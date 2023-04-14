Как исправлять ошибки при оформлении чеков ККТ

Исправить ошибку в чеке поможет чек коррекции

Регламент коррекции ошибок в чеках прописан в письме ФНС № ЕД-4-20/15240@ от 06.08.2018. Исправить ошибку можно, сформировав чек коррекции или чек возврата в зависимости от формата фискальных документов (ФФД), которых вы используете.

Сейчас три действующих формата:

1.05.

1.1.

1.2 – для маркированной продукции.

Версии 1.05 и 1.1 применяют продавцы, деятельность которых не связана с маркированными товарами, и те, кто оказывает услуги.

Формат фискальных документов можно узнать из отчета об открытии смены. В нем есть строка ФФД, в которой указаны цифры:

« 2 » – это формат 1.05;

« 3 » – это 1.1;

«4» – это 1.2.

Как исправлять ошибки в чеках при ФФД 1.05

Если чек вообще не выдавался:

Составьте акт, в котором будут указаны: все товары, на которые не был отбит чек со стоимостью и количеством; причина, почему чек не был создан (отсутствие электричества, неисправность кассового аппарата); дата и номер акта.

Создайте чек коррекции.

В признаке расчета указываем «Приход» – если деньги были приняты в кассу, «Расход» – если деньги возвращались покупателю.

Также обязательно надо заполнить поле «Основание для коррекции»:

«Самостоятельная операция» – если нашли ошибку сами; «По предписанию» – если коррекция выполнена по требованию ФНС.

В поле «Документ для основания коррекции» указываем номер составленного акта или номер и дата предписания, если выполняется требование налоговой.

Передайте акт в налоговую, это можно сделать электронно.

Если в чеке была допущена ошибка:

Пробейте чек возврата.

В поле «Признак расчета» указываем операцию, обратную отменяемой. Если неверно пробит чек на приход, то «Возврат прихода».

В поле «Способ оплаты» прописываем «Встречное предоставление». Не нужно указывать наличный или безналичный способ, ведь вы не возвращаете деньги клиенту.

Чтобы было понятно, какой именно чек отменяется, необходимо в поле «Дополнительный реквизит чека» указать фискальный признак чека с ошибкой. Фискальный признак указываем под аббревиатурой ФП или ФПД – максимум 10 цифр.

Остальные реквизиты должны полностью соответствовать ошибочному чеку, в том числе и ошибка.

Пробейте верный чек.

В этом чеке также нужно указать фискальный признак с ошибкой, чтобы налоговая могла понять, какой чек исправляется.

Создайте заявление и отправьте его в налоговую не позднее, чем через 3 дня после формирования верного чека.

В заявлении описываем, какой чек был исправлен и как. Заявление можно отправить в налоговую через личный кабинет ККТ.

«Такском»: проверяйте чеки в личном кабинете ОФД – так вы своевременно сможете обнаружить ошибку и исправить ее до предписания налоговой.

Как исправлять ошибки в чеках при ФФД 1.1 и 1.2

При использовании таких форматов, чек возврата не потребуется, можно сразу формировать чек коррекции.

Если чек не сформирован вообще

Такое часто случается – например, продавец отдает чек с терминала эквайринга, а пробить чек на кассе забывает.

В этом случае создаем чек коррекции. В поле «Признак расчета» указываем:

« Приход » – если во время приема платежа не выдан чек.

« Возврат прихода » – если чек не выдавали во время возврата товара.

«Расход» – если не отбили чек при возврате денег.

В «Тип коррекции» указываем:

« Самостоятельная операция » – если ошибку увидели сами.

«По предписанию» – если ошибку обнаружила налоговая и выписала требование.

В основании нарушения прописываем дату чека коррекции или дату предписания. Чек коррекции будет отправлен онлайн, так налоговая узнает об исправлении ошибки.

«Такском» – отправка фискальных документов в налоговую и систему «Честный знак». 7 дней бесплатно при оформлении любого тарифа. Выбрать тариф

Если в чеке указаны неверные реквизиты

Сформируйте чек коррекции . В этом чеке полностью повторяем данные из чека, который пробивали с ошибкой, за исключением следующих реквизитов: « Признак расчета » указываем противоположный тому, который был указан в ошибочном чеке – если был «Приход», то пишем «Возврат прихода», с признаком «Расход» соответственно. « Тип коррекции »: «Самостоятельная коррекция» или «По предписанию». « Основание коррекции »: дату нарушения, и номер предписания, если коррекция была выполнена по требованию налоговой. « Дополнительный реквизит чека »: вписываем фискальный признак ошибочного чека (ФПД) – максимум 10 цифр.

Формируем новый чек коррекции, но с верными реквизитами. Новый чек должен быть полностью таким же, как и тот чек, который был с ошибкой. Отличаться будет один реквизит – тот, в котором была допущена ошибка.

Также в «Дополнительный реквизит чека» вносим фискальный признак ошибочного чека – так налоговой будет легче понять, какой чек исправляется.

Отметим, что ошибку в чеке можно исправить в любой момент, но важно это сделать сразу, как только обнаружена ошибка. Если вы это сделаете до того, как обнаружит налоговая, то избежите штрафов.

Если же отсутствие чека обнаружит ФНС, то предприятие или ИП могут оштрафовать на 25 – 50% от суммы непробитого товара, но не менее 10 000 рублей, а компании – 75 – 100%, но не менее 30 000 рублей.

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