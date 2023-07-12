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Декларация по НДС

Частые ошибки в декларации по НДС. Когда нужно подать уточненку 

ФНС опубликовала перечень наиболее часто допускаемых ошибок в декларациях по НДС. Рассказываем, когда для исправления необходимо подать корректировочный отчет, а в каких случаях можно обойтись без него.
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Частые ошибки в декларации по НДС. Когда нужно подать уточненку 
Иллюстрация: atlascompany/freepik

Частые ошибки в декларации по НДС

Итак, налогоплательщики допускают в декларациях по НДС следующие ошибки:

  • Не соблюдаются контрольные соотношения, утвержденные приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519.

  • Искажены или не отражены вовсе сведения из книги покупок и книги продаж, если декларация содержит показатели налоговой базы и вычеты.

  • Искажение сведений из счетов-фактур.

  • Не отражают НДС с полученных авансов в счет будущих поставок в периоде, когда продавец отгрузил товар и выставил счет-фактуру. Здесь речь идет о заполнении строки 170 раздела 3 декларации.

  • Некорректные записи о входящих и выставленных корректировочных и исправительных счетах-фактурах.

  • Ошибки или полное отсутствие информации о полученных и выставленных счетах-фактурах, подлежащих отражению в разделах 10 и 11 в декларациях компаний, занимающихся посреднической деятельностью.

  • Ошибки при заполнении книги покупок, книги продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур, когда компания одновременно является плательщиком НДС по деятельности в интересах другого лица и работает по агентским договорам (договорам комиссии, транспортной экспедиции).

  • Отражение вычетов по НДС, право на которые возникло ранее, чем за 3 года до периода, за который представлена декларация.

  • Завышение суммы НДС аннулирующих записей в сравнении с суммой налога в счете-фактуре, подлежащей аннулированию.

  • Искажение реквизитов заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов импортерами.

Чтобы не допускать ошибки при формировании декларации по НДС, необходимо руководствоваться:

Сдавайте декларацию по НДС через Такском. Сервис проверяет отчетность по контрольным соотношениям и гарантирует корректную отправку. Налогоплательщику не придется искать действующий бланк, так как в Такском всегда актуальные формы отчетов. С понятным интерфейсом просто и удобно работать, а если возникли вопросы — круглосуточная техподдержка готова бесплатно прийти на помощь даже в выходные и праздники.

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Когда нужно подавать уточненную декларация по НДС 

Декларацию с нарушенными контрольными соотношениями налоговики расценят как непредоставленную вовсе. На исправление ошибок у налогоплательщика есть 5 дней с момента получения отказа в приеме декларации (п. 5.4 ст. 174 НК).

Если первичная декларация по НДС была принята, но в ней обнаружены следующие ошибки, без корректировки не обойтись:

  • ошибки или несоответствия, которые привели к занижению налоговой базы;

  • ошибки в суммовых показателях счетов-фактур, отраженных в разделах 8, 9, 10 и 11, так как по информации из этих разделов налоговики прослеживают цепочку движения товара, разрыв которой вызовет сложности с получением вычета у покупателей.

Подать уточненку в указанных случаях необходимо вне зависимости от того, кто выявил несоответствие: налогоплательщик или ФНС.

Лучше сыграть на опережение и направить скорректированную декларацию до того, ошибку обнаружит налоговый орган, так как вслед за требованием налоговики пришлют акт и выставят к уплате не только недоимку и пени, но и штраф 20% от суммы неуплаченного налога по п. 1 ст. 122 НК.

Важно: на момент предоставления корректировочного отчета недоимка и пени должны быть уплачены, чтобы после списания с ЕНС разницы в сумме НДС к уплате между данными уточненной декларацией и первичной и набежавших пени за просрочку уплаты, сальдо ЕНС не приобрело отрицательное значение. Такой ход убережет от штрафных санкций.

Когда подавать уточненную декларация по НДС не обязательно

Уточненка не требуется, когда:

  • Обнаружены неточности в реквизитах контрагентов и счетов-фактур, включенных в разделы 8, 9, 10 и 11. Эти сведения можно уточнить в ответе на требование о предоставлении пояснений, поступившее от налогового органа. 

Но такой ход потребует пояснений и от контрагента, поэтому, при самостоятельном обнаружении ошибок, чтобы не добавлять забот партнеру и продолжать сотрудничество, лучше подать уточненку.

  • НДС доначислен по результатам налоговой проверки.

  • Речь идет о технических ошибках, на повлиявших на сумму налога. 

  • У налогоплательщика есть переплата по НДС.

  • Налогоплательщик не заявил о вычете. Это можно сделать в течение трех лет с квартала, когда возникло право на вычет.

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