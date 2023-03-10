Особенности оформления путевого листа в 2023 году

Кому и для чего нужен путевой лист

Путевой лист – документ, в который вносят информацию о техническом состоянии автомобиля, пройденном маршруте, времени работы водителя.

В соответствии с законом № 259-ФЗ от 08.11.2007 путевые листы нужны предпринимателям и организациям всех форм собственности, если они эксплуатируют транспорт на:

внутригородских, пригородных, междугородных пассажирских перевозках на маршрутных такси, автобусах, трамваях, троллейбусах;

грузоперевозках на любые расстояния.

Для остальных же юрлиц и ИП путевой лист – важный документ финансово-хозяйственной деятельности.

На основании путевого листа:

Компания может сделать расчет стоимости транспортных услуг.

Водитель – подтвердить правомерность использования автомобиля.

Кадровик – рассчитать отработанное время и заполнить табель.

Бухгалтер – уменьшить налогооблагаемую базу, рассчитать зарплату, списать топливо и ГСМ, начислить амортизацию.

Форма путевого листа

С 01.03.2023 компания или ИП вправе вести путевые листы или на бумаге или в электронном виде (закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ). До этой даты электронно можно оформлять транспортные накладные, сопроводительные ведомости и заказ-наряды.

Такском – аккредитованный Минтрансом оператор информационной системы перевозочных документов. Электронные документы проходят проверку на соответствие законодательству и поступают от подрядчиков мгновенно, после осуществленных перевозок.

Требования к содержимому и правила оформления путевых листов закреплены распоряжением Минтранса от 28.09.2022 № 390. Эти требования обязательны к применению с 01.03.2023.

Кто заполняет путевой лист

В общем случае оформление путевого листа лежит на владельце транспортного средства. Он обязан открывать путевой лист на каждую имеющуюся единицу транспорта, участвующую в грузовых или пассажирских перевозках, даже если речь идет об автомобиле, переданном в аренду с экипажем.

При этом графы путевого листа требуют заполнения специалистами, отвечающими за соответствующее направление.

Медработник

Медицинский работник ставит отметку о допуске или недопуске водителя к управлению транспортным средством по результатам предсменного или предрейсового медосмотра. По возвращении водителя медик также осматривает его, о чем делает соответствующую запись. В обоих случаях медработник ставит подпись, дату и время проведения осмотра.

В электронных путевых листах запись подтверждается усиленными квалифицированной или неквалифицированной электронными подписями.

Если штатного медика нет, компания вправе заключить договор со сторонней лицензированной медицинской организацией или с физическим лицом, имеющим диплом о высшем или среднем специальном медицинском образовании.

Механик

Механик, начальник гаража или любой другой технический специалист, отвечающий за техническое состояние транспорта, также участвует в заполнении путевого листа. Он разрешает или не разрешает выход автомобиля на линию, ставит подпись, дату и время проведения техосмотра.

Цифровой путевой лист механик подписывает УКЭП или УНЭП.

Такском – Управление сертификатами – сервис для быстрого и массового выпуска электронных подписей. Компания сможет отслеживать процесс выпуска ЭЦП, а работники – подписывать цифровые документы с любого мобильного устройства.

Другие специалисты

Кроме медицинских и технических отметок, в путевом листе проставляют показания одометра – прибора, измеряющего пройденное транспортным средством расстояние.

Ответственный исполнитель записывает в путевой лист дату и время выезда транспорта из гаража (парковки), возвращения на базу, а также значение на одометре. По приказу руководителя эту обязанность может выполнять диспетчер или другой работник.

Помимо всех перечисленных должностных лиц, путевой лист утверждает и руководитель компании.

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