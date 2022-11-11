Как агенту выдать чек и не завысить выручку

Кто такой платежный агент

Платежный агент – это юрлицо или ИП, играющий роль посредника между банком и физлицом при проведении некоторых банковских операций:

прием и выдача наличных денег, в том числе через платежные терминалы и банкоматы;

проведение безналичных платежей с использованием электронных средств платежа;

идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя для проведения платежа без открытия счета.

Деятельность агента регулируется законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ и законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Платежный агент при проведении платежа обязан выдавать физлицу бланк строгой отчетности или чек, который должен соответствовать требованиям.

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Почему выручка агента может быть завышена

Платежные агенты вправе взимать плату за свои услуги, которая в десятки раз меньше стоимости товаров или услуг, реализуемых принципалом. Величина этого вознаграждения также подлежит включению в чек наравне с наименованием и стоимостью товаров и услуг.

Поэтому отсутствие или некорректное отображение в чеке некоторых реквизитов станет поводом для длительного разбирательства с налоговым органом, так как суммы, указанные в чеках, оформленных с нарушением требований, ФНС полностью расценит как выручку агента.

Как избежать завышения выручки

Избежать завышения выручки возможно только при правильном оформлении чека.

Перечень обязательных реквизитов кассового чека закреплен ст. 4.7 54-ФЗ. При этом чеки агентов, которые проводят сделки с физлицами от своего имени и за счет принципала, должны содержать больше информации. А ФНС в письмах от 12.08.2021 № КВ-4-20/11369 и от 10.10.2022 № АБ-4-20/13456@ указала, какие реквизиты чека избавят от споров о завышении выручки, и при наличии каких сведений вся сумма чека не будет засчитана в выручку агента:

«Предмет расчета» (тег 1059) . В этот же реквизит нужно включать и «ставку НДС», но только тогда, когда реализуются товары, облагаемые НДС, а поставщик является плательщиком НДС.

«Наименование предмета расчета» (тег 1030) – указывается во всех случаях за исключением тех, когда «признак способа расчета» (тег 1214) равен «3», то есть осуществляется авансовый платеж.

«Цена за единицу» и «стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок» – указывают по отдельности, так как отражение только итоговой суммы не допускается.

«Признак агента» (тег 1057) . При этом необходимость включения реквизита «признак агента по предмету расчета» (тег 1222) в состав «предмета расчета» (тег 1059) зависит от применяемой версии формата фискального документа.

«Данные поставщика» (наименование принципала или комитента, «ИНН поставщика» (тег 1226) и телефон). «ИНН поставщика» нужно указывать по каждой позиции в чеке.

Агентское вознаграждение.

Корректное формирование кассовых чеков позволит агенту избежать завышения выручки и не попасть в группу риска по данным ИАС КБ.

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