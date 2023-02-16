Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Обязательно ли индексировать зарплату? И если да, то где об этом сказано?

Такие вопросы задают с завидной периодичностью, несмотря на то что ТК однозначен: да, заботиться о том, чтобы доходы трудящихся поспевали за инфляцией, обязан каждый работодатель (ст. 130, 134), и индексация – один из способов эту обязанность исполнить.

ТК не регулирует порядок индексации для частных работодателей, его надо закрепить коллективным договором (соглашениями, ЛНА). Однако отсутствие порядка индексации не освобождает от нее (на это указал ВС в определении от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

Можно в порядке индексации, например, повышать зарплаты, платить регулярные премии (см., в частности, п. 10 Обзора судебной практики ВС № 4 за 2017, ответ на вопрос от 15.09.21 № 154275).

Однако чтобы не возникло претензий, необходимо на уровне ЛНА закрепить, что эти меры (повышение, премии и т. п.) приравниваются к индексации, тогда, в случае возникновения спора суд встанет на вашу сторону (определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

Подчеркнем: речь идет о регулярных, периодических выплатах. Вряд ли проверяющие согласятся с тем, что выплата разовых премий в повышенном размере (например, за достижение определенных показателей) и есть индексация.

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Как оформлять документы

Обязательно должен быть составлен ЛНА, отражающий детали индексации:

какие виды выплат подлежат индексации;

порядок (формула, применяемые коэффициенты) расчета;

сроки, периодичность;

лица, ответственные за проведение индексации.

Также разумным будет установить взаимосвязь индексации и объективных показателей, а именно:

финансовых возможностей работодателя (ВС считает это правомерным, определение от 24.04.2017 № 18-КГ17-10);

результатов финансово-хозяйственной деятельности (выполнения планов по доходам, выполнения предприятием налоговых обязательств и т. п.). Такой подход считает правомерным, в частности, Мосгорсуд, определение от 08.08.2017 по делу № 4г-9814/2017.

Решение об индексации оформляется приказом руководителя, формулировки которого могут выглядеть следующим образом:

Провести индексацию заработной платы на 2023 год на основе индекса потребительских цен Росстата на январь 2023 – 100,21. Пороговая сумма для индексации окладов – 20 000 руб. Начислять заработную плату с учетом индексации с 01.02.2023.

Также потребуется внести изменения в штатное расписание и чтобы на 100% избежать претензий, следует оформить со всеми дополнительные соглашения (ст. 57, 135 ТК).

Кому конкретно индексировать зарплату в 2023

И тут все просто: всем.

То есть всем официально оформленным по трудовым договорам, вне зависимости от должности, доходов, режима работы и прочее. Даже если сотрудник только-только устроился (Роструд против дискриминации новичков, вопрос от 26.01.2022 № 160116), на испытательном сроке и т. п.

Не поддавайтесь искушению индексировать зарплату, например, сначала одному отделу, потому еще одному и т. п. – могут последовать жалобы в ГИТ, прокуратуру, суд – со всеми вытекающими (о чем будет сказано ниже).

В каком размере индексировать

Процент, на который надо индексировать зарплату в 2023 г., определяет работодатель, главное, чтобы он был не ниже уровня инфляции (разъяснения Минтруда от 24.12.18 № 14-1/ООГ-10305). Способ индексации и применяемые показатели необходимо закрепить в ЛНА.

Размер индексации должен быть одинаков для всех. Например, нельзя дифференцировать процент индексации в зависимости от стажа работы, отдела, должности и т. п.

Более того: руководство не может проявить благородство и проиндексировать себе зарплату, скажем, на 4%, а всем остальным – на 5. Роструд наверняка сочтет это нарушением и дискриминацией (ответ на вопрос от 12.10.2021 № 155391).

Индексация генеральному директору оформляется через допсоглашение к трудовому договору, которую со стороны работодателя представляет учредитель.

Как часто проводить индексацию в 2023

Работодатель по-прежнему самостоятельно определяет как частоту, так и сроки индексации. Однако, если ранее трудовики считали нормальным индексацию раз в три-пять лет, и не видели криминала в том, чтобы различным группам сотрудников индексировать в разные периоды, то с 2022 ситуация изменилась.

Теперь Роструд разъясняет, что индексация должны быть ежегодной (ответ на вопрос от 05.05.2022 № 164347).

В принципе, это справедливо: цены растут ежегодно (или чаще), стало быть, и индексация должна соответствовать.

Что именно индексировать?

Выплаты, которые подлежат индексации, определяет работодатель. Как правило, индексируется оклад, но можно проиндексировать все выплаты или же лишь часть оплаты труда, например, равную МРОТу (по стране или по региону) – Роструд ничего против этого не имеет (ответ на вопрос от 18.08.2021 № 153083).

Например, оклад сотрудника составляет 20 000 руб. и работодатель принял решение ежегодно индексировать федеральный МРОТ на 10% (что закреплено ЛНА), который с 1 января 2023 г. составляет 16 242 руб./мес., то индексированный оклад составит 21 624 руб. (16 242 руб. х 10%).

В заключение отметим: штрафы за неиндексацию зарплаты для малых, микропредприятий и ИП составляют 1 000 – 5 000 руб., для остальных организаций – 30 000 – 50 000 руб. (ст. 4.1.2, 5.27 КоАП).

Штрафы за повторное нарушение вырастают для первых до 10 000 – 20 000 руб., для вторых – до 50 000 – 70 000 руб., а лично директор может получить не только штраф (10 000 – 20 000 руб.), но и дисквалификацию, на год или на три.

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