

Сумма начисления по больничному листу = Средний дневной заработок * Количество дней нетрудоспособности * %, зависящий от страхового стажа

Средний дневной заработок рассчитывается за два календарных года, предшествующих году, в котором работник пошел на больничный. Учитывают все выплаты и вознаграждения, которые были начислены человеку за этот период и облагались взносами в ФСС (ч. 1, 2 ст. 14 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Есть лимит, который ограничивает максимальную сумму заработка (ч. 3.2 ст. 14 № 255-ФЗ). Так, предельная величина базы для начисления взносов в 2020 составляла 912 000 рублей, в 2021 — 966 000 рублей. В 2022 году ее размер закреплен на уровне 1 032 000 рублей (постановления Правительства от 06.11.2019 № 1407, от 26.11.2020 № 1935, от 16.11.2021 № 1951).

Как считать страховой стаж

Сумма пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от страхового стажа работника:

если страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет , то к начислению полагается 60% среднего заработка;

от 5 до 8 лет — 80%;

более 8 лет — 100%.

Если страховой стаж сотрудника меньше 6 месяцев, то пособие по больничному выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц. С 1 января 2022 года МРОТ равен 13 890 рублей.

Как правило, страховой стаж рассчитывают на основании трудовой книжки работника.

Список документов, которыми можно подтвердить стаж, приведен в разделе II Правил подсчета и подтверждения страхового стажа (утв. Приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н).

Это могут быть:

трудовые договоры, которые действовали на день возникновения соответствующих правоотношений;

справки от работодателями или соответствующих муниципальных или госорганов;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты.

В страховой стаж включаются периоды:

работы по трудовому договору;

государственной службы;

другой деятельности, в течение которой человек подлежал обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В 2000-е годы существовало понятие «непрерывный стаж», когда отсчет стажа шел заново, если, например, сотрудник увольнялся с одного места работы и не успевал устроиться на новое место в течении двух месяцев. Такие порядки расчета давно упразднены.

Перерыв в работе может быть любой продолжительности, страховой стаж будет считаться суммированием всех периодов работы.

Пример расчета

Лаврова Юлия устроилась в компанию ООО «Прогресс» 1 июля 2020 года. Ранее она трудилась в ОАО «Контитенталь» с 15.05.2018 по 03.04.2020 года.

С 05.08.2022 по 15.08.2022 Лаврова Юлия находилась на больничном, 16.08.2022 приступила к работе.

Исходя из справки по форме 182-н для расчета пособия по временной нетрудоспособности зарплата за 2020 и 2021 года составила 958 735,00 руб., таким образом, среднедневной заработок составит:

958 735,00 / 730 (кол-во дней) = 1 313,34 руб.

Лимит, установленный законодательством (ч. 3.2 ст. 14 № 255-ФЗ), не превышен, поэтому в расчет больничного принимаем сумму в полном объеме.

Теперь посчитаем стаж:

ОАО «Континенталь». Период с 15.05.2018 по 03.04.2020 гг. ( 1 год 10 месяцев 20 дней );

1 год 10 месяцев 20 дней ООО «Прогресс». Период с 01.07.2020 по 04.08.2022 гг. ( 2 года 1 месяц 4 дня );

Итого: 3 года 11 месяцев 24 дня

Обратимся к тексту выше и увидим, что если страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет, то сотруднику нужно выплатить 60% среднего заработка.

Теперь посчитаем сумму к начислению за больничный лист. Пособие по временной нетрудоспособности будет начислено за 11 календарных дней (с 5 по 15 августа 2022 г.).

Воспользуемся формулой, приведенной выше:

Сумма начисления по больничному листу = Средний дневной заработок * Количество дней нетрудоспособности * %, зависящий от страхового стажа

Сумма начисления по больничному листу = 1313,34 * 11 * 60% = 8 668,04 руб.

Это сумма к начислению, по факту она будет выплачена за минусом НДФЛ (13%).

Сумма к получению пособия по нетрудоспособности: 8 668,04 — 1 127,00 (НДФЛ 13%) = 7 541,04 руб.

Электронные листы нетрудоспособности

С 1 января 2022 года больничные листы формируются только в электронной форме.

Сейчас больничный сразу создается медорганизацией в электронном виде, при этом письменное согласие застрахованного лица не требуется.

Электронный документ по юридической силе равнозначен бумажному и является основанием для получения выплат за период нетрудоспособности работника, в том числе по беременности и родам.

На основании номера ЭЛН бухгалтер оформляет в программе учета соответствующие записи.

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