ФНС не приняла электронный отчет. Коды ошибок в уведомлении, как исправить

Сдача отчетности в электронном виде

В электронном виде ФНС принимает не только налоговую отчетность, но и бухгалтерскую, а также иные виды отчетов, пояснений, справок и т. д.

Датой представления отчета по ТКС или через личный кабинет налогоплательщикасчитается дата его отправки (абз. 3 п. 4 ст. 80 НК).

Также датой представления налоговой декларации (расчета) заявителем в электронной форме считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки (п. 167 Административного регламента, утвержденного приказом ФНС от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@).

Налоговая декларация (расчет) в электронной форме считается принятой налоговой инспекцией, если заявителю поступила квитанция о приеме с усиленной квалифицированной электронной подписью, позволяющей идентифицировать соответствующую ИФНС (владельца квалифицированного сертификата).

Декларация считается не только поданной, но и принятой, если налогоплательщик получил квитанцию о приеме от своей ИФНС (п. 4 ст. 80 НК, п. 166 регламента).

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Почему ФНС не приняла электронный отчет?

Есть основания, по которым ФНС может не принять декларацию. Перечень таких оснований указан в п. 19 регламента, он — закрыт и не подлежит расширенному толкованию.

В частности, отчет могут не принять, если:

отсутствуют документы, удостоверяющие личность лица, которое представляет декларацию (расчет);

нет документов, подтверждающих полномочия лица — уполномоченного представителя заявителя на представление налоговой декларации (расчета);

декларация (расчет) подается не по установленной форме (установленному формату);

отчет подписан неуполномоченным лицом;

отчет представляется в территориальный налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием этой налоговой декларации (расчета);

расчет по страховым взносам содержит ошибки, в том числе, если суммы одноименных показателей по всем физическим лицам не соответствуют этим же показателям в целом по плательщику страховых взносов;

предоставляется расчет по страховым взносам, в котором указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц.

Если есть хотя бы одно из вышеперечисленных нарушений отчет не считается представленным.

Если же в отчете были другие ошибки, то ФНС формирует уведомление об уточнении сведений с указанием кода ошибки.

Ошибки в отчетах и их исправление

Перечень классификаторов (справочников), используемых в автоматизируемых информационных системах ФНС утвержден приказом ФНС от 26.08.2014 № ММВ-7-6/433@ и дополнен информацией согласно приложению № 5 к приказу ФНС от 30.12.2019 № ММВ-7-14/677@.

На данный момент в КОФО содержится более 300 наименований кодов ошибок, разберем самые распространенные.

Подписание отчета посредством ЭЦП

Самые первые ошибки возникают при подписании отчета при помощи ЭЦП. Если в этом пункте есть ошибка, то она придет под кодом 0100500001 «Отсутствуют сведения о доверенности в налоговом органе», 0100500002 «Срок действия доверенности истек» или 0100500006 «Отсутствует сообщение о доверенности».

В таком случае следует проверить подпись на соответствие.

Если отчет подписывает директор самостоятельно, то этот факт должен быть отражен в отчете, например, кодом «1». Если подпись ставит иной сотрудник по доверенности, то это тоже должно быть отражено в отчете, например, с кодом «2». При этом доверенность на право подписи предоставляется заранее в ФНС.

Документ можно направить в виде скан-копии по ТКС, но лучше узнать о способе передачи доверенности в самой ФНС. Данные о доверенности в налоговой должны полностью соответствовать данным доверенности, выданной на сотрудника в организации.

Также если доверенность была продлена или заменена — эти сведения также должны быть в ФНС.

Не найден плательщик

Также бывает, что при отправке отчета система выдает ошибку с кодом 0400100001 «Не найден плательщик по ИНН и КПП или ИНН, представленным в файле».

В данном случае нужно проверить ИНН и КПП, указанные в декларации. Путаница может возникнуть, если один бухгалтер сдает отчеты по нескольким компаниям, входящим в группу. Если ошибка была обнаружена, то её следует исправить и подать отчет заново.

Бывает и такое, что инспекция своевременно поставила компанию на учет, но не внесла сведения об этом в своей информационной базе. В этой ситуации отчетность не пройдет.

Дело даже доходит до судов. Например, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.08.2016 № 09АП-32695/2016 по делу № А40-52269/2016 судья указал, что в такой ситуации привлечение налогоплательщика к ответственности за несвоевременную сдачу отчетности является неправомерным, так как налоговым органом не была обеспечена возможность для общества исполнить обязанности по сдаче декларации в электронной форме.

Вид документа уже зарегистрирован

Далее по популярности следует ошибка с кодом 0400200005 «Файл с признаком Вид документа (первичный, с признаком корректировки) уже зарегистрирован».

Это говорит о том, что в базе ФНС уже существует первичная или корректировочная декларация с таким же порядковым номером. В таком случае нужно проверить, был ли подан отчет с таким порядковым номером в ФНС ранее.

Если нет и ошибки со стороны организации не было, то весьма вероятно отчет «задвоился» со стороны ФНС. В таком случае отчет считается представленным. Но лучше дополнительно удостовериться в том, что отчет принят, например, запросив в ФНС регистрационный номер отчета.

Нарушено условие равенства

Также довольно распространенной являетсяошибка в ЕРСВ с кодом 0400400011 «Нарушено условие равенства значения суммы страховых взносов по плательщику страховых взносов совокупной сумме страховых взносов по застрахованным лицам».

Она говорит о том, что отчет не прошел контроль. Ошибка может крыться в неверном соотношении сумм, данных в отчете за текущий и предыдущие периоды, которые отражаются нарастающим итогом, в ошибках данных сотрудников, в несоответствии данным из отчетов по НДФЛ.

письме ФНС от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@ указаны контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам, что в свою очередь облегчает поиск ошибки.

Сведения по указанным лицам не соответствуют сведениям в налоговой

Часто в ЕРСВ возникает ошибка с кодом 0400500003 «Сведения по указанным лицам не соответствуют (отсутствуют) сведениям, имеющимся в налоговом органе».

Это говорит о том, что личные сведения на сотрудников, данные в отчете отличаются от сведений, имеющихся в ФНС. В такой ситуации следует проверить сведения на сотрудников, которые имеются в организации и которые были занесены в отчет.

Возможно со стороны организации была опечатка, в связи с чем в отчет попали неверные сведения.

Но может получиться и так, что сотрудник сменил какие-либо данные, например, фамилию, и не сообщил об этом работодателю. В такой ситуации следует проверить еще раз все личные сведения на сотрудников, например, через базу ФНС.

Также может сложиться ситуация, когда неверные данные на сотрудника оказались именно в налоговой, а у организации ошибок нет. В этом случае следует подать сообщение в ФНС о необходимости исправления данных на сотрудника в базе.

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